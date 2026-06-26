28 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Хорватия и Гана. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Хорватия: последний шанс Модрича
Турнирное положение: Хорватия пока не демонстрирует свои лучшие качества. Сейчас команда находится на третьем месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Хорватия в двух турах набрала 3 очка. Вот только в воротах команды побывало уже четыре мяча при трех забитых.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Хорватия натужно переиграла Панаму (1:0).
А вот поединок с Англией завершился досадной коллизией (2:4). Зато до старта Мундиаля команда переиграла словенцев (2:1).
При этом Хорватия в последнем туре вряд ли удовлетворится ничьей, которой ей хватает для выхода в плей-офф. Плюс в приличных кондициях находится Мартин Батурина.
Состояние команды: Хорватия не преуспевает в плане надежности тылов. Плюс не похож на себя опытнейший Лука Модрич, проваливший матч с англичанами.
В кадровом плане Хорватия выглядит симпатично. Подбор игроков у балканцев прекрасный, плюс лазарет пустеет. Да и есть в чем прибавлять!
Гана: расчет на ничью
Турнирное положение: Эта команда имеет логичные амбиции пробиться в плей-офф. Гана на данный момент находится на 2-й позиции, имея в своем активе четыре набранных очка.
Причем Гана забила всего один мяч в двух турах. Зато тылы ганцев неприступны, как Форт-Нокс. Плюс есть амбиции побороться за первое место в группе.
Последние матчи: команда находится в довольно приличной форме. Ганцы не проигрывали в трех своих последних матчах.
Команда переиграла панамцев (1:0). А вот после того она дала знатный бой одним из фаворитов чемпионата мира англичанам (0:0).
В 5 своих последних поединках Гана сумела добыть лишь одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при пяти пропущенных.
Состояние команды: Гана имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да улучшать реализацию срочно необходимо!
Вообще, ганцы создают немало голевых моментов, однако реализация хромает. Плюс команда весьма терпелива, и вполне преуспевает в контригре.
Ганцев стратегически в последнем туре устроит и ничья. Команда наверняка отдаст инициативу сопернику, и явно постарается воспользоваться проблемами балканцев в обороне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Хорватия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.30, тогда как победа Ганы — в 5.50.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: Обе команды имеют резервы прибавить в плане реализации, да и забивать в их составе есть кому.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во второй половине встречи соперники на двоих забьют больше одного мяча.
Ставка: Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды имеют отличные шансы на выход в плей-офф
- Хорватия пропустила 4 мяча в двух стартовых турах
- Ганцы еще не пропускали на нынешнем Мундиале
- Хорваты неизменно забивали в 3 своих последних матчах
- Гана не проигрывала в трех своих последних поединках