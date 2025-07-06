Нэшвилл — Филадельфия Юнион. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нэшвилл» и «Филадельфия Юнион». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Филадельфия Юнион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» борется за лидерство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Нэшвилл» на два пункта отстает от лидера конференции. А вот отличились игроки команды 36 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Нэшвилл» одолел «ДС Юнайтед» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2). Да и поединок с «Чикаго Файр» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Нэшвилл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нэшвилл» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда победила в трех своих последних поединках.

Причем «Нэшвилл» традиционно неудачно противостоит «Филадельфия Юниону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. В случае виктории у них есть шанс взойти на вершину.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» вполне преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Филадельфия Юнион» в 20 матчах чемпионата набрал 40 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Филадельфия Юнион» уступила «Коламбус Крю» (0:1).

До того команда минимально переиграла «Чикаго Файр». А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Шарлотту» (2:1).

При этом «Филадельфия Юнион» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Филадельфия Юнион» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 20 поединках МЛС.

При этом «Филадельфия Юнион» уступил всего в 4 матчах чемпионата. А вот гандикап от второй позиции лишь минимальный.

Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и до последней коллизии она победила дважды кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Филадельфия Юнион» в среднем пропускает аккурат гол за матч

«Нэшвилл» победил в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Обе команды сражаются за лидерство, так что стоит ожидать активных атакующих акций.

И те, и другие способны прибавить в плане реализации, да и в составах соперников есть ряд качественных атакующих исполнителей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00