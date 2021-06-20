Шакири стреляет дуплетом. Швейцарцы отправили Турцию домой

Турция подтвердила статус худшей сборной Евро-2020, потерпев третье подряд поражение на групповом этапе и став первой вылетевшей с турнира командой. Швейцарская сборная добилась уверенной победы и практически гарантировала себе плей-офф чемпионата Европы

Ход матча

3’ Турки очень агрессивно начали встречу. Йилмаз зарабатал первый угловой в матче — форвард «Лилля» с правой ноги закрутил снаряд со средней дистанции, однако мяч угодил в голову Аканджи.

4’ Туфан освободился от опеки Цубера и сильно выстрелил примерно с двадцати метров, но Зоммеру не пришлось вступать в игру. Снаряд пролетел около штанги.

5’ Давление турецкой сборной продолжалось. Пробил с близкого расстояния Айхан, но Зоммер в великолепном прыжке нейтрализовал угрозу, выбив снаряд кулаками. Последующий удар Кавечи ни к чему не привёл.

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6’ 1:0 Харис Сеферович. А швейцарцы ответили сразу результативной атакой. Эмболо зацепился за мяч в штрафной турков и откатил Сеферовичу, от него снаряд отскочил в сторону Цубера.

Экс-хавбек ЦСКА снабдил форварда «Бенфики» обратной передачей. Сеферович, не сближаясь со штрафной площадью, элегантно уложил мяч в угол.

Швейцария — Турция globallookpress.com

14’ Швейцарцы на время перехватили контроль мяча, но вскоре турки бросились отыгрываться. Бурак Йилмаз на третьей скорости выскочил на рандеву с Зоммером, однако не смог укротить снаряд возле лицевой линии.

16’ Ундер забежал по правому флангу и навесил в штрафную Швейцарии, Мюлдюр принял мяч и пробил в дальний угол — Зоммер кулаками отразил мяч в сторону.

26’ 2:0 Джердан Шакири. Сеферович дошёл до штрафной Турци и пробил в защитника, но подбор остался за швейцарцами. Цубер сделал передачу на Шакири, который принял мяч и с правой ноги пробил точно в верхний угол ворот.

28’ Швейцарцы подловили соперника на ошибке, Шакири получил пас на ход, по центру убежал один на один и пробил — Чакыр среагировал, достав мяч кончиками пальцев.

34’ Турки ответили атакой. Мюлдюр со всей силы зарядил по мячу примерно с десяти метров — Зоммер снова перегородил собою угол ворот и перевёл мяч вдоль лицевой линии.

39’ В ходе швейцарской атаки Эмболо с правого края вошёл в штрафную и зарядил вдоль ворот — не смог накрыть форварда «часовщиков» Мюлдюр, и снаряд пролетел в двух или трёх метрах от штанги.

42’ Мюльдюр совершил забег по левому флангу, накрутил трёх соперников, вошёл в штрафную Шейцарии и пробил в ближний угол — Зоммер перевёл на угловой.

Швейцария — Турция globallookpress.com

49’ Цубер получил пас на ход, ворвался в штрафную сборной Турции и пробил на исполнение — Чакыр в падении забрал мяч.

52’ Эмболо откликнулся на передачу в свободной зоне, сместился в штрафную турков и пробил — Чакыр пальцами достал мяч, переведя его за пределы поля.

57’ Эмболо совершил рывок по правому флангу и сделал перевод в штрафную сбрной Турции на Шакири, который в касание пробил рядом с девяткой.

60’ Сеферович, захватив снаряд в борьбе с Челиком на линии штрафной сборной Турции, совершил сольный проход и пробил из-под защитника в нижний угол — Чакыр кончиками пальцев зацепил мяч.

Швейцария — Турция globallookpress.com

62’ 2:1 Ирфан Кахведжи . Кахведжи получил пас перед штрафной Швейцарии, на замахе убрал соперника и роскошным ударом уложил мяч в дальнюю девятку, без шансов для Зоммера.

68’ 3:1 Джердан Шакири. Цубер убежал по левому флангу и прострелил низом в штрафную, Джердан набежал и в касание расстрелял ворота Турции, оформив дубль.

