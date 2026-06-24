Первый тайм победителя не выявит?

прогноз на матч ЧМ-2026, ставка за 2.88

25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Кюрасао и Кот-д’Ивуар. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.88.

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Кюрасао: не победа, а участие

Турнирное положение: Кюрасао уже прыгнул выше головы, попав на чемпионат мира. Сейчас команда находится на последнем месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Кюрасао в двух турах набрала одно очко. Вот только в воротах команды побывало 7 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кюрасао не дала себя обыграть Эквадору (0:0).

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А вот поединок с «бундестимом» завершился зычной коллизией (1:7). Зато до старта Мундиаля команда разгромила скромную Арубу (4:0).

При этом Кюрасао в последнем туре будет биться за свой престиж. Вот только пресловутого опыта команде явно не хватает.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Кюрасао не преуспевает в плане реализации. В двух первых матчах чемпионата мира команда забила всего один раз.

Вдобавок ко всему, Кюрасао в матче с эквадорцами владела мячом всего 25% игрового времени. Главное не победа, а участие. Наверное, этот лозунг актуален для скромной команды.

Кот-д’Ивуар: в ожидании голов

Турнирное положение: Эта команда имеет амбиции пробиться в плей-офф. Кот-д’Ивуар на данный момент находится на 2-й позиции, имея в своем активе три очка.

Причем Кот-д’Ивуар в среднем забивает аккурат гол за матч. Плюс неплохие кондиции набрал капитан команды Франк Кесси.

Последние матчи: команда находится в приличной форме. Кот-д’Ивуар до последней коллизии победил четыре раза кряду.

Команда с трудом переиграла Эквадор (1:0). А вот после того она, открыв счет, все же уступила Германии (1:2).

В 5 своих последних поединках Кот-д’Ивуар сумел добыть 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при всего трех пропущенных.

Состояние команды: Кот-д’Ивуар имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и пора бы команде улучшать реализацию. Где же еще это делать, если не в матче с аутсайдером?!

Вообще, ивуарийцы создают немало голевых моментов, однако реализация хромает. Плюс в концовке встречи с немцами команде явно не хватило концентрации.

Ивуарийцы потенциально явно способны прибавить в плане реализации. Тем не менее, легкой прогулки ожидать явно не стоит…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Кот-д’Ивуар в этом поединке выглядит значительно предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценивается в 8.50, тогда как победа соперника — в 17.00.

На победу ивуарийцев в первом тайме букмекеры дают 1.50, тогда как на успех Кюрасао до перерыва можно ориентироваться за 17.00.

Прогноз: Ивуарийцы испытывают сложности в плане реализации, тогда как Кюрасао постарается максимально надежно сыграть в обороне.

2.88 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч Кюрасао — Кот-д’Ивуар принесёт прибыль 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во второй половине встречи соперники разойдутся миром.

3.40 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Кюрасао — Кот-д’Ивуар позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдет