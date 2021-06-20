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    Герой дня: Оттило Фиоло

    Футболист, забивший гол в ворота чемпионов мира

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    Оттило Фиоло и Петер Гулачи
    Своим точным ударом полузащитник Венгрии подарил нам сенсацию на «Пушкаш Арене». Рассказываем об этом парне.

    Скромный игрок со скромными достижениями

    Оттило Фиоло
    globallookpress.com

    Оттило Фиоло — венгерский футболист, являющийся воспитанником клуба «Пакш». В структуру этой команды игрок попал еще в 2002-м году и выступал за молодежку до 2008-го.

    Позже Фиоло удостоился чести перейти в главную команду, за которую провел 135 матчей и забил 1 гол. В составе клуба «Пакш» Оттило выиграл Кубок Венгрии в сезоне 2010/11.

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    • В сезоне 2015/16 игрок выступал за «Академию Пушкаша», где вышел на поле 38 раз и отметился одним взятием ворот, а после этого состоялся трансфер в «МОЛ Фехервар». С коллективом из маленького городка Секешфехервара Фиоло стал чемпионом Венгрии 2017/18 и обладателем Кубка страны в 2019-м году.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В национальной команде игрок обороны нередко выступает в середине. В составе сборной Венгрии 31-летний футболист находится с 2014-го года. Честь своей страны парень защищал в 36 играх, в которых дважды забил.

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    • Первый мяч за сборную он провел в квалификации к ЧМ-2022 во встрече с Андоррой. Ну а второй гол Фиоло положил вчера в сетку действующих чемпионов.

    «Один из лучших дней в моей жизни», — так Оттило охарактеризует собственную игру против Франции после финального свистка, но для этого Венгрии еще придется поработать.

    Выгрызли ничью и вымотали Францию

    Гол в ворота Франции
    globallookpress.com

    За месяц до старта Евро-2020 Фиоло завел Инстаграм, на который подписались пока 4344 пользователя. Перед встречей с чемпионами мира Оттило для своих фанатов запилил пост с фоточкой сборной, подписав ее: «Лучшая команда».

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    • Зарядив себя и болельщиков Венгрии, Фиоло со своими партнерами вышел на игру с Францией, чтобы подпортить нервы одной из сильнейших сборных на чемпионате и доказать, что Венгрия — не боксерская груша в «группе смерти».

    Старт поединка «трехцветные» старались провести в атаке, но команда Марко Росси во второй встрече кряду демонстрировала слаженные действия в обороне. Французы буквально мучились с хозяевами и нередко безысходно катали мяч у чужой штрафной.

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    • Ближе к концу первого тайма подопечные Дидье Дешама были согласны на ничью к перерыву, но в планы французов вмешались Шаллаи и Фиоло, которые вдвоем разорвали всю защиту гостей.

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    • Получив мяч недалеко от центрального круга, Оттило обыгрался с Роландом, а затем протащил мяч по флангу и втиснулся в штрафную площадь. Оценив ситуацию, игрок катнул мяч в ближний угол, а затем на радостях он и его партнеры устроили хаос у столика местной журналистки.

    Календарь и таблица Евро-2020

    По ходу второго тайма Венгрия продолжала грамотно закрывать свои ворота, благодаря чему они и вырвали ничью. Сам Оттило за 90 минут встречи выполнил 26 передач, однако лишь 69% из них были точными. Кроме того, он совершил 1 успешную обводку и выполнил 3 удачных подката.

    Своей активностью футболист помог команде заработать 1 балл, но лучшим игроком матча так и не стал. Хотя разве его парят такие мелочи? Конечно, нет, ведь команда для него на первом месте:

  • Мы добились прекрасного результата своей командной игрой. Горжусь командой и фанатами. Это один из лучших дней в моей жизни! Было здорово наблюдать, как действует наша команда. Мы показали более смелый футбол и лучше сыграли в нападении, чем с Португалией во вторник. Сегодня наша команда была на высоте!
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