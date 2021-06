Шакири стреляет дуплетом. Швейцарцы отправили Турцию домой

3’ Турки очень агрессивно начали встречу. Йилмаз зарабатал первый угловой в матче — форвард «Лилля» с правой ноги закрутил снаряд со средней дистанции, однако мяч угодил в голову Аканджи.

4’ Туфан освободился от опеки Цубера и сильно выстрелил примерно с двадцати метров, но Зоммеру не пришлось вступать в игру. Снаряд пролетел около штанги.

5’ Давление турецкой сборной продолжалось. Пробил с близкого расстояния Айхан, но Зоммер в великолепном прыжке нейтрализовал угрозу, выбив снаряд кулаками. Последующий удар Кавечи ни к чему не привёл.

Все прогнозы на Евро-2020

6’ 1:0 Харис Сеферович. А швейцарцы ответили сразу результативной атакой. Эмболо зацепился за мяч в штрафной турков и откатил Сеферовичу, от него снаряд отскочил в сторону Цубера.

Экс-хавбек ЦСКА снабдил форварда «Бенфики» обратной передачей. Сеферович, не сближаясь со штрафной площадью, элегантно уложил мяч в угол.

14’ Швейцарцы на время перехватили контроль мяча, но вскоре турки бросились отыгрываться. Бурак Йилмаз на третьей скорости выскочил на рандеву с Зоммером, однако не смог укротить снаряд возле лицевой линии.

16’ Ундер забежал по правому флангу и навесил в штрафную Швейцарии, Мюлдюр принял мяч и пробил в дальний угол — Зоммер кулаками отразил мяч в сторону.

26’ 2:0 Джердан Шакири. Сеферович дошёл до штрафной Турци и пробил в защитника, но подбор остался за швейцарцами. Цубер сделал передачу на Шакири, который принял мяч и с правой ноги пробил точно в верхний угол ворот.

28’ Швейцарцы подловили соперника на ошибке, Шакири получил пас на ход, по центру убежал один на один и пробил — Чакыр среагировал, достав мяч кончиками пальцев.

34’ Турки ответили атакой. Мюлдюр со всей силы зарядил по мячу примерно с десяти метров — Зоммер снова перегородил собою угол ворот и перевёл мяч вдоль лицевой линии.

39’ В ходе швейцарской атаки Эмболо с правого края вошёл в штрафную и зарядил вдоль ворот — не смог накрыть форварда «часовщиков» Мюлдюр, и снаряд пролетел в двух или трёх метрах от штанги.

42’ Мюльдюр совершил забег по левому флангу, накрутил трёх соперников, вошёл в штрафную Шейцарии и пробил в ближний угол — Зоммер перевёл на угловой.

49’ Цубер получил пас на ход, ворвался в штрафную сборной Турции и пробил на исполнение — Чакыр в падении забрал мяч.

52’ Эмболо откликнулся на передачу в свободной зоне, сместился в штрафную турков и пробил — Чакыр пальцами достал мяч, переведя его за пределы поля.

57’ Эмболо совершил рывок по правому флангу и сделал перевод в штрафную сбрной Турции на Шакири, который в касание пробил рядом с девяткой.

60’ Сеферович, захватив снаряд в борьбе с Челиком на линии штрафной сборной Турции, совершил сольный проход и пробил из-под защитника в нижний угол — Чакыр кончиками пальцев зацепил мяч.

62’ 2:1 Ирфан Кахведжи . Кахведжи получил пас перед штрафной Швейцарии, на замахе убрал соперника и роскошным ударом уложил мяч в дальнюю девятку, без шансов для Зоммера.

68’ 3:1 Джердан Шакири. Цубер убежал по левому флангу и прострелил низом в штрафную, Джердан набежал и в касание расстрелял ворота Турции, оформив дубль.

77’ Джака со штрафного плотно пробил низом — мяч угодил в штангу и вылетел в сторону, однако не смог Эмболо грамотно распорядиться мячом во вратарской.

80’ Юндер вылетел на оперативный простор и с левой ноги зарядил, не сближаясь с вратарём — мяч пролетел над перекладиной.

90’ Мюлдюр нанёс очередной опасный удар — снаряд пришёлся прямо в Зоммера, который сложился в струнку и не позволил турку отличиться.

Звездой матча был признан швейцарский хавбек Джердан Шакири, который забил два отличных гола, взрезал оборону блестящими пасами, показал высокий футбольный интеллект и усердно работал на команду.

🔥 Two-goal hero Xherdan Shaqiri named Star of the Match! ⚽️⚽️

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/exxPVLYS4c