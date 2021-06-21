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    Сборная России потерпела поражение от Дании и покинула Евро-2020

    Россия — Дания: счет матча 1:4, обзор голов

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    Сборная России потерпела поражение от команды Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

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    Встреча группы B, которая прошла в Копенгагене, завершилась со счетом 1:4.

    Датчане открыли счет на 38-й минуте. Миккель Дамсгор получил передачу у радиуса штрафной, подработал под правую и закрутил мяч в угол ворот, тогда как Матвей Сафонов лишь взглядом проводил игровой снаряд.

    Календарь и таблица Евро-2020

    На 59-й минуте Роман Зобнин допустил ужасную ошибку. Отдавая пас вратарю, он сделал подарок Юссуфу Поульсену, который выполнил перехват и спокойно поразил цель.

    Россия возродила интригу на 70-й минуте — Артем Дзюба забил с пенальти, который заработал Александр Соболев.

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    Впрочем, спустя девять минут Андреас Кристенсен мощным ударом издали прошил Сафонова и вернул своей команде перевес в два мяча.

    А на 82-й минуте Йоаким Мехле в контратаке свободно вошел в штрафную, оценил позицию вратаря и отправил мяч в ближний нижний угол, поставив победную точку.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Россия — Дания 1:4
    Голы: 0:1 Миккель Дамсгор (38'), 0:2 Юссуф Поульсен (59'), 1:2 Артём Дзюба (пенальти) (70'), 1:3 Андреас Кристенсен (79'), 1:4 Йоаким Мехле (82') Россия: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Фёдор Кудряшов (Вячеслав Караваев, 68'), Георгий Джикия, Марио Фернандес, Магомед Оздоев (Рифат Жемалетдинов, 61'), Роман Зобнин, Алексей Миранчук (Александр Соболев, 61'), Александр Головин, Далер Кузяев (Максим Мухин, 68'), Артём Дзюба Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 86'), Даниэль Васс (Йенс Ларсен, 60'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт (Андреас Корнелиус, 85'), Миккель Дамсгор (Кристиан Нергор, 72'), Юссуф Поульсен (Каспер Дольберг, 60') Предупреждения: Фёдор Кудряшов (28'), Томас Делейни (57'), Игорь Дивеев (76')

    Набрав всего 3 очка, сборная Дании заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Уэльсом. Россия с 3 баллами стала четвертой и попрощалась с турниром.

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