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    Сборная Германии обыграла Португалию на Евро-2020

    Португалия — Германия: счет матча 2:4, обзор голов

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    Сборная Германии нанесла поражение команде Португалии в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

    Кай Хаверц и Серж Гнабри
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    Кай Хаверц и Серж Гнабри

    Встреча группы F, которая прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене», завершилась со счетом 4:2.

    Португальцы открыли счет на 15-й минуте, когда Бернарду Силва сделал шикарный заброс в штрафную на Диогу Жоту, тот прострелил вдоль ворот на Криштиану Роналду, который удачно подставил ногу.

    Немцы отыгрались на 35-й минуте благодаря автоголу Рубена Диаша, который вколотил мяч в свои ворота после прострела Йозуа Киммиха.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Еще через пять минут автоголом отметился Рафаэл Геррейру, и Германия получила минимальное преимущество.

    На 51-й минуте подопечные Йоахима Лева развили свой успех. Робин Госенс выполнил прострел, а Кай Хаверц в одно касание переправил мяч в сетку.

    Еще через десять минут уже Госенс стал автором гола, головой отправив мяч в ворота после навеса с фланга.

    Португалия сократила отставание на 67-й минуте. Роналду во вратарской сбросил мяч на Жоту, который внес его в ворота с близкого расстояния в одно касание.

    Футбол. Евро-2020. Группа F
    Португалия — Германия 2:4
    Голы: 1:0 Криштиану Роналду (15'), 1:1 Рубен Диаш (автогол) (35'), 1:2 Рафаэл Геррейру (автогол) (39'), 1:3 Кай Хаверц (51'), 1:4 Робин Гозенс (60'), 2:4 Диогу Жота (67') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Ренату Саншеш, 46'), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 64'), Перейра Данилу, Вилльям Карвалью (Рафаэл Силва, 58'), Диогу Жота (Андре Силва, 83'), Криштиану Роналду Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс (Эмре Джан, 62'), Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Леон Горецка, 73'), Тони Кроос, Робин Гозенс (Марцель Хальстенберг, 62'), Илкай Гюндоган (Никлас Зюле, 73'), Томас Мюллер, Серж Гнабри (Лерой Зане, 87') Предупреждения: Кай Хаверц (66'), Маттиас Гинтер (77')

    В турнирной таблице Германия поднялась на второе место (3 очка), Португалия идет третьей (3 очка).

    Все прогнозы на Евро-2020

    В следующем туре 23 июня Германия в Мюнхене примет Венгрию, Португалия в этот же день в Будапеште сыграет с Францией.

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