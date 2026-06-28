Хорватия и Гана подходят к последнему туру группы L в ситуации, где ничья не выглядит катастрофой ни для одной из команд, но победа резко меняет расклад. У Ганы четыре очка после победы над Панамой и нулевой ничьей с Англией, поэтому команда Карлуша Кейруша уже очень близка к плей-офф. У Хорватии три очка: поражение от Англии удалось частично исправить победой над Панамой, но теперь команде Златко Далича нужна победа, чтобы не зависеть от рейтинга третьих мест.

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23:50 Матч обслужит канадский арбитр Дрю Фишер. На чемпионате мира 2022 года он работал видеоассистентом, а теперь получил назначение главным судьёй на важную игру группы L. У Фишера большой опыт: он обслуживал финал MLS Cup, матчи женского чемпионата мира 2019 года, Золотого кубка КОНКАКАФ и клубного чемпионата мира. В профессиональной карьере Фишер отработал более 300 матчей. В среднем он показывает чуть больше трёх жёлтых карточек за игру, но в своём первом матче на этом ЧМ был сдержаннее: во встрече Франции и Ирака, которую французы выиграли 3:0, он ограничился одним предупреждением. Помогать Фишеру будут его соотечественники Майкл Барвеген и Льес Арфа. За ВАР будет отвечать мексиканец Гильермо Пачеко, а ассистентом видеоарбитра назначен бразилец Родолфо Тоски.

23:45 Погода в Филадельфии тоже может немного повлиять на игру. Перед матчем шли сильные дожди, но по ходу встречи они должны постепенно ослабнуть. Температура при этом останется комфортной — около 23 градусов. Газон может быть быстрым и влажным, а значит, особенно важными станут качество первого касания и аккуратность в передачах.

23:40 Гана тоже сделала три изменения по сравнению с матчем против Англии, который завершился нулевой ничьей. В стартовый состав попали Деррик Люкассен, Элиша Овусу и Камалдин Сулемана. Натан Опоку, Иньяки Уильямс и Калеб Йиренки остались в запасе. Важно сказать и про ситуацию с карточками: если сегодня предупреждение получит Петар Сучич, он пропустит возможный матч Хорватии в 1/16 финала. У Ганы под угрозой Калеб Йиренки и Иньяки Уильямс, но оба начинают игру на скамейке.

23:35 Златко Далич сделал три изменения по сравнению с матчем против Панамы, который Хорватия выиграла 1:0. В запасе остались Йошко Гвардиол, Марко Пашалич и Петар Муса, а вместо них с первых минут выйдут Никола Влашич, Петар Сучич и Анте Будимир. Лука Модрич остаётся в старте, а победа над Панамой стала для него уже 21-м матчем на чемпионатах мира. С момента его дебюта на турнире в 2006 году больше игр на ЧМ провели только Лионель Месси и Криштиану Роналду. Против Панамы Модрич выполнил 69 передач из 78, точность составила 88%. Во всех 19 матчах чемпионатов мира, которые он начинал в старте, Модрич держал точность передач не ниже 80%.

23:30 Сборная Ганы начнёт в таком составе: Асаре, Сеная, Аджети, Люккассен, Менса, Сибо, Парти, Овусу, Айю, Семеньо, Сулемана.

23:28 Стартовый состав национальной команды Хорватии: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Сучич, Модрич, Ковачич, Влашич, Батурина, Перишич, Будимир.

23:20 Тактически матч может получиться очень осторожным. Хорватии нужна победа для более спокойного выхода, но ей опасно раскрываться раньше времени: один пропущенный гол резко усложнит задачу и заставит играть в идеальном для Ганы сценарии. Гане, наоборот, не обязательно бросаться вперёд. Четыре очка дают ей право на спокойствие, и команда Кейруша вполне может долго удерживать ничейный счёт, выбирая моменты для рывков, стандартов и переходов через фланги.

23:15 Но именно в этом и сложность. Гана уже показала против Англии, что умеет долго держать структуру и не рассыпаться под давлением. Команда Кейруша почти не позволила сопернику создавать моменты и терпеливо выстояла весь матч. Для Хорватии это неудобный соперник, команде Далича придётся не просто владеть мячом, а постоянно ускорять атаки, потому что медленный розыгрыш против такой обороны может легко превратиться в стерильное преимущество.

23:10 Главная опора Хорватии остаётся прежней — центр поля. Рядом с Модричем и Ковачичем важен Мартин Батурина: он добавляет команде свежесть, движение между линиями и обострение вертикальными пасами. Если Хорватия сможет спокойно доставлять мяч в последнюю треть, Гане придётся защищаться очень глубоко.

23:05 Хорватия начала турнир тревожно, а матч с Англией показал, что даже опытная команда Далича уже не всегда выдерживает высокий темп соперника и быстрые атаки на пространстве. Но победа над Панамой вернула хорватам комфортное положение в группе. Гол Анте Будимира стал напоминанием о том, что Хорватия по-прежнему умеет вытаскивать тяжёлые матчи без большого запаса по игре. Для группового этапа это качество почти так же важно, как яркая атака.