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    Короче, Евро. 19-20 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 19 июня 2021 года

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Испании Футбол Испании Сборная Польши Сборная Португалии Португалия Сборная Германии Футбол Германии Сборная Венгрии Сборная Франции Футбол Франции Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
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  • 23:55
    • Сборная Испании сыграла вничью с Польшей, Морено не забил пенальти
  • 20:53
    • Сборная Германии обыграла Португалию на Евро-2020
  • 19:57
    • Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме
  • 19:53
    • «Барселона» объявила о переходе Мемфиса Депая
  • 17:55
    • Сборные Венгрии и Франции сыграли вничью на Евро-2020
  • 18:52
    • Самсонова вышла в финал турнира в Берлине, обыграв Азаренко
  • 17:36
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции
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    Робин Госенс
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    Робин Госенс
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    19 июня

    Прошедший игровой день был примечателен, прежде всего, битвой Португалии с Германией (2:4). Немцы начали неважно, но затем как взялись за дело, что Криштиану Роналду и компания перестали видеть берега. Примечательно, что половину голов в ворота португальцев забили… их собственные защитники Рубен Диаш и Рафаэль Герреро, оформившие по автоголу на брата. Ну а солировал в этот вечер Робин Госенс!

    А далее — сенсации! Настоящей неожиданностью стала ничья Франции с венграми (1:1). Причем мадьяры открыли счет и были впереди, вплоть до экватора второго тайма, когда признанных фаворитов выручил Антуан Гризманн. В последнем туре Францию устроит даже ничья.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Опять без победы остались испанцы — 1:1 с Польшей. Альваро Мората наконец-то отличился, но сколько же раз он не забил?! У поляков также разродился голом их ведущий форвард Роберт Левандовски. Разумеется, Испания давила, Херард Морено даже пенальти не реализовал, но Войцех Щенсны далее был непробиваем.

    20 июня

    Главным событием 20 июня наверняка станет поединок итальянцев с крепким Уэльсом. Однако, обо всем по порядку.

    19:00. Италия — Уэльс

    Итальянцы свои вопросы уже решили, но наверняка постараются сохранить за собой первую позицию в квартете. Надрываться для этого не надо: хватит и ничьей. Она же устроит и валлийцев. Вот только команда Роберто Манчини смотрится уж больно симпатично.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Букмекеры отдают предпочтение Италии — 1.55 против 7.20. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    19:00. Швейцария — Турция

    Швейцарцам ничего иного не остается, кроме как идти вперед со стартовых минут. При этом, даже в случае третьего места, разница мячей команды (1:4) требует улучшения. Но согласятся ли турки с третьим поражением и бесславным вылетом?!

    Букмекеры отдают предпочтение Швейцарии — 1.74 против 5.05. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    Все в этом мире меркнет на фоне противостояния Германии и Португалии. Героем его стал немецкий хавбек Робин Госенс, который забил самолично, сделал голевую передачу Хаверцу и помог поразить свои ворота португальцу Рубену Диашу. Вот уж действительно, пострел везде поспел!

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