Финляндия — Бельгия: счет 0:2, обзор голов

в матче 3 тура групповой стадии Евро-2020 обыграла(2:0) и завершила этап с максимально возможным результатом.

Первый гол забил вратарь финнов Лукаш Градецки. От его руки мяч пошел в сетку ворот и ему засчитали автогол.

Второй мяч забил Ромелу Лукаку. Передачу отдавал Кевин де Брейне. Это третий гол форварда на Евро-2020.

Футбол. Евро-2020. Группа B Финляндия — Бельгия 0:2 Голы: 0:1 Лукаш Градецки (автогол) (74'), 0:2 Ромелу Лукаку (81') Финляндия: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод (Маркус Форсс, 90'), Тим Спарв (Расмус Шуллер, 59'), Йере Уронен (Николай Алхо, 70'), Юкка Райтала, Теэму Пукки (Фредрик Йенсен, 90'), Йоэль Похьянпало (Йони Кауко, 70') Бельгия: Тибо Куртуа, Томас Вермален, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне (Ханс Ванакен, 90'), Эден Азар, Насер Шадли, Леандро Троссард (Тома Мёнье, 75'), Жереми Доку (Миши Батшуайи, 76'), Ромелу Лукаку (Кристиан Бентеке, 84')

Бельгия набрала 9 очков. Следующий матч она проведет 27 июня. Соперник определится позже.

Финляндия с тремя очками заняла третью позицию и пока что имеет шансы на выход в плей-офф.