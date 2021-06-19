Португалия — Германия: счет матча 2:4, обзор голов

Встреча группы F, которая прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене», завершилась со счетом 4:2.
Португальцы открыли счет на 15-й минуте, когда Бернарду Силва сделал шикарный заброс в штрафную на Диогу Жоту, тот прострелил вдоль ворот на Криштиану Роналду, который удачно подставил ногу.
Немцы отыгрались на 35-й минуте благодаря автоголу Рубена Диаша, который вколотил мяч в свои ворота после прострела Йозуа Киммиха.
Еще через пять минут автоголом отметился Рафаэл Геррейру, и Германия получила минимальное преимущество.
На 51-й минуте подопечные Йоахима Лева развили свой успех. Робин Госенс выполнил прострел, а Кай Хаверц в одно касание переправил мяч в сетку.
Еще через десять минут уже Госенс стал автором гола, головой отправив мяч в ворота после навеса с фланга.
Португалия сократила отставание на 67-й минуте. Роналду во вратарской сбросил мяч на Жоту, который внес его в ворота с близкого расстояния в одно касание.
В турнирной таблице Германия поднялась на второе место (3 очка), Португалия идет третьей (3 очка).
В следующем туре 23 июня Германия в Мюнхене примет Венгрию, Португалия в этот же день в Будапеште сыграет с Францией.