Короче, Евро. 21-22 июня

21 июня
Минувший игровой день на Евро получился уж слишком насыщенным. Сразу в двух группах нас ждали интересные развязки. В квартете С все было в руках сборной Украины, но в решающей встрече с Австрией команда Андрея Шевченко уступили с минимальным счетом.
Победу австрийцам принес точный выстрел Кристофа Баумгартнера.
В параллельном, уже ничего не значащем матче, голландцы разгромили Северную Македонию (0:3). Такими вот невеселыми вышли проводы Горана Пандева из сборной…
Нас же куда больше интересовали перипетии группы В, где сборной России с головой также хватало бы и ничьей. Увы, в Копенгагене команда Станислава Черчесова была по всем статьям разгромлена Данией (1:4), и вполне закономерно пакует чемоданы.
Бельгия же добыла третью победу, на классе одолев финнов (0:2).
22 июня
Главным событием 22 июня станет поединок англичан с Чехией. Впрочем, обо всем по порядку.
22:00. Хорватия — Шотландия
Хорваты сами себя загнали в ловушку, из которой можно будет выбраться только в случае победы. Но Златко Далич наверняка прекрасно осознает, что прорвать оборонительные порядки горцев будет крайне непросто. Англичане не сумели…
Букмекеры отдают предпочтение Хорватии — 2.40 против 2.89. Прогноз на матч доступен тут.
Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
22:00. Чехия — Англия
Ничья в этой встрече станет проходным билетом в плей-офф для обеих команд. Но, как писал классик: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». К тому же атака англичан пока не может похвастать своей высокой эффективностью.
Букмекеры отдают предпочтение Англии — 1.62 против 7.30. Прогноз на матч доступен тут.
Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
Что еще?
Героем этого игрового дня стал Миккель Дамсгор. Датский хавбек положил начало разгрому сборной России, выведшему его команду на вожделенное итоговое второе место в группе.
Теперь вы в курсе. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.