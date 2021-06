Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020

15’ Без особого продвижения вперед сыграла Россия на первых минутах, но и не позволила датчанам ничего создать у ворот Матвея Сафонова.

18’ Очень опасный момент! Блеснул индивидуальным мастерством Александр Головин, который смело ушел от нескольких соперников, ворвался в штрафную и нашел возможность для удара, но пробил прямо в Каспера Шмейхеля, который среагировал ногами.

29’ Ответ от сборной Дании! Пьер-Эмиль Хейбьерг подобрал мяч на чужой половине поля и мощно пробил метров с тридцати в направлении левого от себя угла, совсем немного в него не попадая.

38’ 0:1 Миккель Дамсгор. Полузащитник сборной Дании получил мяч вблизи радиуса штрафной и почти мгновенно мягким ударом направил его под перекладину. Георгий Джикия совсем его не прессинговал, а Сафонов лишь наблюдал, как снаряд влетает в сетку его ворот.

🇩🇰 Remember the name! Mikkel Damsgaard = youngest ever EURO finals scorer for Denmark (20 years, 353 days) 👏#EURO2020 pic.twitter.com/c4rvuJ6ceO