Шакири стреляет дуплетом. Швейцарцы отправили Турцию домой

Ход матча
3’ Турки очень агрессивно начали встречу. Йилмаз зарабатал первый угловой в матче — форвард «Лилля» с правой ноги закрутил снаряд со средней дистанции, однако мяч угодил в голову Аканджи.
4’ Туфан освободился от опеки Цубера и сильно выстрелил примерно с двадцати метров, но Зоммеру не пришлось вступать в игру. Снаряд пролетел около штанги.
5’ Давление турецкой сборной продолжалось. Пробил с близкого расстояния Айхан, но Зоммер в великолепном прыжке нейтрализовал угрозу, выбив снаряд кулаками. Последующий удар Кавечи ни к чему не привёл.
6’ 1:0 Харис Сеферович. А швейцарцы ответили сразу результативной атакой. Эмболо зацепился за мяч в штрафной турков и откатил Сеферовичу, от него снаряд отскочил в сторону Цубера.
Экс-хавбек ЦСКА снабдил форварда «Бенфики» обратной передачей. Сеферович, не сближаясь со штрафной площадью, элегантно уложил мяч в угол.
14’ Швейцарцы на время перехватили контроль мяча, но вскоре турки бросились отыгрываться. Бурак Йилмаз на третьей скорости выскочил на рандеву с Зоммером, однако не смог укротить снаряд возле лицевой линии.
16’ Ундер забежал по правому флангу и навесил в штрафную Швейцарии, Мюлдюр принял мяч и пробил в дальний угол — Зоммер кулаками отразил мяч в сторону.
26’ 2:0 Джердан Шакири. Сеферович дошёл до штрафной Турци и пробил в защитника, но подбор остался за швейцарцами. Цубер сделал передачу на Шакири, который принял мяч и с правой ноги пробил точно в верхний угол ворот.
WHAT. A. GOAL.— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021
🔥 Xherdan Shaqiri #EURO2020 pic.twitter.com/1C5roRz9TZ
28’ Швейцарцы подловили соперника на ошибке, Шакири получил пас на ход, по центру убежал один на один и пробил — Чакыр среагировал, достав мяч кончиками пальцев.
34’ Турки ответили атакой. Мюлдюр со всей силы зарядил по мячу примерно с десяти метров — Зоммер снова перегородил собою угол ворот и перевёл мяч вдоль лицевой линии.
39’ В ходе швейцарской атаки Эмболо с правого края вошёл в штрафную и зарядил вдоль ворот — не смог накрыть форварда «часовщиков» Мюлдюр, и снаряд пролетел в двух или трёх метрах от штанги.
42’ Мюльдюр совершил забег по левому флангу, накрутил трёх соперников, вошёл в штрафную Шейцарии и пробил в ближний угол — Зоммер перевёл на угловой.
49’ Цубер получил пас на ход, ворвался в штрафную сборной Турции и пробил на исполнение — Чакыр в падении забрал мяч.
52’ Эмболо откликнулся на передачу в свободной зоне, сместился в штрафную турков и пробил — Чакыр пальцами достал мяч, переведя его за пределы поля.
57’ Эмболо совершил рывок по правому флангу и сделал перевод в штрафную сбрной Турции на Шакири, который в касание пробил рядом с девяткой.
60’ Сеферович, захватив снаряд в борьбе с Челиком на линии штрафной сборной Турции, совершил сольный проход и пробил из-под защитника в нижний угол — Чакыр кончиками пальцев зацепил мяч.
62’ 2:1 Ирфан Кахведжи . Кахведжи получил пас перед штрафной Швейцарии, на замахе убрал соперника и роскошным ударом уложил мяч в дальнюю девятку, без шансов для Зоммера.
68’ 3:1 Джердан Шакири. Цубер убежал по левому флангу и прострелил низом в штрафную, Джердан набежал и в касание расстрелял ворота Турции, оформив дубль.
77’ Джака со штрафного плотно пробил низом — мяч угодил в штангу и вылетел в сторону, однако не смог Эмболо грамотно распорядиться мячом во вратарской.
80’ Юндер вылетел на оперативный простор и с левой ноги зарядил, не сближаясь с вратарём — мяч пролетел над перекладиной.
90’ Мюлдюр нанёс очередной опасный удар — снаряд пришёлся прямо в Зоммера, который сложился в струнку и не позволил турку отличиться.
Звездой матча был признан швейцарский хавбек Джердан Шакири, который забил два отличных гола, взрезал оборону блестящими пасами, показал высокий футбольный интеллект и усердно работал на команду.
🔥 Two-goal hero Xherdan Shaqiri named Star of the Match! ⚽️⚽️— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021
🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/exxPVLYS4c
Турнирная таблица
Сборная Швейцарии по итогам группового этапа набрала 4 очка, и заняла третье место в группе А, уступив сборной Уэльса вторую строчку из-за худшей разницы мячей.
Турция с 0 очком и разницей мячей 1-8 заняли последнее место в группе, став первой командой, вылетевшей с турнира.
Победителем группы А со стопроцентным результатом стала сборная Италии.
Следующие матчи
В плей-офф Евро-2020 футболисты Владимира Петковича выйдет, если окажется одной из четырех лучших команд, финишировавших третьими.
На данный момент Швейцария возглавляет этот рейтинг. В 1/8 финала она сыграет с кем-то из победителей групп B (тогда матч пройдет 27 июня в Севилье), F (28 июня, Бухарест) или E (29 июня, Глазго).
Прямая речь
Джердан Шакири, полузащитник сборной Швейцарии
— Первый гол был особенно хорош, учитывая, что я забил его «нерабочей» правой ногой. Конечно, я очень рад обоим мячам. Я доволен тем, как сыграл, и тем, что смог помочь команде. Нам нужно было побеждать, и мы провели хорошую игру.
Конечно, были один или два момента, которые мы упустили, и, возможно, мы могли бы забить еще один или два гола, но это было решающее выступление с нашей стороны, и мы довольны результатом. Мы сделали то, что должны были сделать против хорошей команды. Теперь нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет.
Владимир Петкович, тренер сборной Швейцарии
— Я очень доволен. Команда выполнила план на игру. Я чувствовал, что мы хорошо действовали все 90 минут. Наша цель — попасть в 1/8 финала. Конечно, мы немного разочарованы [тем, что финишировали третьими], но мы знали, что нам нужно делать, и сделали это сегодня вечером. Теперь нам нужно подождать и посмотреть.
Шенол Гюнеш, главный тренер сборной Турции
— Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо. Первый матч очень плохо сказался на моих игроках. Это бывает. Но эти футболисты будут еще много лет играть за Турцию и добьются таких же успехов, как и раньше.