Погром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B?

Стопроцентный результат Бельгии, подвиг Дании, второе поражение Финляндии и вылет России. Об итоговых раскладах в квартете B.

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Бельгия

Дрис Мертенс globallookpress.com

На групповом этапе Бельгия ни разу не оступилась, благодаря чему оказалась первой в турнирной таблице группы B. В трех встречах «красные дьяволы» забили 7 мячей, а в их сетке побывал всего 1 гол.

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Уверенное лидерство в квартете обеспечило подопечным Роберта Мартинеса путевку в 1/8, где они встретятся с кем-то из третьих сборных групп A, D, E или F.

2. Дания

Мартин Брейтуэйт globallookpress.com

В последнем матче на стадионе «Паркен» датчане разнесли Россию и сделали положительной разницу мячей — 5:4. С тремя очками и лучшим гандикапом коллектив Каспера Хьюлманда финишировал вторым.

Таблица группы B LiveSport.Ru

В группе B по три балла имеют Дания, Финляндия и Россия. Поэтому голы стали ключевым показателем в споре за следующий раунд. В плей-офф соперником датчан будет сборная Уэльса, которая является второй в таблице A.

3. Финляндия

Паулюс Араюри globallookpress.com

В двух поединках из трех на групповом этапе финны проиграли, из-за чего оказались в таблице третьими с тремя баллами в копилке. За весь групповой этап подопечные Маркку Канервы смогли забить всего 1 гол, а пропустили 3 мяча.

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На данный момент Финляндия находится на четвертой позиции в рейтинге третьих сборных с разницей голов — 1:3. Если финны сумеют попасть в плей-офф, они сыграют с победителем группы E или F.

4. Россия

Александр Головин globallookpress.com

Команда Станислава Черчесова была разбита датчанами на чужом поле. С кошмарной разницей голов — 2:7 Россия оказалась последней в турнирной таблице группы B, из-за чего вынуждена попрощаться с чемпионатом Европы.