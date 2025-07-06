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    «Реал Солт-Лейк» начинает и выигрывает

    Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

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    «Реал Солт-Лейк»
    6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Реал Солт-Лейк» и «Сент-Луис Сити». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Солт-Лейк» — «Сент-Луис Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    Реал Солт Лэйк

  • Солт-Лэйк Сити
    •  Реал Солт Лэйк 04:30 Сент-Луис Сити

    Сент-Луис Сити

  • США. MLS
    •

    «Реал Солт-Лейк»

    Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Реал Солт-Лейк» набрал лишь 19 зачетных пунктов в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 19 результативным ударом.

    Реал Солт Лэйк — Сент-Луис Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Реал Солт-Лейк» не уступил «Спортингу» Канзас-Сити (1:1).

    До того команда нанесла поражение «ДС Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Реал Солт-Лейк» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда не проиграла в 2 своих последних поединках.

    Причем «Реал Солт-Лейк» традиционно удачно противостоит «Сент-Луис Сити». В четырех очных поединках команда победила дважды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Оборона оппонента уже слишком часто допускает результативные ошибки.

    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» явно не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сент-Луис Сити» в 20 матчах чемпионата набрал всего 15 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сент-Луис Сити» минимально уступил «Хьюстон Динамо».

    До того команда была бита «Орландо Сити» (2:4). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).

    При этом «Сент-Луис Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сент-Луис Сити» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 19 мячей в 20 поединках МЛС.

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    При этом «Сент-Луис Сити» победил всего в трех матчах чемпионата. А вот гандикап от последнего места составляет 6 очков.

    Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Причем даже в случае победы в этой встрече она останется на своей позиции.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Реал Солт-Лейк» не уступил в 2 своих последних поединках

    • «Сент-Луис Сити» не побеждает уже 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Солт-Лейк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Реал Солт-Лейк» нынче выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Реал Солт-Лейк» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити?

    Матч Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити состоится 06 июля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Солт-Лейк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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