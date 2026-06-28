прогноз на матч 1/16 ЧМ‑2026, ставка за 1.88

30 июня в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Нидерланды и Марокко. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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Нидерланды: мощный атакующий каток Рональда Кумана

Турнирное положение: Сборная Нидерландов триумфально завершила групповой этап ЧМ-2026, уверенно заняв первое место в квартете F с 7 очками.

Матчем против Марокко «оранжевые» начинают свой поход по сетке плей-офф в ранге фаворита пары. Рональд Куман публично осторожничает в прессе, заявляя, что далеко не уверен в легкой прогулке, однако турнирная сетка обязывает голландцев побеждать в основное время.

Последние матчи: Европейцы провели групповой этап очень результативно. Стартовав с боевой ничьей против Японии (2:2), затем голландцы уничтожили Швецию со счетом 5:1 и прагматично разобрались с Тунисом в заключительном туре (3:1).

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Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Нападение Нидерландов сейчас в огне. Ранний гол Брайана Броббея в прошлом туре подтвердил его отличную форму, а креативная связка Коди Гакпо и взрывного Крисенсио Саммервилла стабильно разрывает фланги соперников.

Однако оборона во главе с Вирджилом ван Дейком пока действует расхлябанно: «оранжевые» умудрились пропустить в абсолютно каждой игре группового этапа, получая голы даже от кризисного Туниса.

Марокко: «Атласные львы» готовы повторить катарскую сказку

Турнирное положение: Сборная Марокко пробилась в стадию 1/16 финала со второго места в группе С, набрав 7 очков.

Команда уступила первую строчку грозной Бразилии лишь по дополнительным показателям. Номинальные гости подходят к матчу без какого-либо страха перед авторитетом соперника, рассчитывая зайти в турнирной сетке так же далеко, как и на историческом ЧМ в Катаре.

Последние матчи: Африканская сборная провела групповой этап на одном дыхании и без поражений. Сначала марокканцы сенсационно отобрали очки у Бразилии (1:1), затем минимально одолели Шотландию (1:0), а в финальном туре выдали яркое шоу с Гаити, победив со счетом 4:2.

Не сыграют: все игроки готовы сыграть.

Состояние команды: Команда демонстрирует выдающуюся серию: в 32 последних матчах марокканцы не проигрывают в основное время. Огромный международный опыт ветеранов, включая форварда Юссефа Эн-Несири, позволяет «Атласным львам» безболезненно переносить давление трибун.

Главное оружие Марокко — баланс между плотным оборонительным блоком и молниеносным переходом в контратаки. Команда забивает в 9 матчах кряду, и слабая игра голландцев в защите дает африканцам отличный шанс.

На что ставят в матче Нидерланды — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Нидерланды — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Нидерланды пропускали голы в 7 последних матчах

Марокко не знает поражений в основное время на протяжении 32 официальных матчей подряд

Все три очных матча между Нидерландами и Марокко завершались с абсолютно одинаковым счетом — 2:1 (две победы европейцев и одна у африканцев)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 2.12 а на Марокко — 3.80, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

Прогноз: Обе команды неуступчивы и показали уже характер на групповом этапе мундиале. Это основная ставка на этот поединок.

1.88 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Нидерланды — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.88.

Прогноз: Сложно сказать, кто явно выглядит фаворитом в поединке. Рискнем и сыграем на победе Нидерландов. В пользу номинальных хозяев говорит общий класс команды.

2.12 Победа Нидерландов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Нидерланды — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа Нидерландов в матче за 2.12.