Англия — Шотландия: счет матча 0:0

5’ Первый момент создали шотландцы. О'Доннелл практически ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч в сторону Адамса, и форвард «Саутгемптона» пробил прямо в падающего Стоунса.

11’ Фоден слишком долго крутился в штрафной площади Шотландии и выдал несвоевременную передачу на Маунта. Хавбек «Челси» пробил с линии штрафной — Хэнли вовремя выставил колено и мяч улетел за пределы поля.

12’ После подачи от углового флажка Стоунс выпрыгнул и виском отправил мяч в штангу — никого из игроков сборной Шотландии рядом не оказалось, и голкипер Маршалл на повышенных тонах пообщался с защитниками.

Все прогнозы на Евро-2020

13’ Мактоминай провалился на углу шотландской штрафной, позволив Стерлингу выполнить прострел в сторону Маунта. Мэйсон пробил с пары метров в ближний угол — мяч прошёл возле штанги.

28’ Кейн неожиданно ускорился на подачу Джеймса и ударом в падении «рыбкой» пробил по мячу, но мокрый снаряд отлетел от головы лучшего бомбардира «Тоттенхэма» за пределы поля.

30’ Шотландцы захватили мяч. Робертсон забежал за спину Джеймса, убрал защитника «Челси» и выдал передачу на О`Доннелла, который отметился опаснейшим ударом с лёта с края штрафной Англии — Пикфорд выручил.

44’ Че Адамс заметил потерю концентрации у Пикфорда и нанёс выстрел с пятнадцати метров — мяч попал в Мингза и ушел на угловой, из которого шотландцы ничего не выжали.

48’ Англичане активно начали второй тайм — Маунт пробил приблизительно с четырнадцати метров, и показалось на долю секунды, что мяч залетает в ворота. Но Маршалл кончиками пальцев дотянулся.

55’ Джеймс открылся на линии штрафной Шотландии и пробил чуть выше ближней девятки.

63’ Шотландцы максимально близко подошли к забитому мячу. Джеймс спас Англию, вынеся мяч с линии пустых ворот после удара мощного Дайкса.

74’ Шоу выскочил из-за спины Хэнли и мощно пробил по воротам сборной Шотландии с небольшого угла — снаряд проскочил возле дальней штанги.

79’ Стерлинг упал в штрафной Шотландии, намекнув на фол Робертсона. Арбитр и видеоассистенты на момент внимания не обратили, а между тем повтор показал, что шотландский защитник наступил на ногу Рахиму.

90+1’ Опасный прострел Джеймса привёл к панике у вратарской Маршалла, на газоне за мяч бились Райс и Мактоминай, снаряд отскочил к Рэшфорду, и Маркус зарядил с убойной позиции в небеса.

Молодой шотландец Билли Гилмор получил награду «Звезда матча» — он контролировал центр поля, дирижировал игрой сборной Шотландии и практически не терял мяч.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Congrats, Billy Gilmour! Star of the Match on his first Scotland start 👏👏👏#EUROSOTM | @Heineken | #EURO2020 pic.twitter.com/jNTdIah8iN