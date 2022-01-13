«Челси» громко захлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей

В ответном матче Кубка английской Лиги «Челси» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вышел в финал. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Тухель менее чем за год проведет четвертый финал

«Первый гол всегда был жизненно важным, особенно если учесть результат первого полуфинального матча Кубка Лиги, и когда Антонио Рюдигер забил его за "Челси", казалось, что это все. Чемпион Европы Томаса Тухеля не имеет привычки пропускать три мяча за один поединок. При нем это случалось всего три раза», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«"Челси" идет дальше. Его фанаты подпевали имя Антонио Конте на 70-й минуте, отдавая дань уважения наставнику "Шпор" за его работу в их клубе на протяжении двух сезонов, когда он выиграл АПЛ и Кубок Англии, но именно Тухеля они приветствовали до поздней ночи — это его третья победа в полуфинале за три попытки у руля "Синих". Сейчас он уже в четвертом финале чуть менее чем за год, выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и проиграв Кубок Англии».

VAR помешал планам «Тоттенхэма» вернуться в игру

«Выиграя 2:0 после первого матче полуфинала, Рюдигер из забил единственный гол в начале первого тайма в гостях, чем обеспечил "Челси" путевку на "Уэмбли". "Тоттенхэм" остался в тяжелом положении, и хозяева ненадолго думали, что могут вернуться в игру, когда Рюдигер сбил Хойбьерга на 40-й минуте, а рефери указал на "точку". Но VAR правильно показал, что фол произошел за пределами штрафной площади, и хозяева поля не получили пенальти», — отмечает в материале Sky Sports Симеон Голам.

«Незадолго до часовой отметки система VAR снова пришла на помощь арбитру, когда он назначил еще один 11-метровый в пользу "Шпор", думая, что Кепа сбил Лукаса Моуру, но было ясно, что голкипер "Челси" чисто принял мяч. После 64-й минуты хозяева наконец решили, что нашли способ вернуться в игру, когда Моура отдал пас Кейну, и тот пробил в сетку, но VAR правильно определил, что капитан сборной Англии находился в офсайде».

«Челси» установил тотальный контроль над игрой

«"Тоттенхэму" предстоит пройти долгий-долгий путь, прежде чем он снова сможет претендовать на то, чтобы быть равным "Челси", который выходит в третий крупный финал под руководством Томаса Тухеля с общей победой со счетом 3:0 благодаря удару головой Рюдигера в первом тайме. В его голе был элемент фарта, но "Синие" заслужили победу в двух матчах», — пишет на страницах Daily Mail Мэтт Барлоу.

«Завидная сила команды гостей проявилась во всей красе, когда были проведены качественные замены, включая Тиаго Силву и Н'Голо Канте. По мере того, как они гонятся за новыми наградами, "Шпоры" ускользают от еще одного трофея, которого у них нет с 2008 года: "Тоттенхэм" уже не в еврокубках, хотя и по техническим причинам, не борятся за чемпионство в АПЛ и победу Кубке Лиги. Ранний гол поколебал его оптимизм на своем стадионе, где "Челси" полностью контролировал ситуацию и мог забить больше».

«Челси» не оставил шансов «Тоттенхэму»

«"Челси" вышел в свой третий подряд финал под руководством Тухеля с тех пор, как он возглавил команду, где заменил уволенного Фрэнка Лэмпарда почти год назад. Работа по выходу в финал Кубка Лиги была по сути выполнена в первом матче на "Стэмфорд Бридж", но гости вышли на поле с такой решительностью и намерением атаковать, что стало ясно, что они полны решимости погасить надежды хозяев как можно быстрее», — отмечает в материале BBC Фил Макналти.

«Тухель, стандарты которого как никогда высоки, временами проявлял неудовлетворенность во втором тайме, когда интенсивность "Челси" снижалась, и в их игру, казалось, закрадывалось легкое самодовольство, что давало "Шпорам" шансы, которых у них не было в первые 45 минут.

Сила "Челси" была продемонстрирована еще раз, когда Тухель смог выпустить на поле Тиаго Силву, Алонсо, Зиеша, Лофтус-Чика и Канте во втором тайме, чтобы гарантировать, что дверь никогда не останется приоткрытой для соперника. В действительности ею просто захлопнули прямо перед их лицами».