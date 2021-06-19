Венгрия — Франция: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы F, которая прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма, когда Аттила Фиола на скорости ушел от Рафаэля Варана и Бенжамена Павара, ворвался в штрафную и спокойно поразил ближний угол ворот Уго Льориса.

Французы отыгрались на 66-й минуте. Льорис вынес мяч от своих ворот, Килиан Мбаппе зацепился за мяч в чужой штрафной и прострелил от лицевой, а Антун Гризманн воспользовался удачным отскоком и в касание поразил цель.

Футбол. Евро-2020. Группа F Венгрия — Франция 1:1 Голы: 1:0 Attila Fiola (45'), 1:1 Антуан Гризманн (66') Венгрия: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Attila Fiola, Loic Nego, Адам Надь, Андраш Шчафер (Тамаш Чери, 75'), Ласло Кляйнхайслер (Гергэ Ловренчич, 84'), Адам Салаи (Неманья Николич, 26'), Роланд Шаллаи Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лука Динь, Поль Погба (Корентин Толиссо, 76'), Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо (Усман Дембеле, 57'), Килиан Мбаппе, Карим Бензема (Оливье Жиру, 76') Предупреждения: Бенжамен Павар (10'), Эндре Ботка (52')

В турнирной таблице Франция занимает первое место (4 очка), а Венгрия — третье (1 очко).

В заключительном туре 23 июня французы встретятся с португальцами, венгры в этот же день сыграют с немцами.