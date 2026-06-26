Нидерланды подходят к последнему туру с понятной задачей — победа над Тунисом почти наверняка оставит команду Роналда Кумана на первом месте. Тунис, наоборот, уже потерял шансы на плей-офф после двух тяжёлых поражений.

Онлайн матча

20 сек.

41' Пары шагов не хватило Гакпо, чтобы замкнуть пас Рейндерса! Дамен успел выйти из ворот.

39' Гравенберх издали решил пробить после скидки Бробби — выше ворот.

38' Голландцы с максимальным спокойствием держат мяч в центральной трети, результат-то уже сделан.

36' Неплохая атака Туниса получилась по левому флангу, прострел у Гарби не прошёл.

Тунис – Нидерланды
Тунис – Нидерланды globallookpress.com

34' Мастури до последнего надеялся догнать мяч после длинной передачи, но Вербрюгген вовремя вышел из ворот.

32' Гарби метров с 30 решился пробить и не попал по воротам.

31' Рейндерс два раза подряд навешивал в штрафную, оба раза отбились защитники Туниса.

30' Снова угловой заработали голландцы, Думфрис попал в соперника ударом из-за штрафной.

29' Мален получил мяч у линии штрафной и вторым касанием пробил — выше ворот.

28' Долго собирался пробить Гравенберх, в итоге попал в защитника, а мяч ушёл на угловой.

27' Игра возобновляется, Тунис с мячом.

Брайан Бробби и Фреки де Йонг
Брайан Бробби и Фреки де Йонг globallookpress.com

23' Пауза на водопой, как известно, случится при любой погоде. Даже когда в Канзасе чуть больше 20 градусов и собирается дождь.

22' У Гакпо не получилась стенка с Аке на левом фланге, потеряли мяч голландцы после затяжной атаки.

20' Отбилась сборная Туниса после навеса с углового, но всё равно каждый стандарт очень организованно подают голландцы.

19' С острого угла пытался вратаря перекинуть Рейндерс, Дамен вовремя вышел из ворот и перевёл мяч на угловой.

17' Ван Хекке головой пробил с ближней штанги — выше ворот

17' Штрафной заработал Бробби на правом фланге, хорошая позиция для подачи.

15' Межбри не дотянулся до мяча на дальней штанге, снова неплохая атака получилась у Туниса.

13' Слимане пробил головой из опасной позиции, но прямо в руки Вербрюггену.

11' Гарби снова опасно открывался в штрафной, на угловой выбили мяч голландцы.

09' Гакпо с левого фланга попробовал навесить – мяч улетел за лицевую.

07' ГООООООООЛ! А вот и второй! Навешивать со штрафного решил Рейндерс, ван Дейк скинул вдоль ворот, а Бробби вколотил мяч в сетку. 0:2, на рекорд пойдут голландцы?

Гол Бробби
Гол Бробби globallookpress.com

06' Мален заработал опаснейший штрафной метрах в 24-х от ворот, позиция для удара.

05' Думфрис снова простреливал с правого фланга, в этот раз Дамен забрал мяч в руки.

03' ГООООООООЛ! Впереди Нидерланды! Мален скинул направо Думфрису, тот прострелил, а Схири срезал мяч в свои ворота. 0:1, неудачи Туниса не заканчиваются.

Автогол Схири
Автогол Схири globallookpress.com

02' Гарби мог забивать! Отлично открылся под прострел и в касание замыкал – выше ворот.

01' Нидерланды начали с центра, поехали!

Тунис – Нидерланды
Тунис – Нидерланды globallookpress.com

До матча

01:55 Гимны Нидерландов и Туниса прозвучали — всё готово к старту! Надеемся, погода не будет задерживать игру.

01:45 Погода в Канзас-Сити сегодня может вмешаться в игру. Ранее рядом со стадионом прошёл сильный дождь: за час выпало около 33 мм осадков, а в некоторых местах у арены появились подтопления. Всего к началу вечера набралось уже почти 38 мм дождя, поэтому состояние поля будет важной деталью — мяч может идти медленнее, а борьба и отскоки станут менее предсказуемыми.  Старт матча пока что не откладывается: по радару у стадиона есть сухое окно, хотя игра всё равно начнётся при лёгком дожде. Температура будет держаться около 24 градусов, а более сильные ливни находятся примерно в 70 км к западу от Канзас-Сити и могут подойти ближе к концу первого тайма. Поэтому риск паузы по погоде сохраняется, особенно если гроза снова окажется рядом со стадионом.

