Северная Македония — Нидерланды: счет 0:3, обзор голов

без труда обыграла(3:0) и с максимальным количеством очков вышла в плей-офф.

Счет на 24 минуте открыл Мемфис Депай, который замкнул передачу Дони Малена.

Следующий гол голландцы забили уже на 51 минуте. Депай сделал передачу на Вейналдума. Спустя 7 минут сработала та же связка.

Футбол. Евро-2020. Группа C Северная Македония — Нидерланды 0:3 Голы: 0:1 Мемфис Депай (24'), 0:2 Жоржиньо Вейналдум (51'), 0:3 Жоржиньо Вейналдум (58') Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми (Бобан Николов, 78'), Ivan Trickovski (Дарко Чурлинов, 56'), Александар Трайковски (Ферхан Хасани, 68'), Энис Барди (Влатко Стояновски, 78'), Элиф Элмас, Горан Пандев (Tihomir Kostadinov, 69') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей (Юрриен Тимбер, 46'), Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт, Райан Гравенберх, Френки де Йонг (Коди Матес Гакпо, 79'), Дензел Дюмфрис (Стивен Бергёйс, 46'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 66'), Дониелл Мален (Квинси Промес, 66') Предупреждения: Стефан Ристовски (18'), Висар Муслиу (48'), Эгзиян Алиоски (65'), Tihomir Kostadinov (84')

Подопечные Франка де Бура набрали 9 очков и закончили первый этап на первом месте. Северная Македония вылетает из турнира, не набрав ни одного балла.