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    Одолеет ли «Енисей» волгоградцев?

    Енисей — Ротор. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Ротор»
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    «Енисей»
    8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Енисей» и «Ротор». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы не столь продуктивно выступили в минувшем первенстве. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Енисей» победил в четырнадцати матчах из 34. А вот отличились игроки команды 36 результативным ударом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Рубину» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Соколом» (1:1). А вот поединок с «Тюменью» завершился боевой викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Енисей» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Красноярцы пока не блещут в контрольных поединках. Да и подбор игроков у команды довольно скромный.

    Причем «Енисей» традиционно удачно противостоит «Ротору». Из пяти последних очных поединков красноярцы победили 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Красноярцы намерены добыть первую победу в летних спаррингах.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы провели не столь удачный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы первой лиги.

    Причем «Ротор» в 34 матчах первенства набрал 47 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы уступили «Уфе» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Чайки» (0:1). А вот чуть ранее она учинила разгром ершистому КАМАЗу (4:0).

    При этом «Ротор» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 32 мяча в 34 поединках минувшего первенства.

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    При этом «Ротор» победил в 11 поединках первенства из 34. Зато в новый сезон волгоградцы вступают потенциальным борцом за стыки.

    Команда Дениса Бояринцева в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре волгоградцев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Волгоградцы намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Красноярцы не побеждают 2 матча кряду

    • Волгоградцы не забивают 2 матча кряду

    • «Ротор» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

    Прогноз: «Енисей» мотивирован добыть первую победу в спаррингах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Красноярцы весьма ершисты, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Енисея» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.31

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Енисей — Ротор?

    Матч Енисей — Ротор состоится 08 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Енисей — Ротор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Енисей — Ротор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Енисей — Ротор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Енисей — Ротор?

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.

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    Енисей — Ротор: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 08.07.202515:00. Одолеет ли «Енисей» волгоградцев?
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