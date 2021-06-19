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    Сенсация в Будапеште и первые баллы Германии. Сумасшедшая интрига в группе F

    Расклады Евро-2020: группа F

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    Надежды сборной Венгрии, потери Франции, крах чемпионов Европы и вернувшая уверенность Германия. Как расположились команды в квартете F?
    Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь.

    1. Франция

    Поль Погба
    globallookpress.com

    Коллектив Дидье Дешама в Будапеште не справился с Венгрией (1:1), но благодаря набранному баллу он единолично возглавил группу F с четырьмя очками. Германию и Португалию «трехцветные» опережают на 1 очко.

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    Ничья с португальцами гарантирует Франции минимум второе место, а если еще и немцы потеряют очки, то ребята Дешама могут остаться первыми. Поражение французов и победа немцев над Венгрией опустят «трехцветных» на третью строчку.

    2. Германия

    Сборная Германии
    globallookpress.com

    Красивая победа Германии над действующими чемпионами (4:2) помогла «Бундестим» ворваться в гонку за лидерство в группе F. Теперь немцы занимают второе место с тремя баллами в резерве.

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    • Победа над Венгрией в заключительном туре позволит подопечным Йоахима Лева остаться минимум на второй позиции. Если же Португалия еще и хлопнет Францию, то Германия окажется первой.

    Ничья Германии и победа Португалии опустят немцев на третью строчку из-за личной встречи с Францией. Если же Франция разберется с командой Сантуша, «Бундестим» с дополнительным баллом будет второй, а мировой исход в параллельной встрече при победе немцев поднимет коллектив Лева на первую строчку.

    Таблица группы F
    LiveSport.Ru

    Если случится чудо и Германия уступит, то ей придется болеть за то чтобы три балла взяла Франция, иначе «орлы» не сумеют выйти из группы.

    3. Португалия

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Во втором туре команда Фернанду Сантуша попала под колеса «немецкой машины» (2:4), из-за чего опустилась на третью строчку. В ее активе так и остались три очка. Теперь «избранным» предстоит труднейшая встреча с Францией.

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    • Победив Францию, Португалия может стать и первой, если немцы потеряют очки в Мюнхене. Мировая с «трехцветными» и три балла либо ничья Германии оставят команду Сантуша на третьем месте.

    Проиграв Франции, Португалия будет надеяться на то, что Венгрия не победит Германию, иначе чемпионы Европы могут не выйти из группы.

    4. Венгрия

    Аттила Фиола
    globallookpress.com

    Венгерская сборная знатно пошумела у себя дома, скатав ничейку с Францией (1:1). Выстрадав свой балл, команда Марко Росси по-прежнему осталась на четвертой позиции в квартете F.

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    • В третьем туре Венгрии предстоит сыграть с Германией в Мюнхене. Ситуация сложилась так, что венграм нужна только победа. Три очка помогут обойти немцев и претендовать на третье место, которое в плей-офф выводит на лидеров таблицы B или C.

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    Если же Венгрия хлопнет Германию, а Франция справится с Португалией, то ребята Росси могут забрать сказочную вторую позицию и выбить из розыгрыша Евро команду Фернанду Сантуша.

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