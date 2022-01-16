Очередное разочарование для «МЮ» и триумфальный камбэк Коутиньо в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» находится в столь шатком положении, что даже когда дела у команды идут хорошо, всегда есть шанс, что это может закончиться плохо. Несмотря на то, что «МЮ» контролировал большую часть матча с «Астон Виллой», они все равно остались разочарованными.

За 13 минут до конца матча на «Вилла Парк» «МЮ» вел со счетом 2:0. Но команда Ральфа Рангника умудрилась пропустить дважды за пять минут, а к концу матча уже должна были просить рефери побыстрей остановить игру при ничейном счете.

Болельщикам «МЮ», которые приехали на этот выездной матч, стало еще хуже, когда они увидели, как камбэк «Астон Виллы» организовал бывший игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Только в среду бразилец вернулся в АПЛ из «Барселоны». Но за 22 минуты, которые он провел на поле, он забил гол и отдал результативную передачу, мгновенно превратив себя в героя «Астон Виллы».

Он уходил в подтрибунное помещение под скандирование «Филиппе Коутиньо», прежде чем болельщики «Виллы» переключились на «Юнайтед», напевая «2:0, и ты все испортил» — за исключением того, что они использовали не слово «испортил». В любом случае, это была справедливая оценка.

«Трудно говорить о положительных моментах, — признался впоследствии Рангник, — Первые полчаса мы доминировали во владении мячом, мы не позволили сопернику нанести ни одного удара по воротам. Но таким образом нужно играть не только в первые полчаса, а на протяжении более длительного времени. То, что мы продемонстрировали, в целом было шагом вперед, но необходимо добиваться результатов, а все выглядит так, что мы потеряли два очка».

Ральф Рангник globallookpress.com

В борьбе с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» за четвертое место в АПЛ в этом сезоне «МЮ» не может позволить себе терять очки.

Победа позволила бы им подобраться на расстояние в три очка от «Вест Хэма» (который идет четвертым), при этом имея матч в запасе. Но вместо этого манкунианцы остаются седьмыми и смотрят снизу вверх на остальных. Уже даже сейчас, в январе, есть ощущение, что Рангник может вздрогнуть, когда увидит финальную турнирную таблицу в мае.

«МЮ», который играл без Криштиану Роналду и Маркуса Рашфорда, вышел вперед уже на 6-й минуте после того, как Эмилиан Мартинес не справился с ударом Бруну Фернандеша — мяч проскользнул голкиперу между ног. После того, как в прошлом сезоне португалец забил 28 голов, в текущем сезоне этот мяч стал для него лишь вторым. Каким бы нелепым ни был этот гол, он помог «МЮ» провести лучшие 45 минут матча при Рангнике.

Фейерверки перед игрой, приветствие Коутиньо, который перед матчем вышел на поле, чтобы помахать болельщикам — «Вилла Парк» был разогрет уже к началу матча. Такая атмосфера в прошлом вызывала у «МЮ» увядание. Но быстрый гол заложил основу для в целом спокойной и компетентной игры, которая сняла остроту.

Рангник хотел видеть контроль с тех пор, как пришел в «МЮ». И на протяжении 70 минут он его получал.

«Для меня это было одно из лучших выступлений за те шесть недель, что я нахожусь здесь. Мы контролировали игру и за первые полчаса могли лидировать со счетом 3:0 или 4:0. Я не думаю, что мы паниковали в конце, но мы не играли так же компактно, как в остальное время. Те два гола, которые мы пропустили — соперник слишком легко прошел через наши линии. Это то, что мы хорошо делали в остальное время матча, но не в последние 15 минут», — сказал Рангник.

Фернандеш забил второй гола на 67-й минуте, вколотив мяч в сетку от перекладины после того, как Фред перехватил мяч после неудачного паса Моргана Сансона.

В домашнем матче против «Астон Виллы» в сентябре португальский полузащитник не реализовал пенальти в конце игры, и матч завершился вничью (1:1). В тот момент его выступление в сезоне достигли самой низкой точки, из которой ему не удавалось выбраться. Сейчас же он напомнил, насколько все еще важен для команды. Когда Фернандеш скользил по газону, празднуя свой гол, ничего не предвещало того, что «МЮ» уедет домой недовольным.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Но чуть более десяти минут спустя на трибунах болельщиков гостей воцарилась тишина. Джейкоб Рэмси при помощи Коутиньо отыграл один гол, а затем уже бразилец забил свой первый гол в АПЛ с 2017 года.

«Это отличное начало. Мы привели в клуб качественного футболиста», — сказал Джеррард о своем бывшем партнере по «Ливерпулю».

Коутиньо не играл больше месяца и пока не готов физически, но его умное движение и стремительные пасы уже изменили игру. Лукас Динь также дебютировал за «Виллу» после перехода из «Эвертона», так что в команде царит воодушевление в преддверии второй части сезона.

После очередного разочаровывающего результата того же не скажешь о «Манчестер Юнайтед».