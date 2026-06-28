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прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 2.20

30 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Нидерланды и Марокко. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды доказали своё превосходство в группе F, где ни разу не проиграли и набрали семь очков.

Команда на два балла опередила своего ближайшего преследователя в лице Японии, а также на три пункта — четвёртую в таблице Швецию и на семь — Тунис.

Последние матчи: «Оранжевые» легко завершили групповой раунд североамериканского мундиаля, разбив Тунис с результатом 3:1.

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Еще более крупно европейская сборная выиграла в предыдущем туре этой же стадии чемпионата мира, в которой не оставила шансов Швеции — 5:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Тимбер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, три из которых были официальными, Нидерланды ни разу не проиграли при трёх победах.

Безусловно, такая форма убеждает в статусе фаворита сборной, которая превосходит своего соперника в классе, но и его сила позволяет ему рассчитывать на успех.

Брайан Бробби — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Марокко

Турнирное положение: Марокко совсем немного не хватило для выхода в 1/16 финала с первой позиции в квартете, но занял второе место с семью очками.

Команда только по разнице мячей уступила победителю группы Бразилии, а также на четыре балла опередила третью Шотландию и на семь — последнюю в таблице Гаити.

Последние матчи: в заключительном поединке предыдущей стадии мирового форума африканская сборная без вопросом разобралась с Гаити — 4:2.

Первый же победу на североамериканском мундиале коллектив одержал во втором туре группового раунда, где ему с минимальным счётом проиграла Шотландия (0:1).

Не сыграют: травмированы — Агерд и Эззальзули, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 32-х последних матчах разного статуса Марокко не проиграл лишь раз при 24-х победах и восьми ничьих.

Столь потрясающая форма сборной не позволяет считать её соперника безоговорочным фаворитом, особенно после хорошего выступления «Атласских львов» в группе.

Исмаэль Сайбари — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Нидерланды — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Нидерланды — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах Нидерландов забивали больше двух голов

в трёх последних матчах Нидерландов забивали больше трёх голов

в трёх из четырёх последних матчей Марокко забивали меньше трёх голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.14, успех Марокко — в 3.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.74 и 2.15.

Прогноз: в четырёх последних матчах «Оранжевых» забивали больше двух мячей. Так было и во всех трёх предыдущих поединках этих соперников.

Такой же сценарий реализовался и в четырёх из семи последних матчей «Атласских львов».

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Нидерланды — Марокко принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, если учесть, что в трёх последних матчах Нидерландов случилось именно так.

3.20 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Нидерланды — Марокко принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 3.20