«Манчестер Сити» мчится к четвертому титулу за пять лет

В 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» победил «Челси» (1:0). публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Де Брейне поквитался с «Челси»

«Справедливо сказать, что у Кевина де Брейне есть история, связанная с "Челси". И не только из-за его разочаровывающего пребывания в клубе в начале карьеры. Полузащитник "Манчестер Сити" изранен лондонцами во всех смыслах слова в финале Лиги чемпионов прошлого сезона — задетый Рюдигером, его игра закончилась досрочно из-за перелома глазницы, а также осужден лишь к серебряной медали», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Это была определенная мера мести. Это была извилистая встреча первой и отдаленно второй команды в Премьер-лиге, отмеченная главным образом тем, чего не произошло. Но "Горожане" были лучше, тогда как "Синие" просто не проявили достаточно амбиций, а де Брейне добился успеха, забив гол, который продемонстрировал многие из его лучших качеств».

«Манчестер Сити» поднял планку еще выше

«Манкунианцы прямо сейчас устанавливают невероятные стандарты, и неудивительно, что у других возникли проблемы угнаться за ними. У них лучшие показатели в атаке и лучший результат в обороне. Победная серия из 15 матчей, которой они отметили за зимний период прошлого сезона, привела их к титулу и казалась неповторимой, но теперь команда одержала 12 побед кряду и снова убегает от своих конкурентов», — рассуждает в материале Sky Sports Питер Смит.

«Конечно, ресурсы и глубина качества, на которые может рассчитывать Гвардиола, значительны. Но безжалостный характер этой команды и то, как она адаптировалась к вызовам, с которыми столкнулась, зависят от менталитета и тренерской работы. Четвертое чемпионство в Премьер-лиге за пять сезонов теперь кажется почти гарантированным для клуба и тренера, поднявших такую планку».

«Манчестер Сити» нанес большой удар по конкурентам

«Хозяева одержали победу без каких-либо серьезных опасений, Гвардиола и его команда нанесли огромный удар по преследователям — которыми, по сути, являются "Челси" и "Ливерпуль" — с вершины АПЛ. "Челси" долгое время выглядел так, будто он мог покинуть "Этихад" с некоторой наградой за игру, где долгое время сдерживал "Сити" на расстоянии вытянутой руки», — анализирует в отчете BBC о матче Фил Макналти.

«В конце концов, однако, гостей погубила гениальность де Брейне и их собственная неспособность воспользоваться представившимися редкими шансами. Недовольство Тухеля было очевидным, когда он увидел, что его команда прижата соперником, но лондонцы могли что-то получить, даже если это могло быть случайностью в контексте всей игры. Как только де Брейне размочил счет, "Челси" мало что мог предложить, поэтому любые и так весьма слабые надежды на титул, которые у него могли быть, полностью уничтожены этим поражением».

Бесценный де Брейне решил судьбу чемпионской гонки

«Это был гол, достойный победы в АПЛ, даже если сейчас только январь, а до конца сезона еще четыре месяца. Но с потрясающим голом де Брейне на 70-й минуте, закрепившим победу "Сити" над "Челси", реальность такова, что чемпионская гонка была решена игроком, который в лиге дорогостоящих трансферов абсолютно бесценен. После этого столкновения лидер теперь на 13 очков опережает преследователя после 12-й победы кряду в чемпионате», — анализирует в материале ESPN Марк Огден.

«"Ливерпуль" на третьем месте отстает от "Горожан" на 14 очков с двумя матчами в запасе, но даже если "Красные" выиграют их, трудно представить, что команда Клоппа сможет преодолеть отставание в восемь очков и выиграть титул. Забудьте о тех, кто скажет, что в последние месяцы сезона "все может случиться". "Сити" мчится к четвертому титулу АПЛ за пять сезонов, и гол де Брейне, когда он вырвался из-под подката Канте и рванул вперед, а затем нанес удар точно в сетку, был похож на жирную точку в этой борьбе».