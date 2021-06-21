Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Погром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B?

    Расклады Евро-2020: группа B

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Бельгии Сборная Дании Сборная Финляндии Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вся лентаСамое главное
    Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020 Сборная БельгииПогром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B? Андрей ШевченкоУкраинский провал. Команда Шевченко рискует покинуть Евро-2020
  • 23:53
    • Бельгия завершила групповой этап Евро-2020 с тремя победами
  • 23:49
    • Сборная России потерпела поражение от Дании и покинула Евро-2020
  • 20:52
    • Сборная Украины проиграла Австрии и стала третьей в группе C
  • 20:52
    • Дубль Вейналдума помог Нидерландам разгромить Северную Македонию
  • 22:53
    • Дембеле может потребоваться операция
  • 20:18
    • Крицюк подписал контракт с очередным португальским клубом
  • 20:06
    • Экс-игрок «Спартака» перешел в тульский «Арсенал»
    Все новости спорта
    Сборная Бельгии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Бельгии
    Стопроцентный результат Бельгии, подвиг Дании, второе поражение Финляндии и вылет России. Об итоговых раскладах в квартете B.
    Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь.

    1. Бельгия

    Дрис Мертенс
    globallookpress.com

    На групповом этапе Бельгия ни разу не оступилась, благодаря чему оказалась первой в турнирной таблице группы B. В трех встречах «красные дьяволы» забили 7 мячей, а в их сетке побывал всего 1 гол.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Уверенное лидерство в квартете обеспечило подопечным Роберта Мартинеса путевку в 1/8, где они встретятся с кем-то из третьих сборных групп A, D, E или F.

    2. Дания

    Мартин Брейтуэйт
    globallookpress.com

    В последнем матче на стадионе «Паркен» датчане разнесли Россию и сделали положительной разницу мячей — 5:4. С тремя очками и лучшим гандикапом коллектив Каспера Хьюлманда финишировал вторым.

    Таблица группы B
    LiveSport.Ru

    В группе B по три балла имеют Дания, Финляндия и Россия. Поэтому голы стали ключевым показателем в споре за следующий раунд. В плей-офф соперником датчан будет сборная Уэльса, которая является второй в таблице A.

    3. Финляндия

    Паулюс Араюри
    globallookpress.com

    В двух поединках из трех на групповом этапе финны проиграли, из-за чего оказались в таблице третьими с тремя баллами в копилке. За весь групповой этап подопечные Маркку Канервы смогли забить всего 1 гол, а пропустили 3 мяча.

    Календарь и таблица Евро-2020

    На данный момент Финляндия находится на четвертой позиции в рейтинге третьих сборных с разницей голов — 1:3. Если финны сумеют попасть в плей-офф, они сыграют с победителем группы E или F.

    4. Россия

    Александр Головин
    globallookpress.com

    Команда Станислава Черчесова была разбита датчанами на чужом поле. С кошмарной разницей голов — 2:7 Россия оказалась последней в турнирной таблице группы B, из-за чего вынуждена попрощаться с чемпионатом Европы.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Логотип Евро-2020
  • Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд
    • 23:37 17/06/2021     Алексей Миранчук и его партнеры по команде
  • Классика Миранчука. Гол Алексея сохранил шансы сборной России на выход в плей-офф
    • 19:00 16/06/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аргентина — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Уругвай — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры