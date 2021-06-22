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    Короче, Евро. 21-22 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 21 июня 2021 года

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  • 23:49
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  • 20:52
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  • 20:52
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    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    21 июня

    Минувший игровой день на Евро получился уж слишком насыщенным. Сразу в двух группах нас ждали интересные развязки. В квартете С все было в руках сборной Украины, но в решающей встрече с Австрией команда Андрея Шевченко уступили с минимальным счетом.

    Победу австрийцам принес точный выстрел Кристофа Баумгартнера.

    В параллельном, уже ничего не значащем матче, голландцы разгромили Северную Македонию (0:3). Такими вот невеселыми вышли проводы Горана Пандева из сборной…

    Календарь и таблица Евро-2020

    Нас же куда больше интересовали перипетии группы В, где сборной России с головой также хватало бы и ничьей. Увы, в Копенгагене команда Станислава Черчесова была по всем статьям разгромлена Данией (1:4), и вполне закономерно пакует чемоданы.

    Бельгия же добыла третью победу, на классе одолев финнов (0:2).

    22 июня

    Главным событием 22 июня станет поединок англичан с Чехией. Впрочем, обо всем по порядку.

    22:00. Хорватия — Шотландия

    Хорваты сами себя загнали в ловушку, из которой можно будет выбраться только в случае победы. Но Златко Далич наверняка прекрасно осознает, что прорвать оборонительные порядки горцев будет крайне непросто. Англичане не сумели…

    Букмекеры отдают предпочтение Хорватии — 2.40 против 2.89. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Все прогнозы на Евро-2020

    22:00. Чехия — Англия

    Ничья в этой встрече станет проходным билетом в плей-офф для обеих команд. Но, как писал классик: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». К тому же атака англичан пока не может похвастать своей высокой эффективностью.

    Букмекеры отдают предпочтение Англии — 1.62 против 7.30. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    Героем этого игрового дня стал Миккель Дамсгор. Датский хавбек положил начало разгрому сборной России, выведшему его команду на вожделенное итоговое второе место в группе.

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