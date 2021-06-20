Сборная Италии сыграет с командой Уэльса в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 20 июня в Риме на «Стадио Олимпико», начало — в 19:00 мск. Италия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

«Невероятно, вот это Италия!». Восхищению действительно просто нет предела. Сборная Италии в первых матчах поразила не только своих болельщиков, но и всю Европу.

«Скуадра Адзурра» уже гарантировала себе участие в плей-офф. Пока только не ясно, с какого места итальянцы выйдут из группы. Для первого в матче с валлийцами будет достаточно и ничьей.

В первом туре Италия все 90 минут «возила» сборную Турции. А во втором дела то же самое со Швейцарией.

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Обе игры завершились в пользу итальянцев со счетом 3:0. И первое впечатление — такой сильной Италии мы давно не видели.

Буквально все шокированы неуемным желанием команды Роберто Манчини атаковать до последней минуты. Такая настырность до сих пор была несвойственна итальянской сборной.

Уэльс

Тем временем Уэльс тоже одной ногой в плей-офф. Изначально шансы валлийцев на выход из группы выглядели не самыми высокими, но после первых двух матчей у них уже четыре очка.

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Сначала сборная Уэльса сыграла вничью против Швейцарии — 1:1. Отчасти команде Роба Пейджа повезло, но, с другой стороны, можно отметить, что ей удалось воспользоваться своим шансом.

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Ну а потом Уэльс одержал победу над Турцией — 2:0. Просто невероятный матч провел Гарет Бейл, ставший автором двух результативных передач. А еще он побил рекорд Евро по созданным моментам.

В итоге Бейл получил награду лучшему игроку матча. Такое бывает крайне редко, когда футболист не забивает с пенальти: во втором тайме Бейл зарядил выше ворот.

Прогноз и ставка

На Италию в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Уэльса — за 8.70.

В общем-то, всем очевидно, итальянцы настолько хороши, что вряд ли сейчас кто-то рискнет ставить против них.

Но, пожалуй, на этот раз до разгрома дело не дойдет. Если итальянцы и выиграют, то с разницей не более чем в два мяча. Сейчас надо поберечь силы на плей-офф.

Прогноз — победа Италии с форой (-1,0) за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.12. Итальянцам сейчас нет смысла с первых минут бросаться на чужие ворота.