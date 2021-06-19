В этот раз дотерпели. Венгры отобрали очки у французов

Венгерские футболисты набрали свой первый балл на чемпионате Европы, разойдясь миром с Францией на «Пушкаш Арене». Гол Аттилы Фиолы в концовке первого тайма принес «волшебным мадьярам» минимальное преимущество, но точный удар Антуана Гризманна спас действующих чемпионов мира от поражения.

Ход матча

14’ Почти четверть часа хозяева поля успешно сдерживали французов, но затем все же позволили Кариму Бензема нанести опаснейший удар в дальний угол. Петер Гулачи отбил мяч чуть в сторону, где стоял Антуан Гризманн, однако он выстрелил прямо во вратаря. Кроме того, лайнсмен поднял флаг, зафиксировав офсайд у футболиста «Барселоны».

17’ Еще одна опасная атака «ле блё». Бензема по флангу запустил Люку Диня, тот выполнил идеальный навес на Килиана Мбаппе, который головой пробил в дальний угол — немного неточно.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

25’ Неигровой момент. Капитан сборной Венгрии Адам Салаи получил тепловой удар и потерял сознание прямо на поле. Врачи привели его в чувство и подняли на ноги, но тренерский штаб все же решил его заменить, выпустив Неманью Николича. Капитанская повязка перешла Гулачи.

Адам Салаи досрочно покинул поле globallookpress.com

31’ Отличный шанс у Франции! Гризманн забросил мяч в штрафную на Мбаппе, тот обработал мяч и пяткой вывел на ударную позицию Бензема, который без особого сопротивления пробил по воротам, но умудрился не попасть в створ.

33’ Мбаппе на скорости ворвался в штрафную, накрутил нескольких соперников и пробил из-под Вилли Орбана — вновь французов подвела неточность.

45+2’ 1:0 Аттила Фиола. Хозяева провели стремительную атаку по левому флангу, Роланд Шоллои отправил в прорыв Фиолу, тот убежал от Рафаэля Варана и Бенжамена Павара, ворвался в штрафную и закатил мяч в ближний угол. Льорис не дотянулся.

Аттила Фиола открыл счет globallookpress.com

59’ В начале второго тайма Франция смотрелась неубедительно, и лишь выход Усмана Дембеле позволил создать момент. Форвард «Барселоны» приблизился к углу штрафной, обыграл двоих защитников и нанес мощный удар по воротам, но попал в штангу.

Woodwork! Almost an instant impact from substitute Ousmane Dembélé 😮#EURO2020 pic.twitter.com/5Ef3q6aPpB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

66’ 1:1 Антуан Гризманн. Долгожданный ответ команды Дидье Дешама! Уго Льорис со своей штрафной запустил мяч далеко вперед, там Мбаппе грамотно поставил корпус и подобрал снаряд, а затем выполнил прострел от лицевой. Сфера задела одного из венгерских защитников и прилетела прямо на ногу Гризманну, который не промахнулся.

Антуан Гризманн сравнял счет globallookpress.com

82’ После забитого мяча сборная Франции немного успокоилась, но все же по инерции шла вперед. Мбаппе сильно выстрелил из пределов штрафной, а потом Корентен Толиссо пробил издали — в обоих случаях Гулачи свою команду спасал.

87’ Усман Дембеле захромал, поэтому его вынужденно заменил Тома Лемар. Вингер «Барселоны» не провел на поле и 45 минут.

90+5’ Во время финального штурма Рафаэль Варан изловчился опасно пробить по воротам головой, но в створ не попал. Сразу после этого прозвучал финальный свисток, который венгры восприняли с воодушевлением.

Футбол. Евро-2020. Группа F Венгрия — Франция 1:1 Голы: 1:0 Attila Fiola (45'), 1:1 Антуан Гризманн (66') Венгрия: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Attila Fiola, Loic Nego, Адам Надь, Андраш Шчафер (Тамаш Чери, 75'), Ласло Кляйнхайслер (Гергэ Ловренчич, 84'), Адам Салаи (Неманья Николич, 26'), Роланд Шаллаи Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лука Динь, Поль Погба (Корентин Толиссо, 76'), Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо (Усман Дембеле, 57'), Килиан Мбаппе, Карим Бензема (Оливье Жиру, 76') Предупреждения: Бенжамен Павар (10'), Эндре Ботка (52')

Звездой матча признан полузащитник сборной Венгрии и хорватского «Осиека» Ласло Кляйнхайслер, который запомнился своим неустанным участием в большинстве единоборств на поле.

🇭🇺 László Kleinheisler is rewarded following a fine display against the world champions 🥇

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/YKhlyin79e — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Турнирная таблица

Сборная Франции сохранила за собой лидерство в группе F (4 очка) и обеспечила себе финиш в топ-3, то есть подопечные Дидье Дешама одной ногой уже в плей-офф.

Календарь и таблица Евро-2020

Венгрия поднялась на третье место (1 очко), но ее перспективы довольно туманны. Очевидно, что в третьем туре ей нужно только побеждать.

Таблица группы F LiveSport.Ru

Следующие матчи

Сборная Франции 23 июня на «Пушкаш Арене» встретится с Португалией. Матч интересен тем, что в нем сойдутся действующие чемпионы мира и Европы.

А вот команда Венгрии отправится в Мюнхен на игру против Германии. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Прямая речь

Аттила Фиола, полузащитник сборной Венгрии

— Мы добились прекрасного результата своей командной игрой. Горжусь своей командой и болельщиками. Это один из лучших дней в моей жизни! Было здорово наблюдать, как классно играет наша команда. Мы показали более смелый футбол и лучше сыграли в нападении, чем с Португалией во вторник. Сегодня наша команда была на высоте!

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

— Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления! Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учетом турнирного положения, этот результат приемлем для нас.

Уго Льорис, вратарь сборной Фоанции

— Тренер попросил нас не вешать голову. Мы выложились на сто процентов, чтобы добыть эту ничью. Хотя мы приехали сюда ради другого результата, нам придется его принять.