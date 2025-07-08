Енисей — Ротор. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июля 2025 года

«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы не столь продуктивно выступили в минувшем первенстве. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» победил в четырнадцати матчах из 34. А вот отличились игроки команды 36 результативным ударом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Рубину» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Соколом» (1:1). А вот поединок с «Тюменью» завершился боевой викторией (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Енисей» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы пока не блещут в контрольных поединках. Да и подбор игроков у команды довольно скромный.
Причем «Енисей» традиционно удачно противостоит «Ротору». Из пяти последних очных поединков красноярцы победили 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Красноярцы намерены добыть первую победу в летних спаррингах.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы провели не столь удачный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы первой лиги.
Причем «Ротор» в 34 матчах первенства набрал 47 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы уступили «Уфе» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Чайки» (0:1). А вот чуть ранее она учинила разгром ершистому КАМАЗу (4:0).
При этом «Ротор» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 32 мяча в 34 поединках минувшего первенства.
При этом «Ротор» победил в 11 поединках первенства из 34. Зато в новый сезон волгоградцы вступают потенциальным борцом за стыки.
Команда Дениса Бояринцева в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре волгоградцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Волгоградцы намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Красноярцы не побеждают 2 матча кряду
- Волгоградцы не забивают 2 матча кряду
- «Ротор» уступил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.
- 2.26Динамо — Ахмат: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.25Португалия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.50Сенегал — Гвинея: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Енисей» мотивирован добыть первую победу в спаррингах, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Красноярцы весьма ершисты, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.31