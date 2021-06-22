Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020

Ход матча
15’ Без особого продвижения вперед сыграла Россия на первых минутах, но и не позволила датчанам ничего создать у ворот Матвея Сафонова.
18’ Очень опасный момент! Блеснул индивидуальным мастерством Александр Головин, который смело ушел от нескольких соперников, ворвался в штрафную и нашел возможность для удара, но пробил прямо в Каспера Шмейхеля, который среагировал ногами.
🇷🇺 Aleksandr Golovin 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/I8XibPTJdy— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021
29’ Ответ от сборной Дании! Пьер-Эмиль Хейбьерг подобрал мяч на чужой половине поля и мощно пробил метров с тридцати в направлении левого от себя угла, совсем немного в него не попадая.
38’ 0:1 Миккель Дамсгор. Полузащитник сборной Дании получил мяч вблизи радиуса штрафной и почти мгновенно мягким ударом направил его под перекладину. Георгий Джикия совсем его не прессинговал, а Сафонов лишь наблюдал, как снаряд влетает в сетку его ворот.
🇩🇰 Remember the name! Mikkel Damsgaard = youngest ever EURO finals scorer for Denmark (20 years, 353 days) 👏#EURO2020 pic.twitter.com/c4rvuJ6ceO— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021
50’ Начало второго тайма запомнилось разве что столкновением головами Федора Кудряшова и Хейбьерга. После оказания помощи оба продолжили игру.
59’ 0:2 Юссуф Поульсен. Кошмарная ошибка Романа Зобнина. Он сделал неаккуратный пас с фланга к своей штрафной, где был только Поульсен, который легко ушел от Сафонова и отправил мяч уже в пустые ворота.
68’ Интригу возродил вышедший на замену Александр Соболев. Форвард сборной России в чужой штрафной удачно подставился под Янника Вестергора и заработал пенальти.
70’ 1:2 Артем Дзюба (пенальти). С «точки» наш капитан пробил прямо по центру ворот, в то время как Каспер Шмейхель завалился в угол.
🇷🇺 Russia pull one back as Artem Dzyuba converts ⚽️#EURO2020 https://t.co/BPOrYOGX1c pic.twitter.com/koDvzko9JI— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021
79’ 1:3 Андреас Кристенсен. Затяжная атака сборной Дании вынудила Сафонова сделать несколько сейвов, вот только с выстрелом Кристенсена метров с двадцати он уже ничего поделать не смог. Вероятно, обзор вратарю закрыли его же защитники.
WHAT. A. GOAL!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021
🇩🇰 Andreas Christensen 🚀#EURO2020 pic.twitter.com/KZP4MaZGv6
82’ 1:4 Йоаким Мехле. Датский защитник в контратаке свободно вошел в штрафную, оценил позицию вратаря и отправил мяч в ближний нижний угол ворот, доведя дело до разгрома.
🇩🇰 Scenes in Copenhagen! 🥳#EURO2020 pic.twitter.com/q6liYdr9K9— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021
90+3’ Дания уверенно контролировала мяч и просто ждала финального свистка, тогда как у России уже не осталось сил вести борьбу — они смирились с поражением и вылетом.
Звездой матча признан защитник сборной Дании и «Челси» Андреас Кристенсен, который забил ключевой гол, после которого россияне практически потеряли надежды отыграться.
🇩🇰 Defended well, stepped into midfield when needed and scored a vital goal. Andreas Christensen 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/VbtRMiDXK2— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021
Турнирная таблица
Эта победа и поражение Финляндии от Бельгии позволили сборной Дании подняться на второе место в группе B и выйти в 1/8 финала, где подопечные Каспера Хьюлманда сыграют с Уэльсом.
Сборная России опустилась на четвертую строчку и потеряла все шансы на продолжение борьбы.
Следующие матчи
Дания следующий матч проведет 26 июня в Амстердаме, где поборется за выход в четвертьфинал с Уэльсом, занявшим второе место в группе A.
Сборная России свой следующий матч сыграет уже 1 сентября — против Хорватии в Москве в отборе к ЧМ-2022.
Прямая речь
Артем Дзюба, капитан сборной России
— Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне... И вот сразу ответ на ваш вопрос. Когда мы не забиваем такие стопроцентные моменты и неправильно распоряжаемся. Мы все вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы проиграли — игроки прежде всего, потому что нам все разжевали, объяснили, но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишь голы — я не говорю, что, условно, кто-то, мы, игроки — конечно, мы из-за этого проигрываем. Первый гол — на ровном месте. У нас все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне не прощается. У них полумомент — удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда — мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное. Еще раз хотелось бы извиниться. Всем, кто в нас верил — мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть и костерить, наверное, будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, хотели отыграться, но получили третий и четвертый.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России
— План на игру выдерживался, были хорошие моменты, чтобы забить. Мы их не использовали, из-за чего не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Пропустили гол с полумомента, во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру. Пытались отыграть, но пропустили гол на быстрой контратаке, к которым мы готовились. Поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы.
Александр Соболев, нападающий сборной России
— У меня одна просьба: не стоит накидываться на Рому Зобнину. Проигрывает вся команда. В раздевалке Зобнин перед всеми извинился. Повлияла психология на результат игры? Я думаю, что нет. Если говорить о болельщиках, то здесь фантастическая поддержка. Отдают пас друг другу, а весь стадион на ушах. Психология никак не повлияла.