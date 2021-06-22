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    Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020

    Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче третьего тура группы B на Евро-2020. Рассказываем, как это было

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    Юссуф Поульсен
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    Юссуф Поульсен
    В Копенгагене сборная России выглядела абсолютно беспомощно. На четыре гола датчан подопечные Станислава Черчесова ответили лишь точным пенальти в исполнении Артема Дзюбы и бесславно покинули чемпионат Европы.

    Ход матча

    15’ Без особого продвижения вперед сыграла Россия на первых минутах, но и не позволила датчанам ничего создать у ворот Матвея Сафонова.

    18’ Очень опасный момент! Блеснул индивидуальным мастерством Александр Головин, который смело ушел от нескольких соперников, ворвался в штрафную и нашел возможность для удара, но пробил прямо в Каспера Шмейхеля, который среагировал ногами.

    29’ Ответ от сборной Дании! Пьер-Эмиль Хейбьерг подобрал мяч на чужой половине поля и мощно пробил метров с тридцати в направлении левого от себя угла, совсем немного в него не попадая.

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    • 38’ 0:1 Миккель Дамсгор. Полузащитник сборной Дании получил мяч вблизи радиуса штрафной и почти мгновенно мягким ударом направил его под перекладину. Георгий Джикия совсем его не прессинговал, а Сафонов лишь наблюдал, как снаряд влетает в сетку его ворот.

    50’ Начало второго тайма запомнилось разве что столкновением головами Федора Кудряшова и Хейбьерга. После оказания помощи оба продолжили игру.

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    59’ 0:2 Юссуф Поульсен. Кошмарная ошибка Романа Зобнина. Он сделал неаккуратный пас с фланга к своей штрафной, где был только Поульсен, который легко ушел от Сафонова и отправил мяч уже в пустые ворота.

    68’ Интригу возродил вышедший на замену Александр Соболев. Форвард сборной России в чужой штрафной удачно подставился под Янника Вестергора и заработал пенальти.

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    • 70’ 1:2 Артем Дзюба (пенальти). С «точки» наш капитан пробил прямо по центру ворот, в то время как Каспер Шмейхель завалился в угол.

    79’ 1:3 Андреас Кристенсен. Затяжная атака сборной Дании вынудила Сафонова сделать несколько сейвов, вот только с выстрелом Кристенсена метров с двадцати он уже ничего поделать не смог. Вероятно, обзор вратарю закрыли его же защитники.

    82’ 1:4 Йоаким Мехле. Датский защитник в контратаке свободно вошел в штрафную, оценил позицию вратаря и отправил мяч в ближний нижний угол ворот, доведя дело до разгрома.

    90+3’ Дания уверенно контролировала мяч и просто ждала финального свистка, тогда как у России уже не осталось сил вести борьбу — они смирились с поражением и вылетом.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Россия — Дания 1:4
    Голы: 0:1 Миккель Дамсгор (38'), 0:2 Юссуф Поульсен (59'), 1:2 Артём Дзюба (пенальти) (70'), 1:3 Андреас Кристенсен (79'), 1:4 Йоаким Мехле (82') Россия: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Фёдор Кудряшов (Вячеслав Караваев, 67'), Георгий Джикия, Марио Фернандес, Магомед Оздоев (Рифат Жемалетдинов, 61'), Роман Зобнин, Алексей Миранчук (Александр Соболев, 61'), Александр Головин, Далер Кузяев (Максим Мухин, 67'), Артём Дзюба Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 85'), Даниэль Васс (Йенс Ларсен, 60'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт (Андреас Корнелиус, 85'), Миккель Дамсгор (Кристиан Нергор, 72'), Юссуф Поульсен (Каспер Дольберг, 60') Предупреждения: Фёдор Кудряшов (28'), Томас Делейни (57'), Игорь Дивеев (75')

    Звездой матча признан защитник сборной Дании и «Челси» Андреас Кристенсен, который забил ключевой гол, после которого россияне практически потеряли надежды отыграться.

    Турнирная таблица

    Эта победа и поражение Финляндии от Бельгии позволили сборной Дании подняться на второе место в группе B и выйти в 1/8 финала, где подопечные Каспера Хьюлманда сыграют с Уэльсом.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная России опустилась на четвертую строчку и потеряла все шансы на продолжение борьбы.

    Таблица группы B
    LiveSport.Ru

    Следующие матчи

    Дания следующий матч проведет 26 июня в Амстердаме, где поборется за выход в четвертьфинал с Уэльсом, занявшим второе место в группе A.

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    • Сборная России свой следующий матч сыграет уже 1 сентября — против Хорватии в Москве в отборе к ЧМ-2022.

    Прямая речь

    Артем Дзюба, капитан сборной России

    — Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне... И вот сразу ответ на ваш вопрос. Когда мы не забиваем такие стопроцентные моменты и неправильно распоряжаемся. Мы все вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы проиграли — игроки прежде всего, потому что нам все разжевали, объяснили, но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишь голы — я не говорю, что, условно, кто-то, мы, игроки — конечно, мы из-за этого проигрываем. Первый гол — на ровном месте. У нас все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне не прощается. У них полумомент — удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда — мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное. Еще раз хотелось бы извиниться. Всем, кто в нас верил — мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть и костерить, наверное, будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, хотели отыграться, но получили третий и четвертый.

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    • Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

    — План на игру выдерживался, были хорошие моменты, чтобы забить. Мы их не использовали, из-за чего не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Пропустили гол с полумомента, во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру. Пытались отыграть, но пропустили гол на быстрой контратаке, к которым мы готовились. Поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы.

    Александр Соболев, нападающий сборной России

    — У меня одна просьба: не стоит накидываться на Рому Зобнину. Проигрывает вся команда. В раздевалке Зобнин перед всеми извинился. Повлияла психология на результат игры? Я думаю, что нет. Если говорить о болельщиках, то здесь фантастическая поддержка. Отдают пас друг другу, а весь стадион на ушах. Психология никак не повлияла.

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