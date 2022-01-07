Главные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы

LiveSport.Ru продолжает подводить итоги уходящего года. На очереди — выбор главных героев, впечатливших нас в 2021 году.

3. Евгений Рылов

Олимпийского золота в плавании Россия ждала ни много ни мало, а целых 25 лет — с Атланты-96, когда отечественные пловцы одержали сразу четыре победы, по две у Александра Попова и Дениса Панкратова.

Затем российское плавание на своих спинах почти десятилетие тянули Юлия Ефимова и Анастасия Зуева — были и славные победы, и олимпийские медали, но в решающий момент на Играх всегда находился кто-то сильнее.

Все изменилось с появление нового поколения молодых российских пловцов, самым ярким представителем из которых стал уральский паренек Евгений Рылов, который постепенно подчинил себе мировое плавание на спине, год за годом собирая урожай золотых и серебряных медалей, и обновляя рекорды Европы.

И вот, на играх в Токио, Рылов завоевал два индивидуальных золота, попутно вышибив американцев с исторически их дисциплины, а также добавил к этому серебро в эстафете.

Евгений Рылов globallookpress.com

В финальном заплыве на 200 метров на спине Евгений обновил олимпийский рекорд, который держался с Лондона-2012.

У нас, наконец, есть первый великий пловец со времен Попова и Панкратова, но останавливаться Евгений Рылов не собирается. Его главная цель — побить мировой рекорд американца Аарона Пирсона , который держится с 2009 года.

Не ревную ли к большим гонорарам футболистов? Вырос из этого. Я прекрасно понимаю, почему они больше зарабатывают. Людям нравится больше футбол, чем плавание. Что популярнее, там и больше денег. Жаловаться на то, что зарабатываю меньше футболистов, не буду. Я добился большего. У них машины круче, дома больше, одежда дороже, но кто из нас счастливее, я бы еще поспорил/ Евгений Рылов

2. Даниил Медведев

Даниил Медведев globallookpress.com

В 2021 году Даниил Медведев окончательно заявил о себе, как о лидере нового поколения теннисистов и об одном из величайших игроков в истории России.

Харизматичный россиянин регулярно скандалит на корте и воюет с трибунами, но его за это только больше любят — Даниил умеет провоцировать зрителей на эмоции, но не становиться объектом ненависти

Россиянин дважды дошел до финалов турнира Большого Шлема и оба раза в решающих матчах встречался с Новаком Джоковичем.

На Australian Open одолеть серба не удалось, а вот US Open Медведев провел куда мощнее, став третьим российским чемпионом ТБШ в истории мужского тура.

В семи матчах он проиграл лишь один сет, а в финале выдал лучший матч в карьере, разгромив Джоковича в пух и прах и доведя звездного серба до слез из-за того, что тому не удалось собрать первый с 1969-го календарный Большой шлем.

Также в этого году на счету Медведева победа на «Мастерсе» в Канаде, вторая строчка рейтинга и два командных титула в составе сборной.

Все, что я делаю — особенно на корте, — это чистые эмоции. В жизни я более спокоен. Когда вы мне задаете вопрос, у меня есть время подумать. На корте все иначе. Там много адреналина. Я ненавижу проигрывать. У меня меньше времени и меньше сил на то, чтобы остановиться и подумать. Так что иногда я поддаюсь эмоциям. Иногда это хорошо, иногда — нет. Говорят, что нам нужны настоящие персонажи. И когда я говорю «настоящие», я не имею в виду сильные, слабые, хорошие или плохие. Просто настоящие. Все мои поступки на корте — это отражение того, что я в тот момент чувствую. Так что это настоящее. Так что людям должно нравиться. Даниил Медведев

1. Сборная Италии

Сборная Италии globallookpress.com

В 2018 году сборная Италии по футболу впервые с 1958 г. не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира. После такого падения на дно, у «Скуадра Адзурра» начался новый этап, и связан он с именем Роберто Манчини, возглавившим итальянцев после квалификационного фиаско.

Вырвавшийся из золоченой зенитовской клетки специалист начал строить новую команду, делая ставку не на оборону, традиционно считавшуюся сильной стороной итальянцев, а на атаку — благо состав исполнителей позволял.

Вторым столпом команды Манчини стал командный дух — тренер не делал ставку на ярких, но своенравных футболистов, предпочитая единомышленников в раздевалке.

В центре поля действовал треугольник из легких и техничных игроков — Жоржиньо — Марко Верратти — Николо Барелла, а в атаке голы клепало трио Инсинье-Иммобиле-Кьеза.

Отборочный турнир Евро-2020 обновленная сборная Италии прошла как горячий нож сквозь масло, благо соперники были немудреные — Финляндия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения и Лихтенштейн.

Но и на групповом этапе ЧЕ-2020 итальянцы не стали сбавлять ход, разгромив Турцию и Швейцарию со счетом 3:0 и минимально обыграв Уэльс. В плей-офф пошли соперники посложнее, но итальянцам покорились и Австрия (2:1 д.в) и крепкая Бельгия (2:1), а звездных испанцев удалось пройти по пенальти (1:1 в основное время).

Riviviamo tutti insieme la magia del Sogno Azzurro.

Appuntamento giovedì su @RaiUno alle 20:30 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/MeL4lw4Gw4 — Roberto Mancini (@robymancio) July 14, 2021

В финале команда Манчини встретилась с Англией и несмотря на быстрый пропущенный гол сумела отыграться и снова довести дело до пенальти, выиграв серию (3:2) и во второй раз в своей истории став чемпионом Европы.

Кадры послематчевого празднования, на которых Даниэле Де Росси тащит на себе травмированного Лео Спинаццолу облетели весь мир, еще раз напоминая, что «побеждает вся команда».

Под руководством Роберто Манчини сборная Италии установила мировой рекорд, сыграв 37 матчей подряд без поражений. За это время «Скуадра Адзурра» одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью. Оборвалась серия 6 октября 2021 года в полуфинальном матче Лиги Наций против Испании (1:2).

Без ложки дегтя не обойдется — вопрос с попаданием на чемпионат мира в Катар итальянцами еще не решен. Упустив первое место в группе в последнем матче отборочного турнира, придется пробиваться на мундиаль через стыковые матчи. Но если «Скуадра Адзурра» не изменит себе, в ее успехе сомнений нет.