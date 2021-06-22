Уткин — Черчесову: Какой ты, к хренам, тренер

Футбольный комментатор и блогерв очередном выпускеэмоционально прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы по футболу-2020 после разгромного поражения от Дании 1:4.

Уткин призвал отобрать сборную у Черчесова.

«Не может команда играть выжидательно, от обороны, если она сама не в состоянии исключить собственные ошибки.

Какой ты, к хренам, тренер, если ты этого в своей команде не видишь...

Россию поставили на место / Заберите сборную у Черчесова!

Чем мы пожертвовали ради вот этой самой напыщенности, ради этого самодовольства, ради этой кичливости, и всего остального?..

Это был почти домашний Евро. Сборная России имела едва ли ни самый полноценный по времени сбор среди почти всех других национальных команд.

Для сборной, для каждого игрока в отдельности, есть будущее. Но вот для тренера, ребята, это абсолютное фиаско. Просто полное».

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная России заняла четвертое место в группе B Евро-2020 и завершила турнир. Команда Станислава Черчесова потерпела два крупных поражения на турнире — от Бельгии 0:3 и Дании 1:4. Единственная победа была одержана на финнами 1:0.

Набрав 3 очка, как и Дания с Финляндией, сборная России уступила им по разнице мячей: -5 против +1 у Дании и -2 у Финляндии.

Станислав Черчесов отказался подать в отставку и намерен готовить команду к ЧМ-2022.