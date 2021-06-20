Италия выбила три из трех, а Швейцария оставила Турцию последней. Итоговая картина в группе A

Непобедимая Италия, разница голов Уэльса, третья Швейцария и Турция, которая попрощалась с турниром. Как сформировалась таблица квартета?

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Италия

Андреа Белотти globallookpress.com

В трех встречах группового этапа Италия показала стопроцентный результат, набрав девять баллов. Кроме того, ребята Роберто Манчини сумели забить 7 мячей и не пропустили в свои ворота ни одного гола.

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Группу A «Скуадра Адзурра» закончила на первом месте, оторвавшись от второго Уэльса на 5 пунктов. Лидерство в квартете означает, что в 1/8 финала итальянцы встретятся со второй сборной из группы C.

В таблице C второе место сейчас занимает Украина, а кроме нее, там играют Нидерланды, Австрия и Северная Македония, которая после второго тура лишила себя шансов на плей-офф.

2. Уэльс

Сборная Уэльса globallookpress.com

Сборная Уэльса провела посредственный матч с Италией, но не слишком расстроилась из-за поражения, так как в таблице группы A она осталась на второй позиции.

В ходе трех туров подопечные Роба Пейджа забили 4 мяча и столько же пропустили. Нулевая разница голов стала ключевой. Благодаря равенству, «драконы» опередили Швейцарию. В 1/8 финала Уэльс встретится со второй сборной квартета B, где играют Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.

3. Швейцария

Гранит Джака globallookpress.com

В трех поединках швейцарская сборная заработала четыре балла и оказалась третьей в турнирной таблице группы A, уступив Уэльсу по худшему гандикапу забитых и пропущенных — 4:5.

Таблица группы A LiveSport.Ru

В плей-офф Евро-2020 футболисты Владимира Петковича выйдет, если окажется одной из четырех лучших команд, финишировавших третьими. На данный момент Швейцария возглавляет этот рейтинг. В 1/8 финала она зарубится с кем-то из лидеров таблиц B, E или F.

4. Турция

Юсуф Языджи globallookpress.com

Текущий чемпионат Европы турецкая сборная провалила. В трех встречах она проиграла и забила всего 1 гол, в то время как в ее сетке побывали 8 мячей. С нулем очков подопечные Шенола Гюнеша заняли последнее место и лишили себя надежд на выход из группы.