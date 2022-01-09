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    Списанный де Йонг тащит бледную «Барселону»

    Реакция прессы на матч «Гранада» — «Барселона»

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    Люк де Йонг
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    Люк де Йонг
    В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» и «Барселона» сыграли вничью 1:1. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Барселона» драматично упустила победу

    «Потрясающий поздний гол Антонио Пуэртаса принес "Гранаде" шокирующую ничью 1:1 с "Барселоной". Гости играли вдесятером, когда на 79-й минуте с поля удалили Гави после нарушения правил на Кольядо. Каталонцы занимают шестое место в таблице с 32 очками в 20 матчах, отставая от лидирующего "Реала" на 17 очков, тогда как андалузсцы, которые не проигрывают в Ла Лиге с конца ноября, занимают 12-е место с 24 очками», — отмечает ESPN.

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    • «[Открывший счет Люк] де Йонг и вратарь Марк-Андре тер Штеген, два самых критикуемых игрока "блауграна" в первой половине сезона, стали светлыми пятнами своего клуба во втором матче чемпионата кряду. Дани Алвес, сыгравший первый матч после своего возвращения в "Барселону" спустя шесть лет, помог команде ассистом и двумя важными выносами мяча из обороны. Гости доминировали большую часть игры, но хозяева удвоили свои усилия».

    «Барселону» подвело плохое владение мячом

    «Подопечным Хави по-прежнему не хватает здоровья. Вчера в ее состав вернулся еще ряд игроков, но в Гранаде она потеряла очки, потому что снова пропустила гол в концовке матча. На этот раз отчасти это произошло из-за того, что Гави был удален с поля, но в любом случае у "Барселоны" не было возможности защищаться во время владения мячом», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

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    «Только Бускетс является полузащитником, который сосредоточен на его контроле: Нико и Гави, которые играли рядом с ним в центре поля, как и их другие партнеры, энергичные игроки, которым больше нравится двигаться вертикально. Так что гола, забитого де Йонгом, который доказывает свою важность, пока клуб ждет Феррана Торреса, было недостаточно. "Блауграна" находятся в пределах досягаемости от первой четверки, но не может преодолеть этот порог».

    Де Йонг заслужил большего уважения у фанатов «Барселоны»

    «Де Йонг заслуживает большего уважения практически у всех в "Барселоне": на фоне финансового кризиса и команды, которая пока не отличается нужным качеством, форвард был подписан, чтобы делать именно то, что он сделал в последних двух турах. Он — человек, когда нужно реализовать альтернативный план, и два гола в таком же количестве матчей — и три в этом сезоне — говорят о том, что нидерландец не так уж плох в своей работе», — отмечает в материале Football Espana Джейми Кембл.

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    • «Ужасный футболист и не заслуживает носить футболку каталонцев? Нидерландца серьезно критикуют за то, что он не обладает техническими качествами многих своих партнеров по команде, но тем, кто высказывает эти претензии, лучше всего в ближайшем будущем отказаться от своих слов. "Барса" еще не на том этапе жизни клуба, когда можно смотреть свысока на таких исполнителей, как де Йонг: сейчас она находится на этапе, когда такие игроки, как де Йонг, нужны ей больше, чем когда-либо».

    «Барселона» имеет проблемы как в обороне, так и атаке

    «Проблемы в атаке и защите стоили "Барселоне" нескольких очков в этом сезоне под руководством Рональда Кумана и Хави. По ходу ничьей на выезде с "Гранадой" каталонцы нанесли всего один удар по воротам, едва ли создав опасность перед воротами Луиса Максимиано. "Блауграна" пыталась угрожать сопернику за счет прострелов в штрафную, и именно так им удалось открыть счет благодаря своему лучшему игроку де Йонгу», — пишет на страницах Marca Рамиро Альдунате.

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    • «Между тем, в последнем отрезке игры гостям снова не хватило интенсивности в обороне. Это случалось несколько раз в этом сезоне, и хозяева сравняли счет, обнажив слабости оппонентов в защите, где два игрока андалузсцев остались без опеки на дальней стойке после подачи углового, с которого им удалось сравнять счет. Поворотным моментом стало удаление Гави — ни один игрок "Барсы" не наказывался чаще в этом сезоне, чем он — это была седьмая желтая карточка для 17-летнего хавбека в текущей кампании».

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