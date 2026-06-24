26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Турция и США. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
Турция: неудачный ЧМ
Турнирное положение: Турки уже могут брать билеты домой. На текущий момент команда занимает 4-ю строчку в своем квартете.
При этом Турция в двух стартовых матчах турнира не набрала ни одного очка. Плюс «янычарам» не удалось отличиться ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Турки минимально уступили Парагваю.
До того команда была бита Австралией (0:2). Зато спарринг со сборной Венесуэлы завершился успехом (2:1).
Теперь же Турция мотивирована лишь хлопнуть дверью напоследок. К тому же команде не мешало бы забить хотя бы один мяч на турнире.
Состояние команды: подбор игроков у команды весьма приличный, вот только с созиданием абсолютно не ладится. Да и от двух досадных коллизий еще нужно отойти…
Туркам уже нечего терять, кроме пресловутого престижа. Команда явно будет рисковать, плюс должна же когда-то вернуться пресловутая удача?!
США: окрылённые турниром
Турнирное положение: «Штатники» досрочно вышли в плей-офф. В двух стартовых турах группового этапа они набрали максимум очков.
Причем США на Мундиале отличилась 6 забитыми голами. Более того, команда пропустила в свои ворота всего один мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок команде удался. Американцы не оставили шансов Австралии (2:0).
Несколько ранее «штатники» уверенно переиграли Парагвай (4:0). А вот аккурат перед стартом Мундиаля команда уступила Германии (1:2).
Причем сборная США в пяти последних матчах забила 10 мячей при 7 пропущенных. Плюс команда до последней коллизии от турок годичной давности дважды кряду переиграла «янычаров».
Состояние команды: Американцы свою задачу-минимум уже успешно решили. Тем не менее, никаких шапкозакидательских настроений перед последним туром у команды нет. Хочется завершить групповой этап победой.
Американцы максимально настроены завершить групповой этап без очковых потерь. Да и тылы команды весьма надежны и крепки!
Из шести забитых мячей команды на Мундиале пять пришлись на первые таймы. «Штатники» традиционно выдают ударное начало, и явно будут верны себе и на сей раз.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.10, а победа соперника — в 3.50.
Букмекеры на победу США в первом тайме дают 2.50, тогда как на успех Турции до перерыва можно ориентироваться за 4.00.
Прогноз: Американцы вроде бы уже решили свои вопросы, однако намерены пройти групповой этап без очковых потерь, к тому же прекрасно проводят первые таймы.
Ставка: Победа США в 1-м тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.60.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Американцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей
- Турки еще не открыли счет своим голам в финальном турнире
- «Штатники» 5 из шести своих мячей на Мундиале забили до перерыва
- Туркам не поможет травмированный форвард Юнус Акгюн
- Американцы пропустили всего один мяч в двух первых турах чемпионата мира