Енисей — Ротор. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июля 2025 года

8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Енисей» и «Ротор». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы не столь продуктивно выступили в минувшем первенстве. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» победил в четырнадцати матчах из 34. А вот отличились игроки команды 36 результативным ударом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Рубину» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Соколом» (1:1). А вот поединок с «Тюменью» завершился боевой викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Енисей» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Красноярцы пока не блещут в контрольных поединках. Да и подбор игроков у команды довольно скромный.

Причем «Енисей» традиционно удачно противостоит «Ротору». Из пяти последних очных поединков красноярцы победили 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Красноярцы намерены добыть первую победу в летних спаррингах.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы провели не столь удачный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы первой лиги.

Причем «Ротор» в 34 матчах первенства набрал 47 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы уступили «Уфе» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Чайки» (0:1). А вот чуть ранее она учинила разгром ершистому КАМАЗу (4:0).

При этом «Ротор» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Волгоградцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 32 мяча в 34 поединках минувшего первенства.

При этом «Ротор» победил в 11 поединках первенства из 34. Зато в новый сезон волгоградцы вступают потенциальным борцом за стыки.

Команда Дениса Бояринцева в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре волгоградцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Волгоградцы намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Красноярцы не побеждают 2 матча кряду

Волгоградцы не забивают 2 матча кряду

«Ротор» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

Прогноз: «Енисей» мотивирован добыть первую победу в спаррингах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Красноярцы весьма ершисты, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Енисея» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31