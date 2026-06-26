Хорватия и Гана поднатореют в плане реализации

прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.20

28 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Хорватия и Гана. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Хорватия: последний шанс Модрича

Турнирное положение: Хорватия пока не демонстрирует свои лучшие качества. Сейчас команда находится на третьем месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Хорватия в двух турах набрала 3 очка. Вот только в воротах команды побывало уже четыре мяча при трех забитых.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Хорватия натужно переиграла Панаму (1:0).

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А вот поединок с Англией завершился досадной коллизией (2:4). Зато до старта Мундиаля команда переиграла словенцев (2:1).

При этом Хорватия в последнем туре вряд ли удовлетворится ничьей, которой ей хватает для выхода в плей-офф. Плюс в приличных кондициях находится Мартин Батурина.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Хорватия не преуспевает в плане надежности тылов. Плюс не похож на себя опытнейший Лука Модрич, проваливший матч с англичанами.

В кадровом плане Хорватия выглядит симпатично. Подбор игроков у балканцев прекрасный, плюс лазарет пустеет. Да и есть в чем прибавлять!

Гана: расчет на ничью

Турнирное положение: Эта команда имеет логичные амбиции пробиться в плей-офф. Гана на данный момент находится на 2-й позиции, имея в своем активе четыре набранных очка.

Причем Гана забила всего один мяч в двух турах. Зато тылы ганцев неприступны, как Форт-Нокс. Плюс есть амбиции побороться за первое место в группе.

Последние матчи: команда находится в довольно приличной форме. Ганцы не проигрывали в трех своих последних матчах.

Команда переиграла панамцев (1:0). А вот после того она дала знатный бой одним из фаворитов чемпионата мира англичанам (0:0).

В 5 своих последних поединках Гана сумела добыть лишь одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Состояние команды: Гана имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да улучшать реализацию срочно необходимо!

Вообще, ганцы создают немало голевых моментов, однако реализация хромает. Плюс команда весьма терпелива, и вполне преуспевает в контригре.

Ганцев стратегически в последнем туре устроит и ничья. Команда наверняка отдаст инициативу сопернику, и явно постарается воспользоваться проблемами балканцев в обороне.

На что ставят в матче Хорватия — Гана Букмекерские коэффициенты на матч Хорватия — Гана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Хорватия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.30, тогда как победа Ганы — в 5.50.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Обе команды имеют резервы прибавить в плане реализации, да и забивать в их составе есть кому.

2.20 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Хорватия — Гана позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во второй половине встречи соперники на двоих забьют больше одного мяча.

2.38 Тотал 2-го тайма больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Хорватия — Гана принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет