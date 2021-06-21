Погром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B?

1. Бельгия
На групповом этапе Бельгия ни разу не оступилась, благодаря чему оказалась первой в турнирной таблице группы B. В трех встречах «красные дьяволы» забили 7 мячей, а в их сетке побывал всего 1 гол.
Уверенное лидерство в квартете обеспечило подопечным Роберта Мартинеса путевку в 1/8, где они встретятся с кем-то из третьих сборных групп A, D, E или F.
2. Дания
В последнем матче на стадионе «Паркен» датчане разнесли Россию и сделали положительной разницу мячей — 5:4. С тремя очками и лучшим гандикапом коллектив Каспера Хьюлманда финишировал вторым.
В группе B по три балла имеют Дания, Финляндия и Россия. Поэтому голы стали ключевым показателем в споре за следующий раунд. В плей-офф соперником датчан будет сборная Уэльса, которая является второй в таблице A.
3. Финляндия
В двух поединках из трех на групповом этапе финны проиграли, из-за чего оказались в таблице третьими с тремя баллами в копилке. За весь групповой этап подопечные Маркку Канервы смогли забить всего 1 гол, а пропустили 3 мяча.
На данный момент Финляндия находится на четвертой позиции в рейтинге третьих сборных с разницей голов — 1:3. Если финны сумеют попасть в плей-офф, они сыграют с победителем группы E или F.
4. Россия
Команда Станислава Черчесова была разбита датчанами на чужом поле. С кошмарной разницей голов — 2:7 Россия оказалась последней в турнирной таблице группы B, из-за чего вынуждена попрощаться с чемпионатом Европы.