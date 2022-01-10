Трансферный дайджест. 4-10 января

Кристиан Эриксен

свободный агент, полузащитник, 29 лет

Кристиан Эриксен, как известно, недавно покинул «Интер» из-за запрета играть в Серии А с кардиостимулятором, но готовится возобновить карьеру. По информации журналиста Николо Скиры, у датчанина есть ряд вариантов продолжения карьеры.

В числе претендентов на полузащитника — «Монако», «Аякс», «Копенгаген» и «Оденсе». Также подписать опытного Эриксена предпочли бы несколько команд из АПЛ, которые не называются.

Известно, что в последнее время Эриксен тренировался с «Оденсе»

Наш прогноз: «Аякс»

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

Поль Погба globallookpress.com

Сага с возможным уходом Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» не утихает. За прошедшую неделю появилась порция новых инсайдов. Так, Sky Sports сообщает, что Погба не покинет «МЮ» зимой и не станет решать свое будущее прямо сейчас, а дождется летнего межсезонья, когда истечет его контракт с манкунианцами.

На данный момент француз сам не определился с тем, где хочет продолжить карьеру. Он не давал «МЮ» понять, что хочет продолжить сотрудничество, а клуб в предыдущий раз делал предложение по продлению контракта еще летом. Игрок и не принял его, и не отклонил. «У Поля не было предложений о продлении контракта в последние месяцы», — заявил агент футболиста.

Наиболее вероятным претендентом на Погба называют французский ПСЖ. Парижане готовы предложить хавбеку пятилетний контракт, а также сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Наш прогноз: ПСЖ

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 27 лет

Сердар Азмун globallookpress.com

Сердар Азмун остается лакомым кусочком для многих клубов. По последним данным, «Лион» делал «Зениту» предложение в размере 3 миллионов евро, но оно было отклонено, несмотря на то, что контракт форварда истекает летом. Также на нападающего претендует «Ньюкасл».

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Азмун не покинет клуб зимой, если питерцы не найдут ему равноценную замену, передает «СЭ»:

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет».

«Зенит», в свою очередь, сделал игроку предложение продлить контракт на 4 года и готов ждать ответа до конца января.

Сам игрок, как сообщает Foot01, сделал заявление:

«Медиа пишут о том, чего я даже не слышал. Я бы хотел сказать, с какими клубами я общаюсь, но боюсь, что мои слова переврут. Читаю, что уже договорился с одной командой. Это неправда. Еще одна ложная новость — моя мама ищет дом во Франции. Все это время она была со мной в Гомбеде».

Наш прогноз: «Зенит»

Диего Коста

«Атлетико Минейро», нападающий, 33 года

Диего Коста globallookpress.com

Ветеран договорился о досрочном расторжении контракта с «Атлетико Минейро» (соглашение действовало до конца 2022 года) и получит статус свободного агента, передает Globo. Таким образом, экс-форвард сборной Испании уже ищет себе новую команду.

Диего Коста может остаться в Бразилии — с ним уже контактировал «Коринтианс». Кроме того, в услугах форварда заинтересован ряд клубов из Европы. Правда, они не называются.

Наш прогноз: Бразилия

Гави

«Барселона», полузащитник, 17 лет

Гави globallookpress.com

Стремительно ворвавшийся в основу «Барселоны» вундеркинд уже привлек внимание к своей персоны со стороны английских грандов. Пеп Гвардиола и Юрген Клопп хотели бы видеть Гави в своих командах.

По информации El Nacional, в «Ливерпуле» видят перспективу в футболисте и готовы предложить ему 50-кратное повышение зарплаты — 86 тысяч евро в неделю. В «Ман Сити» также готовы щедро одарить испанца.

В контракте Гави прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. «Барселона» может пойти на продажу игрока, так как нуждается в денежных поступлениях. В то же время сам полузащитник не уверен, что трансфер в столь раннем возрасте пойдет ему на пользу.

Наш прогноз: «Барселона»

Эрлинг Холанн

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 21 год

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Эрлинг Холанн не покинет «Боруссию» зимой, а летом клуб попытается его удержать, но верится в это с трудом. «Холанн не уйдет в январе. Без вариантов. Кто согласится продать ведущего форварда Европы во время зимней паузы, когда в этом нет никакой необходимости? В межсезонье, безусловно, удержать его будет тяжело. Но мы попробуем сделать это», — заявил гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, которого цитирует Фабрицио Романо.

Претендентом на Холанна называют «Барселону». Президент каталонцев Жоан Лапорта уверен, что клуб сможет подписать форварда. Об этом он сообщил своему окружению, передает Esport3. Лапорта уже провел несколько встреч с агентом норвежца Мино Райолой.

Чтобы подписать Холанна, «Барселоне» придется избавиться от ряда игроков. «Это сложно, но не невозможно», — отметил журналист Гильем Балаге.

«Я думаю, что Эрлинг Холанн перейдет в "Барсу". Я знаю, что президент обожает его. Кроме того, мне известно, что Холанн нацелен на спортивный проект, в котором он будет лидером», — подчеркнул Луис Карраско, руководивший предвыборным штабом Лапорты.

Выложить за Холанна придется не менее 75 миллионов евро, которые будут активированы в клаусуле игрока летом.

По данным The Athletic, на игрока также претендует «Манчестер Сити». В английском клубе планируют провести встречи с представителями норвежца в ближайшие недели. Многие источники убеждены, что «Барса» не сможет конкурировать с «Сити» в борьбе за футболиста.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Люка Динь

«Эвертон», защитник, 28 лет

Люка Динь globallookpress.com

Левый защитник с большой долей вероятности покинет «Эвертон» в это межсезонье. Из-за конфликта с Рафой Бенитесом он не играл за «ирисок» с 1 декабря и решительно настроен покинуть клуб.

«Что бы вы сказали футболисту, который не хочет играть за клуб? Все просто. У меня была с ним пара бесед, Динь сказал мне, что думает», — заявил Бенитес.

В трансфере француза заинтересована «Астон Вилла». Переговоры с «Эвертоном» находятся в активной фазе. Загвоздкой пока что является сумма трансфера. Сам Динь хочет поиграть под руководством Стивена Джеррарда.

Наш прогноз: «Астон Вилла»