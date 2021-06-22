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    Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?

    Чехия — Англия. Прогноз (к. 2.08) и ставки на тоталы в матче Евро-2020 22 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Англия
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    Патрик Шик
    Сборная Англии сыграет против команды Чехии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 22 июня в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:00 мск. Чехия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 22 Июня 2021 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:00 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    Чехия

    Чехи в отборе к ЧМ-2022 в марте на выезде разгромили Эстонию (6:2) и уступили Уэльсу (0:1), а на своем поле сумели отобрать очки у Бельгии (1:1).

    В июне подопечные Ярослава Шилгавы провели два контрольных матча, разгромно проиграв сборной Италии (0:4), и одержав победу над Албанией (3:1).

    В стартовом матче чемпионата Европы сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0) благодаря дублю нападающего Патрика Шика. При этом у шотландцев 18 ударов по воротам против 9 у чехов.

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    • Нападающий «Байера» забил гол и в матче 2-го тура с Хорватией (1:1) и теперь поучаствовал в 10 голах сборной в 10 последних матчах во всех турнирах (8 мячей и 2 передачи).

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    Чехи с 4 очками возглавляют таблицу группы Д благодаря лучшей разнице голов. Ничья с англичанами выведет их в плей-офф, и скорее всего — с первого места.

    Англия

    В марте 2021 года «Три льва» провели три отборочных матча ЧМ, дома разгромив Сан-Марино (5:0) и одолев Польшу (2:1) и на выезде победив Албанию (2:0).

    В июне сборная Англии провела два контрольных матча, одолев на своем поле со счетом 1:0 сначала Австрию, а потом и Румынию.

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  • Вчера

    • В стартовом матче Евро-2020 англичане не без труда одолели команду Хорватии, благодаря единственному голу в матче, забитому во втором тайме Рахимом Стерлингом.

    Во втором туре англичане встречались на «Уэмбли» с Шотландией, и британское дерби завершилось без голов, хотя арбитр не назначил пенальти в ворота «горцев» за фол на Стерлинге.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Англия набрала в двух матчах четыре очка и уже одной ногой находится в плей-офф, в предстоящем матче британцев устроит и ничья.

    Прогноз и ставка

    На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.00, на ничью в основное время — 3.55, а на победу Англии — 1.62.

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    Команды встречались 4 раза. В товарищеских матчах Англичане победили 2:0 в 1998 году и сыграли 2:2 в 2008. В отборе к Евро-2020 сборная Чехии проиграла 0:5 на «Уэмбли», но победила дома со счетом 2:1.

    Обе команды вряд ли будут рисковать и бежать в атаку. Прогнозируем, что Англия не проиграет в низовом матче.

    Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.64.

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