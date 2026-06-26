Сборная США уже гарантировала первое место и может спокойно готовиться к плей-офф. Турция, наоборот, потеряла шансы на выход после двух поражений и теперь играет не за турнирную перспективу, а за то, чтобы не закончить чемпионат мира с нулём голов. На бумаге это матч с разной мотивацией, но именно поэтому он может получиться сложнее для хозяев, чем кажется.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+4' В офсайде оказался Веа на левом фланге.

45+3' Трасти выиграл борьбу вверху и пробил головой – чуть выше перекладины пролетел мяч!

45+3' Бардакджи выбил мяч на угловой в борьбе с соперником.

45+1' Мощно пробил Маккенни из-за штрафной, тащит Чакыр!

45' Шесть минут добавил арбитр к первому тайму.

44' Йылмаз сфолил в атаке, американцы начинают от ворот.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 0 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 6 Фолы 7

43' Йылдыз с левой пытался пробить из штрафной, Робинсон заблокировал и выбил на угловой.

42' Турки убегали в контратаку после углового у своих ворот, но у Гюлера немного не получился пас на ход Йылмазу.

42' А теперь угловой на другой половине поля.

41' Кёкчу получил мяч у штрафной, но не придумал, что с ним делать, — и отправил в аут.

40' Угловой заработала Турция.

39' Веа с острого угла пытался прострелить вдол ворот, Чакыр забрал мяч на выходе.

37' Две стенки подряд прошли у Гюлера на пути к штрафной, но всё-таки упустил Арда мяч.

35' В офсайд попал Эронсон, могла получиться перспективная атака у США.

33' Айдын мог выводить Йылмаза на удар в штрафную, чуть неточно отдал.

31' ГООООООООЛ! Второй забивают турки! Гюлер отдал вразрез на Эльмалы, тот прострелил вдоль ворот, а Кёкчу замкнул в пустые ворота. 2:1, пойдут отыгрываться американцы?

Гол Кёкчу globallookpress.com

30' И снова забили американцы со стандарта! Но тут же арбитр зафиксировал офсайд — Робинсон был в положении вне игры.

Отменённый гол США globallookpress.com

29' Ещё один угловой заработали США.

27' Йылмаз боролся за мяч после заброса Кабака и нарушил правила на Маккензи.

26' Игра возобновляется, пока что очень яркий футбол получается у команд.

Арда Гюлер после забитого мяча globallookpress.com

23' А вот теперь регулярный водопой. Есть время освежиться у футболистов.

21' Снова фолит Берхальтер, так можно и до удаления доиграться.

19' Берхальтер шипами прошёлся по ахиллу Озджана – жёлтая карточка американцу.

17' Веа не догнал мяч на левом фланге, Рейна неточно отдал.

16' Пепи заработал фол в центре поля при приёме мяча.

14' Очень динамичная игра получается на старте, постоянно переходит мяч от команды к команде, но США выглядят активнее.

12' Эронсон подобрал мяч после своего же удара и ещё раз пробил в створ, Чакыр на месте.

10' ГОООООООООЛ! Отвечают турки! Гюлер здорово пропустил мяч на Йылмаза, а тот вернул в штрафную на Арду, который без проблем реализовал выход 1 на 1. Первый гол сборной Турции на ЧМ – жаль, что слишком поздно.

Гол Гюлера globallookpress.com

09' Вроде бы неплохо сохранил мяч Йылмаз на правом фланге, но сделал неточный пас назад.

08' На трибунах показали Брэда Питта и Эдварда Нортона! Хотя, возможно, это был один и тот же человек.

07' Йылмаз нарушил правила на половине поля США.

05' Меккенни вернул мяч Эронсону на линию штрафной, но пробить турки на дали в этот раз.

03' ГООООООООООЛ! США впереди! Рейна отлично навесил на дальнюю штангу, мяч после шикарного блока Маккензи оказался в ногах у Трасти — и защитник вторым касанием пробил в ближний угол. 0:1, хозяева не устают забивать!

Гол Трасти globallookpress.com

02' После углового мяч отскочил под удар Трасти, Чакыр спас сборную Турции!

02' Угловой заработали футболисты США.

01' Американцы начали с центра, поехали!

До матча

04:58 Погода в пригороде Лос-Анджелесе сегодня отличная, около 20 градусов и, конечно, без дождя. Но стадион в Инглвуде ещё и с крышей, так что командам будет максимально комфортно.

04:52 Команды выходят на поле! Сейчас прозвучат гимны – и начинаем.

