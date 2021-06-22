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    Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?

    Хорватия — Шотландия. Прогноз (к. 2.34) и ставки на Евро-2020 22 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Шотландия
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    Лука Модрич
    Сборная Хорватии сыграет против команды Шотландии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 22 июня в Глазго (Шотландия), начало — в 22:00 мск. Хорватия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 22 Июня 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 22:00 Шотландия Шотландия
  • Евро-2020. Группа D
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.85
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    Хорватия

    Перед заключительным туром группового этапа в активе Хорватии всего лишь одно очко. Теперь вице-чемпионов мира в предстоящем матче устроит только победа.

    В первом туре хорваты проиграли сборной Англии — 0:1. Абсолютно бездарный матч, справедливым итогом которого стала бы ничья, но англичанам повезло забить после одной более-менее внятной атаки.

    Против Чехии команда Златко Далича сыграла получше, но, опять-таки, футбол на чужой половине поля больше напоминал мучения. И здесь абсолютно справедливая ничья — 1:1.

    Все прогнозы на Евро-2020

    После матча капитан сборной Хорватии Лука Модрич признал, что команда играет плохо. То же самое сказал и автор пока что единственного хорватского гола на Евро Иван Перишича.

    Шотландия

    Тем временем шотландцы находятся на последнем месте в группе D. Но шансы на попадание в плей-офф у них не хуже, чем у Хорватии.

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  • 18/06/2021

    • Во втором туре сборная Шотландии сенсационно отобрала очки у Англии. Матч на «Уэмбли» завершился вничью — 0:0.

    И самое поразительное, что Англия была ни чуть не лучше шотландцев. Абсолютно закономерный результат.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В первом матче Шотландия, как известно, проиграла Чехии (0:2).

    Прогноз и ставка

    На сборную Хорватии в этом матче можно поставить за 2.34, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу Шотландии — за 2.96.

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    Внезапное преображение Шотландии в матче с Англией можно объяснить тем, что ей, по всей видимости, гораздо комфортнее действовать с позиции явного андердога. Ну и не будем забывать, что огромную роль сыграла принципиальность противостояния. Шотландцы лезли из кожи вон, чтобы как минимум не проиграть на поле соседа. И у них это получилось.

    А вот против Чехии команда выглядела максимально бездарно. И, скорее всего, в предстоящем матче будет аналогичный сценарий — Шотландия споткнется там, где от нее этого ждут меньше всего.

    Например, в отборе на Евро шотландцы дважды проиграли России, хотя изначально казалось, что здесь силы равны.

    Ставка — победа Хорватии за 2.34. Модрич и остальные хорватские лидеры дожмут упертых, но при этом довольно предсказуемых шотландцев.

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