Без Роналду проблемы не исчезли. «МЮ» с трудом обыграл «Астон Виллу»

«Манчестер Юнайтед» пробился в четвертый раунд Кубка Англии, где встретится с «Мидлсбро». Точного удара Скотта Мактоминая на 8-й минуте матча оказалось достаточно, чтобы обыграть «Астон Виллу» на «Олд Траффорд».

Мактоминай без опеки добежал до края вратарской площади «Астон Виллы», где он встретился с идеальным навесом от Фреда, чтобы направить мяч мимо Эмилиано Мартинеса.

Гол Скотта Мактоминая globallookpress.com

Этот гол обрек босса «Виллы» Стивена Джеррарда на неудачное возвращение в Манчестер, где болельщики «МЮ» затравили его из-за его преданности «Ливерпулю».

Результат матча оказался крайне суров для Джеррарда и его команды. Дважды за считанные минуты в начале второго тайма мяч оказывался в сетке «МЮ», но оба раза взятие ворот было не засчитано.

Во втором случае это был офсайд у Денни Ингса, хотя флаг не поднимался до тех пор, пока Олли Уоткинс не переправил мяч в сетку. Первый гол был гораздо более спорным и включал в себя длительное ожидание — видеоассистент рефери попросил Майкла Оливера самостоятельно принять окончательное решение по эпизоду. Судья в конечном счете постановил, что Джейкоб Рэмси находился в офсайде и влиял на эпизод.

Неудачи «Астон Виллы» в Кубке Англии продолжаются

Последние результаты «Астон Виллы» в этом турнире ужасают. Их последняя победа случилась в переигровке третьего раунда против «Уикомба» в 2016 году. Это означает, что к турниру следующего года они подойдут с семью сезонами без единой победы.

Они могли бы легко избежать этой печальной статистики, учитывая то, какой захватывающей получилась встреча с «МЮ». Она была полна изобретательности в атаке и ошибок в защите.

Джон Макгинн и Эмилиано Буэндиа проверяли Давида Де Хеа, Уоткинс пробил вратаря «МЮ», но не перекладину. Усилия Уоткинса стали результатом неудачного первого касания Виктора Линделефа, который был партнером Рафаэля Варана из-за травм Гарри Магуайра и Фила Джонса. Де Хеа не стал выходить ворот, оставив Линделефа бороться с Уоткинсом. Нападающий выиграл эту дуэль, но пробил в каркас ворот. Кроме того, удар Рэмси ногами отразил Мактоминай.

«Вилла» также должна быть огорчена отмененным голом Ингса, учитывая то время, которое потребовалось на принятие решения. Фанаты обеих команд все больше раздражались, поскольку не могли понять, что происходит.

globallookpress.com МЮ — «Астон Вилла»

Разочаровывающий Рашфорд

Временный главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник неоднократно говорил о том, что его команда должна начать контролировать ход матчей. Но эта очередная попытка не дала никаких намеков на то, что они знают, как это делать. Хозяева поля неоднократно отдавали мяч сопернику, находясь под давлением.

Особенно мрачный вечер был у Маркуса Рашфорда. Он завершил свой лучший момент в матче ударом с острого угла прямо в Мартинеса, и не смог сыграть на добивании после удара Мэйсона Гринвуда, когда мяч прилетел прямо к нему. К тому времени, когда Рашфорда заменил Джесси Лингард, нападающий выглядел совершенно подавленным.

Маркус Рашфорд и Ральф Рангник globallookpress.com

Он провел 11 игр без голов и не забивал с тех пор, как 30 октября отличился в победном матче против «Тоттенхэма» (3:0).

«Он очень старается и хорошо показал себя на тренировках за последние пару дней», — сказал Рангник, — Для нападающих важно забивать голы. Было бы хорошо, чтобы Маркус забил, но пока он старается и хорошо тренируется, я не вижу проблемы«.

Это также был вечер, когда те, кто считает, что Криштиану Роналду является корнем проблем "Ман Юнайтед", получили пищу для размышлений. Роналду отсутствовал из-за того, что Рангник назвал "незначительными проблемами", но искра и гибкость, которых "МЮ" не хватало в последнее время, так и не появились.