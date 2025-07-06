Реал Солт-Лейк — Сент-Луис Сити. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

Реал Солт Лэйк
Сент-Луис Сити
«Реал Солт-Лейк»
Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Реал Солт-Лейк» набрал лишь 19 зачетных пунктов в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 19 результативным ударом.
Реал Солт Лэйк — Сент-Луис Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Реал Солт-Лейк» не уступил «Спортингу» Канзас-Сити (1:1).
До того команда нанесла поражение «ДС Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Реал Солт-Лейк» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда не проиграла в 2 своих последних поединках.
Причем «Реал Солт-Лейк» традиционно удачно противостоит «Сент-Луис Сити». В четырех очных поединках команда победила дважды при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Оборона оппонента уже слишком часто допускает результативные ошибки.
«Сент-Луис Сити»
Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» явно не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Сент-Луис Сити» в 20 матчах чемпионата набрал всего 15 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сент-Луис Сити» минимально уступил «Хьюстон Динамо».
До того команда была бита «Орландо Сити» (2:4). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).
При этом «Сент-Луис Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сент-Луис Сити» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 19 мячей в 20 поединках МЛС.
При этом «Сент-Луис Сити» победил всего в трех матчах чемпионата. А вот гандикап от последнего места составляет 6 очков.
Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Причем даже в случае победы в этой встрече она останется на своей позиции.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выжать максимум из контратак.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- «Реал Солт-Лейк» не уступил в 2 своих последних поединках
- «Сент-Луис Сити» не побеждает уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Солт-Лейк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: «Реал Солт-Лейк» нынче выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Реал Солт-Лейк» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38