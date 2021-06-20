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    Италия снова выиграет с разгромным счетом?

    Италия — Уэльс. Прогноз (к. 1.86) и ставки на Евро-2020 20 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на сборную Уэльса Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Италия — Уэльс
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    Италия начала Евро с двух разгромных побед
    Сборная Италии сыграет с командой Уэльса в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 20 июня в Риме на «Стадио Олимпико», начало — в 19:00 мск. Италия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 20 Июня 2021 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 19:00 Уэльс Уэльс
  • Кардифф
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    Коэффициенты на матч
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    Италия

    «Невероятно, вот это Италия!». Восхищению действительно просто нет предела. Сборная Италии в первых матчах поразила не только своих болельщиков, но и всю Европу.

    «Скуадра Адзурра» уже гарантировала себе участие в плей-офф. Пока только не ясно, с какого места итальянцы выйдут из группы. Для первого в матче с валлийцами будет достаточно и ничьей.

    В первом туре Италия все 90 минут «возила» сборную Турции. А во втором дела то же самое со Швейцарией.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Обе игры завершились в пользу итальянцев со счетом 3:0. И первое впечатление — такой сильной Италии мы давно не видели.

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    • Буквально все шокированы неуемным желанием команды Роберто Манчини атаковать до последней минуты. Такая настырность до сих пор была несвойственна итальянской сборной.

    Уэльс

    Тем временем Уэльс тоже одной ногой в плей-офф. Изначально шансы валлийцев на выход из группы выглядели не самыми высокими, но после первых двух матчей у них уже четыре очка.

    Подробно о всех турнирных раскладах в группе А читайте здесь.

    Сначала сборная Уэльса сыграла вничью против Швейцарии — 1:1. Отчасти команде Роба Пейджа повезло, но, с другой стороны, можно отметить, что ей удалось воспользоваться своим шансом.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Ну а потом Уэльс одержал победу над Турцией — 2:0. Просто невероятный матч провел Гарет Бейл, ставший автором двух результативных передач. А еще он побил рекорд Евро по созданным моментам.

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    • В итоге Бейл получил награду лучшему игроку матча. Такое бывает крайне редко, когда футболист не забивает с пенальти: во втором тайме Бейл зарядил выше ворот.

    Прогноз и ставка

    На Италию в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Уэльса — за 8.70.

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    В общем-то, всем очевидно, итальянцы настолько хороши, что вряд ли сейчас кто-то рискнет ставить против них.

    Но, пожалуй, на этот раз до разгрома дело не дойдет. Если итальянцы и выиграют, то с разницей не более чем в два мяча. Сейчас надо поберечь силы на плей-офф.

    Прогноз — победа Италии с форой (-1,0) за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.12. Итальянцам сейчас нет смысла с первых минут бросаться на чужие ворота.

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