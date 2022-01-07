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    Главные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы

    LiveSport.Ru называет главных героев 2021 года

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    Сборная Италии
    LiveSport.Ru продолжает подводить итоги уходящего года. На очереди — выбор главных героев, впечатливших нас в 2021 году.

    3. Евгений Рылов

    Олимпийского золота в плавании Россия ждала ни много ни мало, а целых 25 лет — с Атланты-96, когда отечественные пловцы одержали сразу четыре победы, по две у Александра Попова и Дениса Панкратова.

    Затем российское плавание на своих спинах почти десятилетие тянули Юлия Ефимова и Анастасия Зуева — были и славные победы, и олимпийские медали, но в решающий момент на Играх всегда находился кто-то сильнее.

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    • Все изменилось с появление нового поколения молодых российских пловцов, самым ярким представителем из которых стал уральский паренек Евгений Рылов, который постепенно подчинил себе мировое плавание на спине, год за годом собирая урожай золотых и серебряных медалей, и обновляя рекорды Европы.

    И вот, на играх в Токио, Рылов завоевал два индивидуальных золота, попутно вышибив американцев с исторически их дисциплины, а также добавил к этому серебро в эстафете.

    Евгений Рылов

    В финальном заплыве на 200 метров на спине Евгений обновил олимпийский рекорд, который держался с Лондона-2012.

    У нас, наконец, есть первый великий пловец со времен Попова и Панкратова, но останавливаться Евгений Рылов не собирается. Его главная цель — побить мировой рекорд американца Аарона Пирсона , который держится с 2009 года.

  • Не ревную ли к большим гонорарам футболистов? Вырос из этого. Я прекрасно понимаю, почему они больше зарабатывают. Людям нравится больше футбол, чем плавание. Что популярнее, там и больше денег. Жаловаться на то, что зарабатываю меньше футболистов, не буду. Я добился большего. У них машины круче, дома больше, одежда дороже, но кто из нас счастливее, я бы еще поспорил/
  • Евгений Рылов

    • 2. Даниил Медведев

    Даниил Медведев

    В 2021 году Даниил Медведев окончательно заявил о себе, как о лидере нового поколения теннисистов и об одном из величайших игроков в истории России.

    Харизматичный россиянин регулярно скандалит на корте и воюет с трибунами, но его за это только больше любят — Даниил умеет провоцировать зрителей на эмоции, но не становиться объектом ненависти

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    • Россиянин дважды дошел до финалов турнира Большого Шлема и оба раза в решающих матчах встречался с Новаком Джоковичем.

    На Australian Open одолеть серба не удалось, а вот US Open Медведев провел куда мощнее, став третьим российским чемпионом ТБШ в истории мужского тура.

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    • В семи матчах он проиграл лишь один сет, а в финале выдал лучший матч в карьере, разгромив Джоковича в пух и прах и доведя звездного серба до слез из-за того, что тому не удалось собрать первый с 1969-го календарный Большой шлем.

    Также в этого году на счету Медведева победа на «Мастерсе» в Канаде, вторая строчка рейтинга и два командных титула в составе сборной.

  • Все, что я делаю — особенно на корте, — это чистые эмоции. В жизни я более спокоен. Когда вы мне задаете вопрос, у меня есть время подумать. На корте все иначе. Там много адреналина. Я ненавижу проигрывать. У меня меньше времени и меньше сил на то, чтобы остановиться и подумать. Так что иногда я поддаюсь эмоциям. Иногда это хорошо, иногда — нет. Говорят, что нам нужны настоящие персонажи. И когда я говорю «настоящие», я не имею в виду сильные, слабые, хорошие или плохие. Просто настоящие. Все мои поступки на корте — это отражение того, что я в тот момент чувствую. Так что это настоящее. Так что людям должно нравиться.
  • Даниил Медведев

    • 1. Сборная Италии

    Сборная Италии

    В 2018 году сборная Италии по футболу впервые с 1958 г. не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира. После такого падения на дно, у «Скуадра Адзурра» начался новый этап, и связан он с именем Роберто Манчини, возглавившим итальянцев после квалификационного фиаско.

    Вырвавшийся из золоченой зенитовской клетки специалист начал строить новую команду, делая ставку не на оборону, традиционно считавшуюся сильной стороной итальянцев, а на атаку — благо состав исполнителей позволял.

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    • Вторым столпом команды Манчини стал командный дух — тренер не делал ставку на ярких, но своенравных футболистов, предпочитая единомышленников в раздевалке.

    В центре поля действовал треугольник из легких и техничных игроков — Жоржиньо — Марко Верратти — Николо Барелла, а в атаке голы клепало трио Инсинье-Иммобиле-Кьеза.

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    Отборочный турнир Евро-2020 обновленная сборная Италии прошла как горячий нож сквозь масло, благо соперники были немудреные — Финляндия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения и Лихтенштейн.

    Но и на групповом этапе ЧЕ-2020 итальянцы не стали сбавлять ход, разгромив Турцию и Швейцарию со счетом 3:0 и минимально обыграв Уэльс. В плей-офф пошли соперники посложнее, но итальянцам покорились и Австрия (2:1 д.в) и крепкая Бельгия (2:1), а звездных испанцев удалось пройти по пенальти (1:1 в основное время).

    В финале команда Манчини встретилась с Англией и несмотря на быстрый пропущенный гол сумела отыграться и снова довести дело до пенальти, выиграв серию (3:2) и во второй раз в своей истории став чемпионом Европы.

    Кадры послематчевого празднования, на которых Даниэле Де Росси тащит на себе травмированного Лео Спинаццолу облетели весь мир, еще раз напоминая, что «побеждает вся команда».

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  • 05/01/2022

    • Под руководством Роберто Манчини сборная Италии установила мировой рекорд, сыграв 37 матчей подряд без поражений. За это время «Скуадра Адзурра» одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью. Оборвалась серия 6 октября 2021 года в полуфинальном матче Лиги Наций против Испании (1:2).

    Без ложки дегтя не обойдется — вопрос с попаданием на чемпионат мира в Катар итальянцами еще не решен. Упустив первое место в группе в последнем матче отборочного турнира, придется пробиваться на мундиаль через стыковые матчи. Но если «Скуадра Адзурра» не изменит себе, в ее успехе сомнений нет.

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