30 июня в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Нидерланды и Марокко. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
Нидерланды: мощный атакующий каток Рональда Кумана
Турнирное положение: Сборная Нидерландов триумфально завершила групповой этап ЧМ-2026, уверенно заняв первое место в квартете F с 7 очками.
Матчем против Марокко «оранжевые» начинают свой поход по сетке плей-офф в ранге фаворита пары. Рональд Куман публично осторожничает в прессе, заявляя, что далеко не уверен в легкой прогулке, однако турнирная сетка обязывает голландцев побеждать в основное время.
Последние матчи: Европейцы провели групповой этап очень результативно. Стартовав с боевой ничьей против Японии (2:2), затем голландцы уничтожили Швецию со счетом 5:1 и прагматично разобрались с Тунисом в заключительном туре (3:1).
Не сыграют: Все игроки доступны.
Состояние команды: Нападение Нидерландов сейчас в огне. Ранний гол Брайана Броббея в прошлом туре подтвердил его отличную форму, а креативная связка Коди Гакпо и взрывного Крисенсио Саммервилла стабильно разрывает фланги соперников.
Однако оборона во главе с Вирджилом ван Дейком пока действует расхлябанно: «оранжевые» умудрились пропустить в абсолютно каждой игре группового этапа, получая голы даже от кризисного Туниса.
Марокко: «Атласные львы» готовы повторить катарскую сказку
Турнирное положение: Сборная Марокко пробилась в стадию 1/16 финала со второго места в группе С, набрав 7 очков.
Команда уступила первую строчку грозной Бразилии лишь по дополнительным показателям. Номинальные гости подходят к матчу без какого-либо страха перед авторитетом соперника, рассчитывая зайти в турнирной сетке так же далеко, как и на историческом ЧМ в Катаре.
Последние матчи: Африканская сборная провела групповой этап на одном дыхании и без поражений. Сначала марокканцы сенсационно отобрали очки у Бразилии (1:1), затем минимально одолели Шотландию (1:0), а в финальном туре выдали яркое шоу с Гаити, победив со счетом 4:2.
Не сыграют: все игроки готовы сыграть.
Состояние команды: Команда демонстрирует выдающуюся серию: в 32 последних матчах марокканцы не проигрывают в основное время. Огромный международный опыт ветеранов, включая форварда Юссефа Эн-Несири, позволяет «Атласным львам» безболезненно переносить давление трибун.
Главное оружие Марокко — баланс между плотным оборонительным блоком и молниеносным переходом в контратаки. Команда забивает в 9 матчах кряду, и слабая игра голландцев в защите дает африканцам отличный шанс.
Статистика для ставок:
- Нидерланды пропускали голы в 7 последних матчах
- Марокко не знает поражений в основное время на протяжении 32 официальных матчей подряд
- Все три очных матча между Нидерландами и Марокко завершались с абсолютно одинаковым счетом — 2:1 (две победы европейцев и одна у африканцев)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 2.12 а на Марокко — 3.80, ничью букмекеры оценивают в 3.30.
Прогноз: Обе команды неуступчивы и показали уже характер на групповом этапе мундиале. Это основная ставка на этот поединок.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.88.
Прогноз: Сложно сказать, кто явно выглядит фаворитом в поединке. Рискнем и сыграем на победе Нидерландов. В пользу номинальных хозяев говорит общий класс команды.
Ставка: Победа Нидерландов в матче за 2.12.