Погода перед матчем
Погода перед матчем globallookpress.com

01:35 Матч обслужит мексиканка Катя Итцель Гарсия. Для 33-летней судьи из Мехико это дебют на чемпионате мира, но международного опыта у неё уже достаточно. В 2024 году Гарсия стала первой женщиной за два десятилетия, которая работала главным арбитром в высшем мужском дивизионе Мексики, а позже в том же году судила на Олимпийских играх в Париже. Теперь она станет третьей женщиной в истории, назначенной главным арбитром на матч мужского чемпионата мира, после Стефани Фраппар в 2022 году и Тори Пенсо на нынешнем турнире.  На линиях Гарсии помогут мексиканка Сандра Рамирес и испанец Хосе Энрике Наранхо. Четвёртым судьёй назначен Хуан Габриэль Бенитес из Парагвая, резервным ассистентом — его соотечественник Мильсиадес Сальдивар.

01:30 А это состав сборной Нидерландов: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван Хекке, Аке, Гравенберх, Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Мален, Бробби.

01:25 Сборная Туниса начнёт в таком составе: Дамен, Абди, Тальби, Валери, Бен Хамида, Межбри, Гарби, Хедира, Скири, Слимане, Мастури.

01:20 Главная интрига здесь не в том, кто выглядит сильнее. Нидерланды объективно выше по качеству, глубине и текущему состоянию. Вопрос в том, насколько серьёзно они проведут матч, в котором соперник уже выбыл, а впереди — плей-офф. Если команда Кумана быстро заберёт мяч и начнёт регулярно находить Думфриса, Гакпо и игроков между линиями, Тунису будет трудно продержаться даже тайм. Для Туниса хороший результат сегодня — вернуть уважение к собственной игре, не развалиться под давлением, и не позволить матчу стать односторонним уже к перерыву.

01:15 При этом Тунису всё ещё есть за что играть. Команда слишком плохо выглядела в первых двух матчах, чтобы третий тур можно было воспринимать как формальность. Эллиес Схири остаётся игроком, который должен удерживать середину, Ханнибал Межбри — один из немногих, кто способен добавить агрессии с мячом и принять нестандартное решение, а Элиас Ашури может быть полезен в редких быстрых атаках. Проблема в другом: Тунис почти не давит соперника длительными отрезками, а его оборонительная структура на этом турнире слишком быстро ломалась после первого же удара.

01:10 У Туниса чемпионат мира получился коротким и болезненным. 1:5 со Швецией, затем 0:4 с Японией — и команда фактически вылетела ещё до третьего тура. После первого поражения федерация уволила Сабри Лямуши и поставила Эрве Ренара, но времени на полноценную перестройку не было. Ренар оказался в ситуации, где нужно срочно вернуть команде дисциплину и хоть какую-то идею. Против Нидерландов это особенно сложно, потому что соперник не просто сильнее индивидуально, а умеет растягивать оборону и быстро переводить мяч на фланги.

01:05 Но у Нидерландов есть и своя мелкая тревога, которую легко пропустить на фоне крупной победы над Швецией. Команда пока не провела ни одного «сухого» матча на этом чемпионате мира и пропускает уже шесть игр подряд. Для группы это не стало большой проблемой, потому что атака компенсирует многое, но в плей-офф такой баланс может быстро стать опасным. Матч с Тунисом — удобная возможность привести оборону в более спокойное состояние.

01:00 Нидерланды после 5:1 со Швецией выглядят так, будто наконец-то включили нужную передачу. Первая игра с Японией оставила вопросы — команда забивала, но слишком много позволяла в ответ и не удержала результат. Зато матч со Швецией получился гораздо более цельным. Дензел Думфрис снова стал важнейшим игроком правого фланга, а полузащита с Френки де Йонгом, Райаном Гравенберхом и Тиджани Рейндерсом вынудила соперника защищаться всё глубже и глубже.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.74.