04:50 Матч обслужит алжирский арбитр Мустафа Горбаль. Для него это второй чемпионат мира в карьере, арбитр работал и на турнире 2022 года. На этом ЧМ Горбаль уже судил матч Шотландии и Гаити, который завершился победой шотландцев 1:0. Горбаль считается одним из ведущих арбитров Африки. Он дважды обслуживал финал Лиги чемпионов КАФ, а прошлым летом работал на матчах клубного чемпионата мира. На линиях ему помогут соотечественники Мокран Гурари и Аббес Акрам Зехруни. Четвёртым судьёй назначен Омар Аль-Али из ОАЭ, резервным ассистентом — его соотечественник Мохамед Аль-Хаммади.

04:45 Винченцо Монтелла всё же пошёл на изменения, хотя ещё накануне жёстко защищал стартовый состав, который не сработал против Австралии и Парагвая. Самое заметное решение — Хакан Чалханоглу остался в запасе, а вместо него в старте появился Огуз Айдын из «Фенербахче». Это выглядит как признание того, что прежний вариант всё-таки требовал вмешательства. Теперь Монтелла пробует добавить в атаку больше свежести и прямоты, даже если публично ещё вчера убеждал, что дело было не в выборе игроков.

04:40 Маурисио Почеттино выбрал для США путь большой ротации. США уже выиграли группу, поэтому тренеру важно не только сохранить тонус, но и дать игровую нагрузку тем, кто может понадобиться в плей-офф. Сразу два игрока сегодня дебютируют на чемпионате мира — Марк Маккензи и Майлз Робинсон. Ещё пять футболистов впервые начнут матч ЧМ в старте: Джо Скалли, Остон Трасти, Себастьян Берхалтер, Джованни Рейна и Бренден Эронсон.

04:35 А в таком составе начнут хозяева турнира: Тёрнер, Скалли, Маккензи, Трасти, Робинсон, Рейна, Берхальтер, Веа, Маккенни, Эронсон, Пепи.

04:30 Состав сборной Турции: Чакыр, Бардакджи, Кабак, Эльмалы, Челик, Гюлер, Озджан, Кёкчу, Йылдыз, Йылмаз, Айдын.

04:20 Тактически матч может получиться не таким односторонним, как турнирная таблица. Турция, даже уже вылетев, не обязана закрываться низко — ей нужен хотя бы один гол, и у неё достаточно игроков, которые комфортно чувствуют себя в позиционной атаке. Но именно это открывает для США свободные зоны. Команда Почеттино хорошо проводит первые таймы, быстро находит пространство после отбора и умеет наказывать соперника за потери в середине. Если Турция снова будет атаковать большими силами, американцам не придётся долго раскачивать оборону — достаточно будет правильно выбрать момент для вертикального выпада.

04:15 Для США этот матч — определённая проверка зрелости. Можно выиграть группу и всё равно испортить ощущение перед плей-офф небрежной игрой, ненужными потерями или травмами. Для Турции — матч достоинства и задача хотя бы частично исправить впечатление от турнира, который по содержанию не был совсем уж безнадёжным.

04:10 США, наоборот, выжали группы почти всё, что могли. 4:1 с Парагваем задали тон, 2:0 с Австралией подтвердили первое место, а команда Почеттино впервые за очень долгое время выиграла два матча чемпионата мира подряд. Американский футбол (то есть, соккер) часто жил ожиданиями будущего, но сейчас сборная уже добыла минимальный результат на домашнем турнире. Даже без необходимости обязательно выигрывать третий матч США не могут позволить себе рано расслабиться — перед плей-офф такие вещи быстро становятся привычкой.

04:05 Главная проблема Турции не в отсутствии игроков, способных придумать эпизод. Хакан Чалханоглу может управлять темпом из глубины, Арда Гюлер умеет находить передачу там, где атака уже будто остановилась, Кенан Йылдыз постоянно берёт игру на себя и лезет в штрафную. Но пока всё это складывается в набор отдельных вспышек, а не в чистые моменты. Йылдыз много бьёт и много встречается с мячом в опасных зонах, но качество ударов остаётся низким. Турции нужно меньше суеты на последнем касании и больше хладнокровия, иначе третий матч повторит первые два.

04:00 Турция стала одной из самых странных команд группового этапа. По результатам всё выглядит плохо: 0:2 с Австралией, 0:1 с Парагваем, последнее место и досрочный вылет. Против Парагвая турки пропустили почти сразу, затем получили численное преимущество перед перерывом и долго давили, но так и не нашли гол. 32 удара, огромное владение, постоянное присутствие у чужой штрафной — и всё равно пустота. Это не оправдание, а скорее объяснение, почему матч с США для Турции не должен превращаться в формальное прощание.

03:55 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50.