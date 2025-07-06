Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Реал Солт-Лейк» и «Сент-Луис Сити». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Солт-Лейк» — «Сент-Луис Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Реал Солт-Лейк» набрал лишь 19 зачетных пунктов в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 19 результативным ударом.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Реал Солт-Лейк» не уступил «Спортингу» Канзас-Сити (1:1).

До того команда нанесла поражение «ДС Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Реал Солт-Лейк» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда не проиграла в 2 своих последних поединках.

Причем «Реал Солт-Лейк» традиционно удачно противостоит «Сент-Луис Сити». В четырех очных поединках команда победила дважды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Оборона оппонента уже слишком часто допускает результативные ошибки.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» явно не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Сент-Луис Сити» в 20 матчах чемпионата набрал всего 15 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сент-Луис Сити» минимально уступил «Хьюстон Динамо».

До того команда была бита «Орландо Сити» (2:4). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).

При этом «Сент-Луис Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сент-Луис Сити» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 19 мячей в 20 поединках МЛС.

При этом «Сент-Луис Сити» победил всего в трех матчах чемпионата. А вот гандикап от последнего места составляет 6 очков.

Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Причем даже в случае победы в этой встрече она останется на своей позиции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

«Реал Солт-Лейк» не уступил в 2 своих последних поединках

«Сент-Луис Сити» не побеждает уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Солт-Лейк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Реал Солт-Лейк» нынче выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Реал Солт-Лейк» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38