77’ Джака со штрафного плотно пробил низом — мяч угодил в штангу и вылетел в сторону, однако не смог Эмболо грамотно распорядиться мячом во вратарской.

Швейцария — Турция globallookpress.com

80’ Юндер вылетел на оперативный простор и с левой ноги зарядил, не сближаясь с вратарём — мяч пролетел над перекладиной.

90’ Мюлдюр нанёс очередной опасный удар — снаряд пришёлся прямо в Зоммера, который сложился в струнку и не позволил турку отличиться.

Футбол. Евро-2020. Группа A Швейцария — Турция 3:1 Голы: 1:0 Харис Сеферович (6'), 2:0 Шердан Шакири (26'), 2:1 Ирфан Кавечи (62'), 3:1 Шердан Шакири (68') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Сильван Видмер (Кевин Мбабу, 90'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Стивен Цубер (Лорис Бенито, 85'), Шердан Шакири (Рубен Варгас, 75'), Брил Эмболо (Адмир Мехмеди, 85'), Харис Сеферович (Марио Гавранович, 75') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Мерт Мюльдюр, Озан Туфан (Юсуф Язиджи, 63'), Дженгиз Ундер (Кенан Караман, 80'), Хакан Чалханоглу (Дорукхан Токёз, 86'), Ирфан Кавечи (Оркун Кёкчю, 80'), Кан Айхан (Окай Йокушлу, 63'), Бурак Йилмаз Предупреждения: Хакан Чалханоглу (70'), Зеки Мехмет Челик (75'), Чаглар Сёюнджю (76'), Гранит Джака (78')

Звездой матча был признан швейцарский хавбек Джердан Шакири, который забил два отличных гола, взрезал оборону блестящими пасами, показал высокий футбольный интеллект и усердно работал на команду.

Турнирная таблица

Сборная Швейцарии по итогам группового этапа набрала 4 очка, и заняла третье место в группе А, уступив сборной Уэльса вторую строчку из-за худшей разницы мячей.

Календарь и таблица Евро-2020

Турция с 0 очком и разницей мячей 1-8 заняли последнее место в группе, став первой командой, вылетевшей с турнира.

Победителем группы А со стопроцентным результатом стала сборная Италии.

Группа А Livesport.ru

Следующие матчи

В плей-офф Евро-2020 футболисты Владимира Петковича выйдет, если окажется одной из четырех лучших команд, финишировавших третьими.

На данный момент Швейцария возглавляет этот рейтинг. В 1/8 финала она сыграет с кем-то из победителей групп B (тогда матч пройдет 27 июня в Севилье), F (28 июня, Бухарест) или E (29 июня, Глазго).

Рейтинг третьих мест на данный момент uefa.com

Прямая речь

Джердан Шакири, полузащитник сборной Швейцарии

— Первый гол был особенно хорош, учитывая, что я забил его «нерабочей» правой ногой. Конечно, я очень рад обоим мячам. Я доволен тем, как сыграл, и тем, что смог помочь команде. Нам нужно было побеждать, и мы провели хорошую игру.

Конечно, были один или два момента, которые мы упустили, и, возможно, мы могли бы забить еще один или два гола, но это было решающее выступление с нашей стороны, и мы довольны результатом. Мы сделали то, что должны были сделать против хорошей команды. Теперь нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет.

Швейцария — Турция globallookpress.com

Владимир Петкович, тренер сборной Швейцарии

— Я очень доволен. Команда выполнила план на игру. Я чувствовал, что мы хорошо действовали все 90 минут. Наша цель — попасть в 1/8 финала. Конечно, мы немного разочарованы [тем, что финишировали третьими], но мы знали, что нам нужно делать, и сделали это сегодня вечером. Теперь нам нужно подождать и посмотреть.

Шенол Гюнеш, главный тренер сборной Турции

— Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо. Первый матч очень плохо сказался на моих игроках. Это бывает. Но эти футболисты будут еще много лет играть за Турцию и добьются таких же успехов, как и раньше.