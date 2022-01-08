Уход Вудворда дарит «Манчестер Юнайтед» надежду

Исполнительный вице-президент или CEO Эд Вудворд покидает «Манчестер Юнайтед» и уступает свой пост Ричарду Арнольду. Разбираемся в причинах смены руководителя клуба, а также пытаемся выяснить, что ожидать от нового топ-функционера.

Почему ушел Вудворд

Правление Эда Вудворда трудно назвать успешным. Клуб добился больших финансовых успехов во время его пребывания в должности, но ошибки при назначении менеджеров и подписании игроков привели к тому, что с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году, было завоевано только три трофея без учета двух Суперкубков Англии.

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» сложно конкурировать с финансируемым российским олигархом Романом Абрамовичем «Челси» или находящимся в собственности государства «Манчестер Сити», его бренд обеспечивает столь большие доходы, что для него не составляет проблемы тратить значительные средства на новых футболистов.

Клуб подписал многих новичков в своем постоянном стремлении к успеху, но расходы в 89 млн фунтов на полузащитника Поля Погба, 80 млн фунтов на защитника Харри Магуайра, 75 млн фунтов на форварда Ромелу Лукаку и 59 млн фунтов на полузащитника Анхеля Ди Марию не дала желаемого эффекта.

Кроме того, в последние годы «Манчестер Юнайтед» его непримиримый соперник — «Ливерпуль», чьи американские владельцы более разумны в своих расходах.

Кто такой Арнольд

По данным медиа, Ричард Арнольд — более требовательная и сильная фигура, чем Вудворд, поэтому возможны изменения в подходах к тому, как управляется клуб, и как нанимаются менеджеры и подписываются игроки. Однако связь нового вице-президента с Вудвордом гарантирует, что новому человеку понадобится выйти из тени своего предшественника и утвердить свой стиль управления.

«Юнайтед» может действовать как структура с большим количеством руководителей, поэтому жизненно важно, сможет ли Арнольд делегировать больше, чем он, Вудворд и исполнительный сопрезидент Джоэль Глейзер. Понятно, что это и есть его цель: предоставить больше автономии руководителям отделов при замене Вудворда на посту CEO.

Обсуждая свою кандидатуру на высший пост, 50-летний функционер сообщил совету директоров клуба, что намерен улучшать стратегию и выступать за более активное консультирование, ясно дав понять, что будут приняты трудные решения.

Чего ожидать от Арнольда

Арнольд и Вудворд стояли за первыми в истории «МЮ» назначениями футбольного директора и технического директора — Джона Мерто и Даррена Флетчера соответственно — шага, который указывает на то, что он понимает важность современной структуры управления. Хотя Арнольд по-прежнему будет активно участвовать в высокодоходной коммерческой деятельности «Юнайтед», Мерто и менеджер команды будут подчиняться ему.

И все же, сугубо футбольную деятельность новый CEO намерен оставить им. Если это произойдет, станет понятно, что он действительно выучил уроки Вудворда, чьи ошибки как в плохом управлении, так и в подписании новичков заключались в провале анализа ситуации: слишком долго он активно участвовал во всех решениях, касающихся стратегии непосредственно на поле.

Уходящий Вудворд несет ответственность за капитальную перестройку академии, скаутинг и рекрутинг игроков, поэтому миссия Арнольда проста: отыскать и назначить тренера, который сможет наконец вывести «Юнайтед» из постфергюсоновской эпохи в эру, определяемую следующим и пока что неуловимым титулом.