Нидерланды подходят к последнему туру с понятной задачей — победа над Тунисом почти наверняка оставит команду Роналда Кумана на первом месте. Тунис, наоборот, уже потерял шансы на плей-офф после двух тяжёлых поражений.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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41' Пары шагов не хватило Гакпо, чтобы замкнуть пас Рейндерса! Дамен успел выйти из ворот.

39' Гравенберх издали решил пробить после скидки Бробби — выше ворот.

38' Голландцы с максимальным спокойствием держат мяч в центральной трети, результат-то уже сделан.

36' Неплохая атака Туниса получилась по левому флангу, прострел у Гарби не прошёл.

Тунис – Нидерланды globallookpress.com

34' Мастури до последнего надеялся догнать мяч после длинной передачи, но Вербрюгген вовремя вышел из ворот.

32' Гарби метров с 30 решился пробить и не попал по воротам.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 3 Удары мимо 4 32 Владение мячом 68 1 Угловые удары 3 5 Фолы 4

31' Рейндерс два раза подряд навешивал в штрафную, оба раза отбились защитники Туниса.

30' Снова угловой заработали голландцы, Думфрис попал в соперника ударом из-за штрафной.

29' Мален получил мяч у линии штрафной и вторым касанием пробил — выше ворот.

28' Долго собирался пробить Гравенберх, в итоге попал в защитника, а мяч ушёл на угловой.

27' Игра возобновляется, Тунис с мячом.

Брайан Бробби и Фреки де Йонг globallookpress.com

23' Пауза на водопой, как известно, случится при любой погоде. Даже когда в Канзасе чуть больше 20 градусов и собирается дождь.

22' У Гакпо не получилась стенка с Аке на левом фланге, потеряли мяч голландцы после затяжной атаки.

20' Отбилась сборная Туниса после навеса с углового, но всё равно каждый стандарт очень организованно подают голландцы.

19' С острого угла пытался вратаря перекинуть Рейндерс, Дамен вовремя вышел из ворот и перевёл мяч на угловой.

17' Ван Хекке головой пробил с ближней штанги — выше ворот

17' Штрафной заработал Бробби на правом фланге, хорошая позиция для подачи.

15' Межбри не дотянулся до мяча на дальней штанге, снова неплохая атака получилась у Туниса.

13' Слимане пробил головой из опасной позиции, но прямо в руки Вербрюггену.

11' Гарби снова опасно открывался в штрафной, на угловой выбили мяч голландцы.

09' Гакпо с левого фланга попробовал навесить – мяч улетел за лицевую.

07' ГООООООООЛ! А вот и второй! Навешивать со штрафного решил Рейндерс, ван Дейк скинул вдоль ворот, а Бробби вколотил мяч в сетку. 0:2, на рекорд пойдут голландцы?

Гол Бробби globallookpress.com

06' Мален заработал опаснейший штрафной метрах в 24-х от ворот, позиция для удара.

05' Думфрис снова простреливал с правого фланга, в этот раз Дамен забрал мяч в руки.

03' ГООООООООЛ! Впереди Нидерланды! Мален скинул направо Думфрису, тот прострелил, а Схири срезал мяч в свои ворота. 0:1, неудачи Туниса не заканчиваются.

Автогол Схири globallookpress.com

02' Гарби мог забивать! Отлично открылся под прострел и в касание замыкал – выше ворот.

01' Нидерланды начали с центра, поехали!

Тунис – Нидерланды globallookpress.com

До матча

01:55 Гимны Нидерландов и Туниса прозвучали — всё готово к старту! Надеемся, погода не будет задерживать игру.

01:45 Погода в Канзас-Сити сегодня может вмешаться в игру. Ранее рядом со стадионом прошёл сильный дождь: за час выпало около 33 мм осадков, а в некоторых местах у арены появились подтопления. Всего к началу вечера набралось уже почти 38 мм дождя, поэтому состояние поля будет важной деталью — мяч может идти медленнее, а борьба и отскоки станут менее предсказуемыми. Старт матча пока что не откладывается: по радару у стадиона есть сухое окно, хотя игра всё равно начнётся при лёгком дожде. Температура будет держаться около 24 градусов, а более сильные ливни находятся примерно в 70 км к западу от Канзас-Сити и могут подойти ближе к концу первого тайма. Поэтому риск паузы по погоде сохраняется, особенно если гроза снова окажется рядом со стадионом.

