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    Черчесов не стал уходить в отставку

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    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал подавать в отставку после второго разгромного поражения на Евро-2020 и вылета из турнира.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    21 июня в Копенгагене сборная России, которой для выхода в плей-офф было достаточно ничьей, по всем статьям проиграла Дании 1:4. Заняв последнее место в группе B, российская команда завершила выступления на чемпионате Европы.

  • Скоро у нас отборочные матчи чемпионата мира, уже в сентябре играем с Хорватией, и нам надо делать боеспособную команду. Нам надо спокойно все проанализировать.
  • Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

    • Таким образом, Черчесов не стал подавать в отставку после провала на Евро-2020.

    В РФС назвали выступление сборной неудовлетворительным, но призвали не делать выводов по горячим следам.

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    • Новый контракт с Черчесовым был подписан в марте 2021 года, его действие заканчивается после ближайшего чемпионата мира, в декабре 2022 года.

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    • В отборочном цикле на турнир сборная России играет в группе H. После трех туров она делит первое-второе места с командой Хорватии — по 6 очков.

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    В трех турах отбора были обыграны Мальта 3:1 и Словения 2:1. Игру команде Словакии россияне проиграли 1:2.

    Ближайший матч отбора — против сборной Хорватии — запланирован на 1 сентября 2021 года.

    На ЧМ-2022 напрямую попадет только выигравшая свою группу команда.

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