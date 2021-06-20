В воскресенье, 20 июня, в третьем туре группового этапа Евро-2020 квартета А сборная Швейцарии на стадионе «Олимпийский» в Баку сыграет с командой Турции. Начало — в 19:00 по мск. Швейцария — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

В марте в отборе к ЧМ-2022 швейцарцы победили Болгарию (3:1) на выезде и Литву (1:0) дома, а потом в товарищеском матче вырвали домашнюю победу у Финляндии (3:2).

В июне «нати» провели два контрольных матча одолев в родных стенах команду США (2:1) и разгромив Лихтенштейн (7:0).

На Евро-2022 подопечные Владимира Петковича стартовали с ничьей с Уэльсом (1:1), открыв счет в начале второго тайма и пропустив ближе к концовке матча.

Во втором туре сборная Швейцарии была разгромлена командой Италии со счетом 0:3, заметно уступив итальянцам по ударам и моментам.

Все прогнозы на Евро-2020

С 1 очком швейцарцы идут на 3-м месте в группе А. В расположение команды вернулся голкипер Ян Соммер, в строй вернулся хавбек Стивен Цубер.

Турция

В марте Турция успешно стартовала в квалификации на ЧМ, сумев обыграть Нидерланды (4:2) и разгромить на выезде сборную Норвегии (3:0), но не справилась с Латвией (3:3).

Летом дружина Шенола Гюнеша провела три контрольных поединка. В этих матчах были обыграны Азербайджан (2:1) и Молдавия (2:0), а встреча против Гвинеи закончился вничью со счетом 0:0.

Стартовали на турнире турки с крупного поражения от Италии (0:3) в матче открытия. Сборная Турции выглядела довольно беспомощно, не сумев доставить особых проблем сопернику.

Во втором туре турки вновь потерпели поражение, уступив Уэльсу (2:0) и запомнившись лишь потасовкой, инициированной ими на последних минутах матча.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Турции замыкает таблицу группы и даже в случае победы почти не имеет шансов на выход в плей-офф .

Прогноз и ставка

На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью в основное время — 4.00, а на победу Турции — 4.90.

Команды встречались 15 раз — 8 матчей выиграла Турция, еще 4 — Швейцария. В 21 веке соперники провели три матча: один выиграли швейцарцы и два турки — последний в 2008 году (2:1).

Турки постараются хлопнуть дверью, а швейцарцам надо набирать очки, чтобы выйти из группы. Прогнозируем, что Швейцария не проиграет в верховом матче .