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    Нэшвилл — Филадельфия Юнион. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Филадельфия Юнион»
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    Сэм Сарридж
    6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нэшвилл» и «Филадельфия Юнион». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Филадельфия Юнион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    Нэшвилл

  • Нашвилл
    •  Нэшвилл 03:30 Филадельфия Юнион

    Филадельфия Юнион

  • Филадельфия
    •

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» борется за лидерство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Нэшвилл» на два пункта отстает от лидера конференции. А вот отличились игроки команды 36 результативными ударами.

    Нэшвилл — Филадельфия Юнион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Нэшвилл» одолел «ДС Юнайтед» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2). Да и поединок с «Чикаго Файр» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Нэшвилл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нэшвилл» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда победила в трех своих последних поединках.

    Причем «Нэшвилл» традиционно неудачно противостоит «Филадельфия Юниону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. В случае виктории у них есть шанс взойти на вершину.

    «Филадельфия Юнион»

    Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» вполне преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Филадельфия Юнион» в 20 матчах чемпионата набрал 40 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Филадельфия Юнион» уступила «Коламбус Крю» (0:1).

    До того команда минимально переиграла «Чикаго Файр». А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Шарлотту» (2:1).

    При этом «Филадельфия Юнион» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Филадельфия Юнион» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 20 поединках МЛС.

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    При этом «Филадельфия Юнион» уступил всего в 4 матчах чемпионата. А вот гандикап от второй позиции лишь минимальный.

    Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и до последней коллизии она победила дважды кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия Юнион» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Нэшвилл» победил в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Обе команды сражаются за лидерство, так что стоит ожидать активных атакующих акций.

    И те, и другие способны прибавить в плане реализации, да и в составах соперников есть ряд качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нэшвилл — Филадельфия Юнион?

    Матч Нэшвилл — Филадельфия Юнион состоится 06 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нэшвилл — Филадельфия Юнион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нэшвилл — Филадельфия Юнион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Филадельфия Юнион?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нэшвилл — Филадельфия Юнион?

    Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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    Нэшвилл — Филадельфия Юнион: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 06.07.202503:30. Ставим на голевое шоу!
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