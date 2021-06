В этот раз дотерпели. Венгры отобрали очки у французов

14’ Почти четверть часа хозяева поля успешно сдерживали французов, но затем все же позволили Кариму Бензема нанести опаснейший удар в дальний угол. Петер Гулачи отбил мяч чуть в сторону, где стоял Антуан Гризманн, однако он выстрелил прямо во вратаря. Кроме того, лайнсмен поднял флаг, зафиксировав офсайд у футболиста «Барселоны».

17’ Еще одна опасная атака «ле блё». Бензема по флангу запустил Люку Диня, тот выполнил идеальный навес на Килиана Мбаппе, который головой пробил в дальний угол — немного неточно.

25’ Неигровой момент. Капитан сборной Венгрии Адам Салаи получил тепловой удар и потерял сознание прямо на поле. Врачи привели его в чувство и подняли на ноги, но тренерский штаб все же решил его заменить, выпустив Неманью Николича. Капитанская повязка перешла Гулачи.

31’ Отличный шанс у Франции! Гризманн забросил мяч в штрафную на Мбаппе, тот обработал мяч и пяткой вывел на ударную позицию Бензема, который без особого сопротивления пробил по воротам, но умудрился не попасть в створ.

33’ Мбаппе на скорости ворвался в штрафную, накрутил нескольких соперников и пробил из-под Вилли Орбана — вновь французов подвела неточность.

45+2’ 1:0 Аттила Фиола. Хозяева провели стремительную атаку по левому флангу, Роланд Шоллои отправил в прорыв Фиолу, тот убежал от Рафаэля Варана и Бенжамена Павара, ворвался в штрафную и закатил мяч в ближний угол. Льорис не дотянулся.

59’ В начале второго тайма Франция смотрелась неубедительно, и лишь выход Усмана Дембеле позволил создать момент. Форвард «Барселоны» приблизился к углу штрафной, обыграл двоих защитников и нанес мощный удар по воротам, но попал в штангу.

Woodwork! Almost an instant impact from substitute Ousmane Dembélé 😮 #EURO2020 pic.twitter.com/5Ef3q6aPpB

66’ 1:1 Антуан Гризманн. Долгожданный ответ команды Дидье Дешама! Уго Льорис со своей штрафной запустил мяч далеко вперед, там Мбаппе грамотно поставил корпус и подобрал снаряд, а затем выполнил прострел от лицевой. Сфера задела одного из венгерских защитников и прилетела прямо на ногу Гризманну, который не промахнулся.

82’ После забитого мяча сборная Франции немного успокоилась, но все же по инерции шла вперед. Мбаппе сильно выстрелил из пределов штрафной, а потом Корентен Толиссо пробил издали — в обоих случаях Гулачи свою команду спасал.

87’ Усман Дембеле захромал, поэтому его вынужденно заменил Тома Лемар. Вингер «Барселоны» не провел на поле и 45 минут.

90+5’ Во время финального штурма Рафаэль Варан изловчился опасно пробить по воротам головой, но в створ не попал. Сразу после этого прозвучал финальный свисток, который венгры восприняли с воодушевлением.

Звездой матча признан полузащитник сборной Венгрии и хорватского «Осиека» Ласло Кляйнхайслер, который запомнился своим неустанным участием в большинстве единоборств на поле.

🇭🇺 László Kleinheisler is rewarded following a fine display against the world champions 🥇

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/YKhlyin79e