ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диогу Жота«День, который мы никогда не забудем». Душераздирающая смерть Диогу Жоты Диогу ЖотаДушевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист Симоне Индзаги — главный тренер «Аль-Хиляля»Символическая сборная недели КЧМ: Саудовская лига заявляет о себе, а «ПСЖ» побеждает в полсилы
  • 00:08
    • «Флуминенсе» обыграл «Аль-Хиляль» и пробился в полуфинал КЧМ-2025
  • 22:20
    • Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025
  • 21:06
    • «Динамо» одержало победу над «Партизаном» в товарищеском матче
  • 20:57
    • «Динамо» М презентовало Сергеева во время матча с «Партизаном»
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» будет очень мотивирован

    Остин — Лос-Анджелес. Ставка (к. 1.96) и прогноз на регулярный чемпионат МЛС 6 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Остин» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дени Буанга — лидер «Лос-Анджелеса»
    6 июля в регулярном чемпионате МЛС по футболу сыграют «Остин» и «Лос-Анджелес». Начало встречи — 3:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Остин» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    Остин

  • США. Кубок
    •  Остин 03:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •

    «Остин»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Остин» занимает 9-е место в Западной конференции с 26 очками.

    Последние матчи: в прошлой игре «Остин» проиграл в гостях «Сиэтлу Саундерс» со счетом 0:2. Игра была примерно равной, но в реализации моментов больше преуспел соперник, забивший по голу в каждом из таймов.

    Остин — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа дома над «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1) и в гостях над «Колорадо» (2:0).

  • Смирение или борьба. Командам MLS предстоит сложный выбор после провала на КЧМ
  • Ни один из трех американских клубов не сумел проявить себя на домашнем турнире
  • 03/07/2025

    • Не сыграют: травмирован — Узуни (н).

    Состояние команды: в октябре 2024 года после неудачного прошлого сезона «Остин» возглавил испанец Нико Эстевес, неплохо ранее работавший с «Далласом».

    Под его руководством команда приняла новый облик, стало более рациональной и теперь борется за попадание в плей-офф. Главной проблемой клуба является слабая реализация моментов, всего 15 голов в 20 матчах, хотя в нападении есть очень неплохой форвард Брэндон Васкес.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: после 17 матчей «Лос-Анджелес» идет седьмым на «Западе» с 26 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре «Лос-Анджелес» уступил на своем поле «Ванкуверу» со счетом 0:1. Команда была тяжелой после КЧМ-2025 и не смогла ответить на быстро пропущенный гол, несмотря на полное доминирование во втором тайме.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого была ничья с «Фламенго» (1:1), поражения от «Эсперанса» (0:1) и «Челси» (0:2) на КЧМ-2025.

    Не сыграют: травмированы — Хольм (п), Деллавале (з).

    Состояние команды: недавно «Лос-Анджелес» покинул именитый француз Оливье Жиру, вернувшийся на родину в «Лилль». Он в интервью заявил, что неуютно себя чувствовал в МЛС и ему не подходит тамошний стиль игры, поэтому вряд ли его уход можно считать серьезной потерей.

    Традиционно в последние годы калифорнийский клуб считается одним из главных фаворитов плей-офф, имея крепкий и боеспособный состав. Сейчас по потерянным очкам «Лос-Анджелес» идет четвертым на «Западе».

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Остин» выиграл в гостях у «Лос-Анджелеса» (1:0)

    • В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» победил дома (2:0), а еще две встречи завершились вничью (1:1)

    • В 2023 году обе встречи остались за «Лос-Анджелесом» (3:0, 4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Остина» дают 2,90, а на «Лос-Анджелес» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» при главном тренере Стивене Черундоло играет сам и дает это делать соперникам, забивая в среднем по два мяча за игру в регулярном чемпионате. Недавно команда вернулась с КЧМ-2025, где ее поставили на место и показали настоящий уровень МЛС.

    Первый матч после возвращения откровенно не получился, теперь должно быть все по-другому. Даже без Жиру у гостей есть качественные игроки в атаке (Буанга, Дилросун, Мартинес), забивать там есть кому. У «Остина» также приличный подбор в нападении и средней линии.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,96.

    Прогноз: по составу и качеству игры «Лос-Анджелес» гораздо сильнее «Остина», команда получила опыт игры на более высоком уровне и теперь попытается его конвертировать в будущие победы, поэтому можно заиграть такой вариант.

    Дополнительная ставка: гости выиграют за 2,45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Остин — Лос-Анджелес?

    Матч Остин — Лос-Анджелес состоится 06 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Остин — Лос-Анджелес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Остин — Лос-Анджелес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Остин — Лос-Анджелес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Остин — Лос-Анджелес?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Остина» дают 2,90, а на «Лос-Анджелес» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Палмейрас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сонмез — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Касаткина — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Свентек — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таусон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чилич — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Де Минор — Холмгрен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Остин — Лос-Анджелес: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 06.07.202503:30. «Лос-Анджелес» будет очень мотивирован
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры