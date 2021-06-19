Англия — Шотландия: счет матча 0:0

Ход матча

5’ Первый момент создали шотландцы. О'Доннелл практически ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч в сторону Адамса, и форвард «Саутгемптона» пробил прямо в падающего Стоунса.

11’ Фоден слишком долго крутился в штрафной площади Шотландии и выдал несвоевременную передачу на Маунта. Хавбек «Челси» пробил с линии штрафной — Хэнли вовремя выставил колено и мяч улетел за пределы поля.

12’ После подачи от углового флажка Стоунс выпрыгнул и виском отправил мяч в штангу — никого из игроков сборной Шотландии рядом не оказалось, и голкипер Маршалл на повышенных тонах пообщался с защитниками.

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13’ Мактоминай провалился на углу шотландской штрафной, позволив Стерлингу выполнить прострел в сторону Маунта. Мэйсон пробил с пары метров в ближний угол — мяч прошёл возле штанги.

28’ Кейн неожиданно ускорился на подачу Джеймса и ударом в падении «рыбкой» пробил по мячу, но мокрый снаряд отлетел от головы лучшего бомбардира «Тоттенхэма» за пределы поля.

Англия — Шотландия globallookpress.com

30’ Шотландцы захватили мяч. Робертсон забежал за спину Джеймса, убрал защитника «Челси» и выдал передачу на О`Доннелла, который отметился опаснейшим ударом с лёта с края штрафной Англии — Пикфорд выручил.

44’ Че Адамс заметил потерю концентрации у Пикфорда и нанёс выстрел с пятнадцати метров — мяч попал в Мингза и ушел на угловой, из которого шотландцы ничего не выжали.

48’ Англичане активно начали второй тайм — Маунт пробил приблизительно с четырнадцати метров, и показалось на долю секунды, что мяч залетает в ворота. Но Маршалл кончиками пальцев дотянулся.

55’ Джеймс открылся на линии штрафной Шотландии и пробил чуть выше ближней девятки.

Англия — Шотландия globallookpress.com

63’ Шотландцы максимально близко подошли к забитому мячу. Джеймс спас Англию, вынеся мяч с линии пустых ворот после удара мощного Дайкса.

74’ Шоу выскочил из-за спины Хэнли и мощно пробил по воротам сборной Шотландии с небольшого угла — снаряд проскочил возле дальней штанги.

79’ Стерлинг упал в штрафной Шотландии, намекнув на фол Робертсона. Арбитр и видеоассистенты на момент внимания не обратили, а между тем повтор показал, что шотландский защитник наступил на ногу Рахиму.

90+1’ Опасный прострел Джеймса привёл к панике у вратарской Маршалла, на газоне за мяч бились Райс и Мактоминай, снаряд отскочил к Рэшфорду, и Маркус зарядил с убойной позиции в небеса.

Футбол. Евро-2020. Группа D Англия — Шотландия 0:0 Англия: Джордан Пикфорд, Люк Шоу, Джон Стоунс, Тайрон Мингс, Рис Джеймс, Деклан Райс, Рахим Стерлинг, Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Филип Фоден (Джек Грилиш, 63'), Гарри Кейн (Маркус Рашфорд, 74') Шотландия: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Грант Хэнли, Киран Тирни, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Билли Гилмор (Стюарт Армстронг, 76'), Линдон Дайкс, Че Адамс (Kevin Nisbet, 86') Предупреждения: Джон МакГинн (16'), Stephen O'Donnell (87')

Молодой шотландец Билли Гилмор получил награду «Звезда матча» — он контролировал центр поля, дирижировал игрой сборной Шотландии и практически не терял мяч.

Турнирная таблица

Сборная Англии с 4 очками идет на втором месте в группе Д, уступая команде Чехии по дополнительным показателям.

Календарь и таблица Евро-2020

Шотландцы набрали первое очко на турнире, но замыкают квартет, уступая Хорватии по разнице мячей.

Группа Д LiveSport.ru

Следующие матчи

В 3-м туре англичане на родном лондонском «Уэмбли» оспорят первое место в группе с командой Чехии.

В параллельном матче сборная Хорватии на арене «Хэмпден Парк» в Глазго будет биться с командой Шотландии за путевку в плей-офф.

Обе встречи группы Д пройдут 22 июня и начнутся в 22:00 мск.

Прямая речь

Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии

— Наша игра разочаровала. Надо отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть матч. Замена Кейна? Нам нужно было больше двигаться. Я думал, что Маркус Рэшфорд придаст нам это движение, ведь в тот момент мы рассчитывали на победу. Мы должны быть самокритичными, в том числе и я: сегодня мы не наиграли на победу.

Энди Робертсон, капитан сборной Шотландии

— У нас были отличные шансы. Временами мы великолепно держали мяч, ставили в тупик соперника и даже могли заработать три очка. Это очко важно с турнирной точки зрения. Нам надо сохранить этот боевой настрой.

Тайрон Мингс, защитник сборной Англии

— Я в полном восторге от того, что мы не пропустили. Эта игра была еще одним шагом к достижению нашей цели. Порой мы играли недостаточно интенсивно, но я участвовал во многих матчах, когда это приводило к поражению.

Англия — Шотландия globallookpress.com

Каллум Макгрегор, полузащитник сборной Шотландии

— Все безумно рады после этого матча. Мы чувствовали энергию наших болельщиков на стадионе. Я думаю, что каждый игрок был на высоте. Именно такая игра нам была нужна, чтобы добыть очки на этом стадионе и остаться в борьбе за путевку в плей-офф.