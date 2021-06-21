Украина — Австрия: счет матча 0:1, обзор гола

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы C, которая прошла в Бухаресте, завершилась со счетом 0:1.

Австрийцы вышли вперед на 21-й минуте, когда Давид Алаба выполнил навес с углового, а Кристоф Баумгартнер в борьбе с защитниками удачно подставил ногу.

За весь первый тайм украинцы нанесли всего один удар по воротам — Николай Шапаренко неплохо пробил в дальний угол, но Даниэль Бахман был к этому готов.

После перерыва у подопечных Андрея Шевченко тоже почти ничего не получалось.

Футбол. Евро-2020. Группа C Украина — Австрия 0:1 Гол: 0:1 Кристоф Баумгартнер (21') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко (Артём Беседин, 85'), Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Марлос, 68'), Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Виктор Цыганков, 46'), Роман Яремчук Австрия: Daniel Bachmann, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Штефан Ляйнер, Флориан Гриллич, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер (Штефан Ильзанкер, 72'), Марко Арнаутович (Саша Калайджич, 90'), Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер (Алессандро Шёпф, 33')

Сборная Австрии, набрав 6 очков, заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Италией. Украина с 3 баллами стала третьей и рискует остаться за бортом плей-офф.