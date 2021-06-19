В этот раз дотерпели. Венгры отобрали очки у французов

Ход матча
14’ Почти четверть часа хозяева поля успешно сдерживали французов, но затем все же позволили Кариму Бензема нанести опаснейший удар в дальний угол. Петер Гулачи отбил мяч чуть в сторону, где стоял Антуан Гризманн, однако он выстрелил прямо во вратаря. Кроме того, лайнсмен поднял флаг, зафиксировав офсайд у футболиста «Барселоны».
17’ Еще одна опасная атака «ле блё». Бензема по флангу запустил Люку Диня, тот выполнил идеальный навес на Килиана Мбаппе, который головой пробил в дальний угол — немного неточно.
25’ Неигровой момент. Капитан сборной Венгрии Адам Салаи получил тепловой удар и потерял сознание прямо на поле. Врачи привели его в чувство и подняли на ноги, но тренерский штаб все же решил его заменить, выпустив Неманью Николича. Капитанская повязка перешла Гулачи.
31’ Отличный шанс у Франции! Гризманн забросил мяч в штрафную на Мбаппе, тот обработал мяч и пяткой вывел на ударную позицию Бензема, который без особого сопротивления пробил по воротам, но умудрился не попасть в створ.
33’ Мбаппе на скорости ворвался в штрафную, накрутил нескольких соперников и пробил из-под Вилли Орбана — вновь французов подвела неточность.
45+2’ 1:0 Аттила Фиола. Хозяева провели стремительную атаку по левому флангу, Роланд Шоллои отправил в прорыв Фиолу, тот убежал от Рафаэля Варана и Бенжамена Павара, ворвался в штрафную и закатил мяч в ближний угол. Льорис не дотянулся.
59’ В начале второго тайма Франция смотрелась неубедительно, и лишь выход Усмана Дембеле позволил создать момент. Форвард «Барселоны» приблизился к углу штрафной, обыграл двоих защитников и нанес мощный удар по воротам, но попал в штангу.
Woodwork! Almost an instant impact from substitute Ousmane Dembélé 😮#EURO2020 pic.twitter.com/5Ef3q6aPpB— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
66’ 1:1 Антуан Гризманн. Долгожданный ответ команды Дидье Дешама! Уго Льорис со своей штрафной запустил мяч далеко вперед, там Мбаппе грамотно поставил корпус и подобрал снаряд, а затем выполнил прострел от лицевой. Сфера задела одного из венгерских защитников и прилетела прямо на ногу Гризманну, который не промахнулся.
82’ После забитого мяча сборная Франции немного успокоилась, но все же по инерции шла вперед. Мбаппе сильно выстрелил из пределов штрафной, а потом Корентен Толиссо пробил издали — в обоих случаях Гулачи свою команду спасал.
87’ Усман Дембеле захромал, поэтому его вынужденно заменил Тома Лемар. Вингер «Барселоны» не провел на поле и 45 минут.
90+5’ Во время финального штурма Рафаэль Варан изловчился опасно пробить по воротам головой, но в створ не попал. Сразу после этого прозвучал финальный свисток, который венгры восприняли с воодушевлением.
Звездой матча признан полузащитник сборной Венгрии и хорватского «Осиека» Ласло Кляйнхайслер, который запомнился своим неустанным участием в большинстве единоборств на поле.
🇭🇺 László Kleinheisler is rewarded following a fine display against the world champions 🥇— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/YKhlyin79e
Турнирная таблица
Сборная Франции сохранила за собой лидерство в группе F (4 очка) и обеспечила себе финиш в топ-3, то есть подопечные Дидье Дешама одной ногой уже в плей-офф.
Венгрия поднялась на третье место (1 очко), но ее перспективы довольно туманны. Очевидно, что в третьем туре ей нужно только побеждать.
Следующие матчи
Сборная Франции 23 июня на «Пушкаш Арене» встретится с Португалией. Матч интересен тем, что в нем сойдутся действующие чемпионы мира и Европы.
А вот команда Венгрии отправится в Мюнхен на игру против Германии. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.
Прямая речь
Аттила Фиола, полузащитник сборной Венгрии
— Мы добились прекрасного результата своей командной игрой. Горжусь своей командой и болельщиками. Это один из лучших дней в моей жизни! Было здорово наблюдать, как классно играет наша команда. Мы показали более смелый футбол и лучше сыграли в нападении, чем с Португалией во вторник. Сегодня наша команда была на высоте!
Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции
— Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления! Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учетом турнирного положения, этот результат приемлем для нас.
Уго Льорис, вратарь сборной Фоанции
— Тренер попросил нас не вешать голову. Мы выложились на сто процентов, чтобы добыть эту ничью. Хотя мы приехали сюда ради другого результата, нам придется его принять.