Герой дня: Андреас Кристенсен

Футболист, представляющий «Челси», идеально отработал в защите и не забывал подключаться к атакам.

У Дании не было вариантов

Андреас Кристенсен Squawka Football

В последнем матче группы B Дании нужна была только победа. Любой другой расклад оставлял бы ее последней, в то время как сборную России устраивала ничья. Но при поддержке 23 тысяч болельщиков на «Паркен» события матча заслуженно разворачивались в пользу датчан.

Все прогнозы на Евро-2020

Во встрече с Россией футболисты Каспера Хьюлманда показали крутейшую командную игру. Несмотря на смазанное начало, датчане нашли момент для красивого гола ближе к перерыву, после чего чувствовали себя комфортнее и не стали при этом закрываться на три замка в защите.

Статистически Дания прибила Россию по всем основным показателям. Она владела мячом 61% игрового времени, нанесла 16 ударов, 10 из которых попали в створ и забила четыре красивых мяча. Разгромная победа — 4:1 помогла не только набрать рабочие 3 балла, но и сделать печальную разницу голов положительной, что позволило выйти на второе место в группе.

Кристенсен втоптал в землю интригу

Кристенсен празднует гол в ворота России B/R Football

Когда вся команда действует идеально, тяжело выделять какую-то конкретную фигуру, ведь каждый помогал сборной вытаскивать себя со дна таблицы. Но раз уж лучший игрок обязательно должен получить свою награду, то Андреас Кристенсен заслужил ее чуточку больше остальных, так как его удар похоронил остатки надежды сборной России.

Гол Кристенсена на 79-й минуте матча был забит при счете 2:1 в пользу Дании. Преимущество в один мяч настолько сомнительное, что датчане своевременно увидели необходимость в третьем голе.

Во время результативной атаки Дания устроила добротный штурм ворот Сафонова и успела пару раз пробить, однако в суматохе мяч вылетел со штрафной, а подбор мог оказаться за Данией. На мяч набегал Кристенсен. Вместо обработки и последующего паса, Андреас запульнул его точно в сетку. С такой ракетой вратарь россиян не справился.

Пушечный гол был далеко не единственным судьбоносным действием 25-летнего игрока «Челси». За 90 минут встречи Кристенсен выполнил 63 передачи, 86% из которых дошли до партнеров, нанес 3 удара, из них два полетели в створ, а один стал голом. Для защитника это мощные цифры. А во время оборонительных действий Андреас сделал два успешных подката из двух и выиграл 7 единоборств.

Все прогнозы на Евро-2020

Совершенно заслуженно Кристенсен был признан игроком матча и получил высший балл на портале WhoScored (8.2). Где-то в Лондоне при просмотре такой статистики довольно улыбается Томас Тухель.