Нидерланды и Марокко встречаются слишком рано для пары такого уровня. Это 1/16 финала, но по качеству состава, форме и статусу матч выглядит как встреча более поздней стадии. Обе сборные прошли группу без поражений, обе набрали по семь очков, и теперь одна из них закончит турнир уже после первого матча на выбывание.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

03:25 Состав сборной Нидерландов на первый матч плей-офф: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, ван Хекке, ван де Вен, Думфрис, Гравенберх, де Йонг, Гакпо, Бробби, Саммервилл.

03:20 Для Марокко Монтеррей — город с историей, именно здесь команда ярко заявила о себе на чемпионате мира 1986 года. Сейчас состав другой, да и ожидания выше, но снова есть шанс провести матч, который станет частью национальной памяти. Для Нидерландов это тоже проверка статуса. Команда выглядит сильной, собранной и результативной, но плей-офф сразу подкидывает ей соперника, который не испугается ни одного из сильных голландских качеств.

03:15 Тактически матч может получиться очень живым. Нидерланды будут пытаться растягивать Марокко шириной, искать Бробби в штрафной и загружать зоны вокруг центральных защитников. Марокко, в ответ, нужно не позволить игре превратиться в постоянные голландские волны. Если команда Мохамеда Уахби сможет спокойно выходить из-под давления через центр и фланги, у Нидерландов появится проблема — им придётся защищаться не только после собственных потерь, но и против длинных владений соперника.

03:10 Нидерланды подошли к плей-офф с мощной атакующей статистикой. Команда Рональда Кумана забила 10 голов в группе и показала, что умеет не только контролировать мяч, но и быстро наказывать за свободные зоны. Брайан Бробби стал одним из главных открытий голландского старта, Коди Гакпо добавляет движение с фланга, а Френки де Йонг остаётся игроком, через которого команда может менять темп. При этом у Нидерландов есть и привычная страховка в лице Вирджила ван Дейка — важная деталь для матча, где соперник будет резко ускоряться после отбора.

03:05 Марокко уже давно нельзя воспринимать как красивую историю одного турнира. Полуфинал ЧМ-2022 изменил ожидания от этой команды, а нынешняя сборная выглядит ещё более зрелой в обращении с мячом. Она может защищаться низко, но её игра не сводится только к терпению и контратакам. Исмаэль Сайбари добавляет команде качество в центре и последней трети, Нуссаир Мазрауи даёт опыт и гибкость на фланге, а юный Айюб Буадди уже успел стать одной из самых интересных фигур турнира.