Погода перед матчем globallookpress.com

01:35 Матч обслужит мексиканка Катя Итцель Гарсия. Для 33-летней судьи из Мехико это дебют на чемпионате мира, но международного опыта у неё уже достаточно. В 2024 году Гарсия стала первой женщиной за два десятилетия, которая работала главным арбитром в высшем мужском дивизионе Мексики, а позже в том же году судила на Олимпийских играх в Париже. Теперь она станет третьей женщиной в истории, назначенной главным арбитром на матч мужского чемпионата мира, после Стефани Фраппар в 2022 году и Тори Пенсо на нынешнем турнире. На линиях Гарсии помогут мексиканка Сандра Рамирес и испанец Хосе Энрике Наранхо. Четвёртым судьёй назначен Хуан Габриэль Бенитес из Парагвая, резервным ассистентом — его соотечественник Мильсиадес Сальдивар.

01:30 А это состав сборной Нидерландов: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван Хекке, Аке, Гравенберх, Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Мален, Бробби.

01:25 Сборная Туниса начнёт в таком составе: Дамен, Абди, Тальби, Валери, Бен Хамида, Межбри, Гарби, Хедира, Скири, Слимане, Мастури.

01:20 Главная интрига здесь не в том, кто выглядит сильнее. Нидерланды объективно выше по качеству, глубине и текущему состоянию. Вопрос в том, насколько серьёзно они проведут матч, в котором соперник уже выбыл, а впереди — плей-офф. Если команда Кумана быстро заберёт мяч и начнёт регулярно находить Думфриса, Гакпо и игроков между линиями, Тунису будет трудно продержаться даже тайм. Для Туниса хороший результат сегодня — вернуть уважение к собственной игре, не развалиться под давлением, и не позволить матчу стать односторонним уже к перерыву.

01:15 При этом Тунису всё ещё есть за что играть. Команда слишком плохо выглядела в первых двух матчах, чтобы третий тур можно было воспринимать как формальность. Эллиес Схири остаётся игроком, который должен удерживать середину, Ханнибал Межбри — один из немногих, кто способен добавить агрессии с мячом и принять нестандартное решение, а Элиас Ашури может быть полезен в редких быстрых атаках. Проблема в другом: Тунис почти не давит соперника длительными отрезками, а его оборонительная структура на этом турнире слишком быстро ломалась после первого же удара.

01:10 У Туниса чемпионат мира получился коротким и болезненным. 1:5 со Швецией, затем 0:4 с Японией — и команда фактически вылетела ещё до третьего тура. После первого поражения федерация уволила Сабри Лямуши и поставила Эрве Ренара, но времени на полноценную перестройку не было. Ренар оказался в ситуации, где нужно срочно вернуть команде дисциплину и хоть какую-то идею. Против Нидерландов это особенно сложно, потому что соперник не просто сильнее индивидуально, а умеет растягивать оборону и быстро переводить мяч на фланги.

01:05 Но у Нидерландов есть и своя мелкая тревога, которую легко пропустить на фоне крупной победы над Швецией. Команда пока не провела ни одного «сухого» матча на этом чемпионате мира и пропускает уже шесть игр подряд. Для группы это не стало большой проблемой, потому что атака компенсирует многое, но в плей-офф такой баланс может быстро стать опасным. Матч с Тунисом — удобная возможность привести оборону в более спокойное состояние.

01:00 Нидерланды после 5:1 со Швецией выглядят так, будто наконец-то включили нужную передачу. Первая игра с Японией оставила вопросы — команда забивала, но слишком много позволяла в ответ и не удержала результат. Зато матч со Швецией получился гораздо более цельным. Дензел Думфрис снова стал важнейшим игроком правого фланга, а полузащита с Френки де Йонгом, Райаном Гравенберхом и Тиджани Рейндерсом вынудила соперника защищаться всё глубже и глубже.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.74.