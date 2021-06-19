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    Сборная Испании сыграла вничью с Польшей, Морено не забил пенальти

    Испания — Польша: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Испании Футбол Испании Сборная Польши Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши (1:1) в матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Испанцы открыли счет в матче на 25-й минуте. У Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR помог разобраться в моменте.

    На 54-й минуте поляки отыгрались. Юзвяк с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, где Левандовски выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в угол ворот сборной Испании.

    Спустя три минуты Модер наступил Морено на ногу в польской штрафной и арбитр назначил пенальти.

    Удар Морено с 11-метровой отметки пришёлся в штангу, а добивание Мораты получилось мимо створа.

    Футбол. Евро-2020. Группа E
    Испания — Польша 1:1
    Голы: 1:0 Альваро Мората (25'), 1:1 Роберт Левандовски (54') Испания: Унай Симон, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Коке (Пабло Сарабия, 68'), Родриго Эрнандес, Педри, Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 87'), Херар Морено (Фабиан, 68'), Даниэль Ольмо (Ферран Торрес, 61') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек (Павел Давидович, 85'), Камил Глик, Бартош Берешиньски, Кароль Свидерский (Пшемыслав Франковский, 68'), Матеуш Клих (Kacper Kozlowski, 55'), Якуб Модер (Кароль Линетти, 85'), Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк, Тымотеуш Пухач, Роберт Левандовски Предупреждения: Матеуш Клих (36'), Якуб Модер (57'), Камиль Юзвяк (59'), Пау Торрес (81'), Родриго Эрнандес (90'), Роберт Левандовски (90')

    Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.

    В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.

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