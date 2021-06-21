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    Бельгия завершила групповой этап Евро-2020 с тремя победами

    Финляндия — Бельгия: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Бельгии Сборная Финляндии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Бельгии в матче 3 тура групповой стадии Евро-2020 обыграла сборную Финляндии (2:0) и завершила этап с максимально возможным результатом.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Первый гол забил вратарь финнов Лукаш Градецки. От его руки мяч пошел в сетку ворот и ему засчитали автогол.

    Второй мяч забил Ромелу Лукаку. Передачу отдавал Кевин де Брейне. Это третий гол форварда на Евро-2020.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Финляндия — Бельгия 0:2
    Голы: 0:1 Лукаш Градецки (автогол) (74'), 0:2 Ромелу Лукаку (81') Финляндия: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод (Маркус Форсс, 90'), Тим Спарв (Расмус Шуллер, 59'), Йере Уронен (Николай Алхо, 70'), Юкка Райтала, Теэму Пукки (Фредрик Йенсен, 90'), Йоэль Похьянпало (Йони Кауко, 70') Бельгия: Тибо Куртуа, Томас Вермален, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне (Ханс Ванакен, 90'), Эден Азар, Насер Шадли, Леандро Троссард (Тома Мёнье, 75'), Жереми Доку (Миши Батшуайи, 76'), Ромелу Лукаку (Кристиан Бентеке, 84')

    Бельгия набрала 9 очков. Следующий матч она проведет 27 июня. Соперник определится позже.

    Финляндия с тремя очками заняла третью позицию и пока что имеет шансы на выход в плей-офф.

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