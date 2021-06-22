Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Герой дня: Андреас Кристенсен

    Защитник Дании окончательно лишил Россию шансов на плей-офф

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Дании Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вся лентаСамое главное
    Андреас КристенсенГерой дня: Андреас Кристенсен Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020 Сборная БельгииПогром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B?
  • 07:04
    • Сборная Аргентины обыграла Парагвай на Кубке Америки-2021
  • 11:46
    • «Доброе утро». Черчесов отказался от общения с журналистами после возвращения в Москву
  • 11:21
    • Черчесов: Мы не слепые. Мы и свет в конце тоннеля видим, и дверь, куда идти
  • 09:53
    • Орлов назвал провалом выступление сборной России на Евро-2020
  • 07:51
    • Черчесов: Никаких оправданий для сборной России нет
  • 07:36
    • Онопко выразил готовность возглавить сборную России
  • 06:50
    • Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020
    Все новости спорта
    Андреас Кристенсен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреас Кристенсен
    Футболист, представляющий «Челси», идеально отработал в защите и не забывал подключаться к атакам.

    У Дании не было вариантов

    Андреас Кристенсен
    Squawka Football

    В последнем матче группы B Дании нужна была только победа. Любой другой расклад оставлял бы ее последней, в то время как сборную России устраивала ничья. Но при поддержке 23 тысяч болельщиков на «Паркен» события матча заслуженно разворачивались в пользу датчан.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Во встрече с Россией футболисты Каспера Хьюлманда показали крутейшую командную игру. Несмотря на смазанное начало, датчане нашли момент для красивого гола ближе к перерыву, после чего чувствовали себя комфортнее и не стали при этом закрываться на три замка в защите.

  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
  • Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче третьего тура группы B на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Статистически Дания прибила Россию по всем основным показателям. Она владела мячом 61% игрового времени, нанесла 16 ударов, 10 из которых попали в створ и забила четыре красивых мяча. Разгромная победа — 4:1 помогла не только набрать рабочие 3 балла, но и сделать печальную разницу голов положительной, что позволило выйти на второе место в группе.

    Кристенсен втоптал в землю интригу

    Кристенсен празднует гол в ворота России
    B/R Football

    Когда вся команда действует идеально, тяжело выделять какую-то конкретную фигуру, ведь каждый помогал сборной вытаскивать себя со дна таблицы. Но раз уж лучший игрок обязательно должен получить свою награду, то Андреас Кристенсен заслужил ее чуточку больше остальных, так как его удар похоронил остатки надежды сборной России.

  • Погром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B?
  • Расклады Евро-2020: группа B
  • Сегодня

    • Гол Кристенсена на 79-й минуте матча был забит при счете 2:1 в пользу Дании. Преимущество в один мяч настолько сомнительное, что датчане своевременно увидели необходимость в третьем голе.

  • Бельгия не стала отбывать номер. Подопечные Мартинеса одержали третью победу
  • Бельгия обыграла Финляндию (2:0), набрав максимальные 9 очков в группе B
  • Сегодня

    • Во время результативной атаки Дания устроила добротный штурм ворот Сафонова и успела пару раз пробить, однако в суматохе мяч вылетел со штрафной, а подбор мог оказаться за Данией. На мяч набегал Кристенсен. Вместо обработки и последующего паса, Андреас запульнул его точно в сетку. С такой ракетой вратарь россиян не справился.

  • Короче, Евро. 21-22 июня
  • Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 21 июня 2021 года
  • Сегодня

    • Пушечный гол был далеко не единственным судьбоносным действием 25-летнего игрока «Челси». За 90 минут встречи Кристенсен выполнил 63 передачи, 86% из которых дошли до партнеров, нанес 3 удара, из них два полетели в створ, а один стал голом. Для защитника это мощные цифры. А во время оборонительных действий Андреас сделал два успешных подката из двух и выиграл 7 единоборств.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Совершенно заслуженно Кристенсен был признан игроком матча и получил высший балл на портале WhoScored (8.2). Где-то в Лондоне при просмотре такой статистики довольно улыбается Томас Тухель.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Логотип Евро-2020
  • Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд
    • 23:37 17/06/2021     Юссуф Поульсен
  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
    • 00:55
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры