Сборная Хорватии сыграет против команды Шотландии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 22 июня в Глазго (Шотландия), начало — в 22:00 мск. Хорватия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Перед заключительным туром группового этапа в активе Хорватии всего лишь одно очко. Теперь вице-чемпионов мира в предстоящем матче устроит только победа.

В первом туре хорваты проиграли сборной Англии — 0:1. Абсолютно бездарный матч, справедливым итогом которого стала бы ничья, но англичанам повезло забить после одной более-менее внятной атаки.

Против Чехии команда Златко Далича сыграла получше, но, опять-таки, футбол на чужой половине поля больше напоминал мучения. И здесь абсолютно справедливая ничья — 1:1.

Все прогнозы на Евро-2020

После матча капитан сборной Хорватии Лука Модрич признал, что команда играет плохо. То же самое сказал и автор пока что единственного хорватского гола на Евро Иван Перишича.

Шотландия

Тем временем шотландцы находятся на последнем месте в группе D. Но шансы на попадание в плей-офф у них не хуже, чем у Хорватии.

Во втором туре сборная Шотландии сенсационно отобрала очки у Англии. Матч на «Уэмбли» завершился вничью — 0:0.

И самое поразительное, что Англия была ни чуть не лучше шотландцев. Абсолютно закономерный результат.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом матче Шотландия, как известно, проиграла Чехии (0:2).

Прогноз и ставка

На сборную Хорватии в этом матче можно поставить за 2.34, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу Шотландии — за 2.96.

Внезапное преображение Шотландии в матче с Англией можно объяснить тем, что ей, по всей видимости, гораздо комфортнее действовать с позиции явного андердога. Ну и не будем забывать, что огромную роль сыграла принципиальность противостояния. Шотландцы лезли из кожи вон, чтобы как минимум не проиграть на поле соседа. И у них это получилось.

А вот против Чехии команда выглядела максимально бездарно. И, скорее всего, в предстоящем матче будет аналогичный сценарий — Шотландия споткнется там, где от нее этого ждут меньше всего.

Например, в отборе на Евро шотландцы дважды проиграли России, хотя изначально казалось, что здесь силы равны.

Ставка — победа Хорватии за 2.34. Модрич и остальные хорватские лидеры дожмут упертых, но при этом довольно предсказуемых шотландцев.