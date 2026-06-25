Битва в группе Е за выход в плей-офф

В четверг, 25 июня, сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара сыграют между собой в рамках третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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31' Очень далекий выброс мяча в штрафную от Шерела Флоранюса (Кюрасао), но уверенно на выходе сыграл голкипер.

30' Леандро Бакуна (Кюрасао) навесил с углового на ближнюю штангу — мяч головой за боковую линию выбил Франк Кесси (Кот-д'Ивуар).

28' Ян Диоманд (Кот-д'Ивуар) через пас разыграл угловой, а затем последовал прострел на ближнюю штангу и вынос мяча защитником.

27' Кристофер Опери (Кот-д'Ивуар) немного промедлил с ударом, прорвавшись в штрафную и в подкате у него мяч выбил Шерел Флоранюс (Кюрасао).

26' Игра возобновилась. Кот-д'Ивуар в позиционной атаке на половине поля соперника.

24' Судья отправляет футболистов на небольшую паузу! Они могут попить водички.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 3 25 Владение мячом 75 4 Фолы 1

23' Амад Диалло (Кот-д'Ивуар) мощно зарядил из-за пределов штрафной — удар на себя принял Жюрьен Гаари (Кюрасао).

22' Кюрасао действует в высоком прессинге, но защитники соперника легко из-под него выходят.

21' Жуниньо Бакуна (Кюрасао) зарядил по ногам в подкате Ибрахим Сангаре (Кот-д'Ивуар), но арбитр пока не показывает карточки.

20' Жуниньо Бакуна (Кюрасао) попытался в одиночку прорваться к воротам соперника, но едва он пересек половину поля, как его накрыл Одилон Коссуну (Кот-д'Ивуар).

18' Элой Ром (Кюрасао) через пас разыграл свободный от ворот, но его партнеры быстро потеряли мяч.

17' Николя Пепе (Кот-д'Ивуар) головой сбросил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на эту передачу.

15' Дальний удар в исполнении Жюрьена Гаари (Кюрасао) был хорош — мяч пролетел в метре от левой стойки.

14' Гела Дуэ (Кот-д'Ивуар) легко разобрался с сольным проходом Леандро Бакуна (Кюрасао), отобрав мяч на бровке.

12' Жюрьен Гаари (Кюрасао) схватил за руку Яна Диоманда (Кот-д'Ивуар) и завалил на газон в центре поля.

11' Жуниньо Бакуна (Кюрасао) ворвался в штрафную соперника, но его встретили два защитника и оттеснили от мяча.

10' Амад Диалло (Кот-д'Ивуар) нанес классный крученый удар с угла штрафной, но мяч немного разминулся со створом!

09' Жуниньо Бакуна (Кюрасао) не справился с нервами и толкнул в спину Гела Дуэ (Кот-д'Ивуар), судья зафиксировал фол.

07' Г-ООООООООО-Л! Кот-д'Ивуар — 0:1! Николя Пепе! Ян Диоманд прорвался к лицевой линии и прострелил вдоль ворот, а набегавший Николя Пепе отправил мяч в пустой угол!

06' Армандо Обиспо (Кюрасао) с помощью нарушения правил остановил продвижение Анж-Йоана Бонни (Кот-д'Ивуар).

05' Ливано Комененсиа (Кюрасао) пытался вывести партнера на оперативный простор разрезающей передачей, но его задумку разгадал Усман Диоманде (Кот-д'Ивуар).

04' Николя Пепе (Кот-д'Ивуар) не смог обработать мяч в штрафной, отлично в разрушении сыграл Армандо Обиспо (Кюрасао).

03' Стремительная атака карибской команды завершилась ударом из-за пределов штрафной от Тахита Чона (Кюрасао) — мяч в руки поймал голкипер.

02' Дальний заброс из глубины поля от Кристофер Опери (Кот-д'Ивуар) не нашел адресата — мяч ушел за лицевую линию.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Линкольн Файненшел Филд». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

22:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:40 Сегодня в Филадельфии солнечная погода, во время матча температура будет около +29℃.

22:35 Главным арбитром встречи назначен Гленн Нюберг из Швеции.

22:30 Стартовый состав Кюрасао: Ром Элой, Гаари Жюрьен, Обиспо Армандо, Флоранюс Шерел, Бренет Джошуа, Фонвилль Деверон, Чон Тахит, Комененсиа Ливано, Бакуна Леандро, Бакуна Жуниньо, Локадия Юрген.

22:25 Стартовый состав Кот-д'Ивуара: Фофана Яхья, Дуэ Гела, Коссуну Одилон, Диоманде Усман, Опери Кристофер, Диалло Амад, Кесси Франк, Сангаре Ибрахим, Диоманд Ян, Пепе Николя, Бонни Анж-Йоан.

22:20 Сегодняшний матч пройдет в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд», который вмещает 69 879 зрителей.

22:15 Кюрасао замыкает таблицу (1 очко) своего квартета, но сохраняет исторический шанс на плей-офф. Команде Дика Адвоката нужна исключительно победа. В таком случае они наберут 4 очка и либо обойдут Кот-д'Ивуар, либо пройдут дальше, как одна из лучших команд, занявших третье место.

22:10 Сборная Кюрасао — дебютант чемпионатов мира, сотворивший главную сенсацию прошлого тура. После сокрушительного стартового поражения от Германии (1:7), скромная карибская команда под руководством Дика Адвоката сумела отстоять нулевую ничью с Эквадором (0:0). Главным героем стал вратарь Элой Рум, совершивший 15 сэйвов и повторивший рекорд чемпионатов мира.

22:05 Кот-д'Ивуар занимает второе место в группе (3 очка). Ивуарийцам для гарантированного выхода в плей-офф со второго места достаточно сыграть вничью, благодаря победе над Эквадором в личной встрече. Победа же позволит им побороться за более высокий посев или даже первое место в случае осечки Германии.

22:00 Сборная Кот-д'Ивуар показывают мощный и сбалансированный футбол под руководством Эмерса Фаэ. В первом туре они дожали Эквадор (1:0) благодаря голу Амада Диалло на 90-й минуте. Во втором туре ивуарийцы вели в счете против Германии после гола Франка Кессье, но упустили ничью на 90+4-й минуте (1:2). Команда имеет кадровые проблемы: травмирован защитник Вилфрид Синго, но в строй вернулся Эван Н'Дика.

21:55 Сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара ни разу в истории не играли между собой и сейчас готовятся провести первый очный матч.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.88

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Кюрасао — Кот-д'Ивуар. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.