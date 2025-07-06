Остин — Лос-Анджелес. Ставка (к. 1.96) и прогноз на регулярный чемпионат МЛС 6 июля 2025 года

6 июля в регулярном чемпионате МЛС по футболу сыграют «Остин» и «Лос-Анджелес». Начало встречи — 3:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Остин» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Остин»

Турнирное положение: в настоящий момент «Остин» занимает 9-е место в Западной конференции с 26 очками.

Последние матчи: в прошлой игре «Остин» проиграл в гостях «Сиэтлу Саундерс» со счетом 0:2. Игра была примерно равной, но в реализации моментов больше преуспел соперник, забивший по голу в каждом из таймов.

Ранее была победа дома над «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1) и в гостях над «Колорадо» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Узуни (н).

Состояние команды: в октябре 2024 года после неудачного прошлого сезона «Остин» возглавил испанец Нико Эстевес, неплохо ранее работавший с «Далласом».

Под его руководством команда приняла новый облик, стало более рациональной и теперь борется за попадание в плей-офф. Главной проблемой клуба является слабая реализация моментов, всего 15 голов в 20 матчах, хотя в нападении есть очень неплохой форвард Брэндон Васкес.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: после 17 матчей «Лос-Анджелес» идет седьмым на «Западе» с 26 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «Лос-Анджелес» уступил на своем поле «Ванкуверу» со счетом 0:1. Команда была тяжелой после КЧМ-2025 и не смогла ответить на быстро пропущенный гол, несмотря на полное доминирование во втором тайме.

До этого была ничья с «Фламенго» (1:1), поражения от «Эсперанса» (0:1) и «Челси» (0:2) на КЧМ-2025.

Не сыграют: травмированы — Хольм (п), Деллавале (з).

Состояние команды: недавно «Лос-Анджелес» покинул именитый француз Оливье Жиру, вернувшийся на родину в «Лилль». Он в интервью заявил, что неуютно себя чувствовал в МЛС и ему не подходит тамошний стиль игры, поэтому вряд ли его уход можно считать серьезной потерей.

Традиционно в последние годы калифорнийский клуб считается одним из главных фаворитов плей-офф, имея крепкий и боеспособный состав. Сейчас по потерянным очкам «Лос-Анджелес» идет четвертым на «Западе».

Статистика для ставок

В первом круге «Остин» выиграл в гостях у «Лос-Анджелеса» (1:0)

В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» победил дома (2:0), а еще две встречи завершились вничью (1:1)

В 2023 году обе встречи остались за «Лос-Анджелесом» (3:0, 4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Остина» дают 2,90, а на «Лос-Анджелес» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: «Лос-Анджелес» при главном тренере Стивене Черундоло играет сам и дает это делать соперникам, забивая в среднем по два мяча за игру в регулярном чемпионате. Недавно команда вернулась с КЧМ-2025, где ее поставили на место и показали настоящий уровень МЛС.

Первый матч после возвращения откровенно не получился, теперь должно быть все по-другому. Даже без Жиру у гостей есть качественные игроки в атаке (Буанга, Дилросун, Мартинес), забивать там есть кому. У «Остина» также приличный подбор в нападении и средней линии.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,96.

Прогноз: по составу и качеству игры «Лос-Анджелес» гораздо сильнее «Остина», команда получила опыт игры на более высоком уровне и теперь попытается его конвертировать в будущие победы, поэтому можно заиграть такой вариант.

Дополнительная ставка: гости выиграют за 2,45.