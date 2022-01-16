Наследие Вудворда. 11 громких неудач «Ман Юнайтед» на трансферном рынке

После того, как сэрв 2013 году покинул свой пост, «Манчестер Юнайтед» начал испытывать трудности не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. Там у него было также немало проблем.

Эд Вудворд сменил Дэвида Гилла на посту генерального директора «Юнайтед» тем же летом и за последние восемь с половиной лет подвергся серьезной критике со стороны болельщиков.

Мы рассмотрим 11 игроков, которых «Юнайтед» пытался, но так и не смог подписать, пока Вудворд отвечал за их подбор.

Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас Globallookpress

Летом 2013 года Дэвид Мойес отчаянно нуждался в приобретении высококлассного центрального полузащитника, и «Юнайтед» сделал множество предложений о покупке Фабрегаса.

Вудворд прервал тур по Австралии, чтобы заняться срочными трансферными делами, но сага, затянувшаяся на лето, ни к чему не привела.

Игрок сборной Испании решил провести еще один год в «Барселоне», а в 2014 году перешел в «Челси» за 27 миллионов фунтов стерлингов.

«Сеск Фабрегас, с которым я несколько раз разговаривал по телефону, не был уверен на счет своего месте в команде "Барселоны" », — сказал Мойес в интервью BBC Radio Five Live в 2017 году.

«Я помню, как он сказал мне: "Если я не сыграю в первой игре за 'Барселону', тогда я точно присоединюсь к вам", но он сыграл и остался в команде».

Тьяго Алькантара

Тьяго Алькантара globallookpress

В 2013 году «Юнайтед» намеревался подписать Тьяго из «Барселоны», но сделка не состоялась и испанец перешел в «Баварию».

Позже, тем же летом, МЮ за 27 миллионов фунтов стерлингов подписал Маруана Феллайни из «Эвертона», бывшего клуба Мойеса.

В то время как Феллайни блистает где-то за континентом, Тьяго сейчас считается одним из лучших полузащитников в мире и стал неотъемлемой частью успеха «Баварии» в 2019/20 годах.

В 2020 году 30-летний футболист переехал на «Энфилд» к «Ливерпулю».

Тони Кроос

Тони Кроос globallookpress

Упустив Тьяго и Фабрегаса, Мойес подготовил предложение о покупке Крооса, но его уволили до начала второго летнего трансферного окна.

«Я и раньше знал, что "Манчестер" хочет меня. И Мойес подчеркнул это абсолютно точно», — сказал Кроос в интервью GQ в 2019 году.

«Это был действительно приятный день с очень приятными людьми. Мы много говорили о футбольных планах "Юнайтед", который меня убедил. В конце концов, мы согласились сделать это. Мы договорились устно.

Я не тот человек, который беспокоится о непредвиденных обстоятельствах. Да, мы были близки к подписанию. Я почти перешел в "Манчестер Юнайтед". Но этого так не случилось».

В итоге полузащитник подписал шестилетний контракт с «Реалом» тем же летом и с тех пор выиграл два титула Ла Лиги и три Лиги чемпионов.

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл globallookpress

«Ман Юнайтед» упустил возможность подписать Бэйла из «Саутгемптона» в 2007 году, и Вудворд попытался исправить эту ошибку шесть лет спустя.

По данным Daily Telegraph, «красные дьяволы» попытались сорвать переход нападающего в мадридский «Реал» за 86 миллионов фунтов стерлингов, сделав собственное предложение в размере 100 миллионов фунтов, но футболист был твердо намерен переехать в столицу Испании.

Матс Хуммельс

Матс Хуммельс globallookpress

После победы на чемпионате мира в составе сборной Германии в 2014 году Хуммельс мог отправиться в АПЛ и «Юнайтед» был заинтересован в его услугах.

Центральный защитник решил провести еще два года в дортмундской «Боруссии» и перейти в «Баварию», а «Юнайтед» вместо него подписал Маркоса Рохо.

Садио Мане

Садио Мане globallookpress

Луи ван Гал считал, что его команде не хватает скорости, и попытался подписать Мане, но в 2015 году «Саутгемптон» дважды отклонил их предложение.

«Я не мог в это поверить», — сказал Мане в интервью Super Sport в 2018 году. «Некоторые клубы хотели видеть меня в своем составе.

Конечно, я говорил с Ван Гаалом, и они даже сделали предложение. Но для меня это был не тот клуб, не тот момент. Надо почувствовать, что ты выбираешь правильный клуб, правильного тренера и все это в подходящий момент».

Вингер перешел в «Ливерпуль» в следующем году и с тех пор забил более 100 голов во всех соревнованиях под руководством Юргена Клоппа.

Серхио Рамос

Серхио Рамос globallookpress

МЮ попытался воспользоваться спором по контракту между Рамосом и мадридским «Реалом» и в 2015 году сделал предложение о покупке Рамоса за 28,5 млн фунтов стерлингов, но в итоге защитник подписал новый пятилетний контракт, оставшись на «Бернабеу».

«Было предложение от "Юнайтед", — сказал Рамос в интервью COPE в 2016 году. "Некоторое время я рассматривал возможность смены клуба, но 'Реал' всегда был моим приоритетом, и дело было не в деньгах".

Томас Мюллер

Томас Мюллер globallookpress

Ван Гал хорошо знал Мюллера по их совместной работе в мюнхенской "Баварии" и в 2015 году хотел привести нападающего на "Олд Траффорд".

Но "баварцы" отказались продавать футболиста. Позже выяснилось, что они отклонили предложение в размере 100 млн евро.

"Луи ван Гал дал точно понять, что все серьезно и все заинтересованы в этом трансфере", — сказал Мюллер в интервью The Athletic в феврале 2020 года.

"Тогда я мог представить, что перейду в 'Ман Юнайтед'. Но клуб сказал: 'Мы хотим, чтобы ты остался'. Контракт у меня не истек, поэтому в итоге все было довольно ясно".

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн globallookpress

В 2017 году Жозе Моуринью назвал Гризманна главной летней трансферной целью и собирался использовать пункт об отступных в его контракте, сумма которых на тот момент составляла 100 млн евро.

Несмотря на интерес "Ман Юнайтед", французский футболист подписал новый контракт с мадридским "Атлетико" после того, как испанская сторона получила запрет на трансферы.

Пауло Дибала

Пауло Дибала globallookpress

По сообщениям The Guardian и Sky Sports, в 2019 году "Юнайтед" изучал возможную сделку по обмену, согласно которой Ромелу Лукаку должен был перейти в "Ювентус", а Пауло Дибала — в МЮ.

Когда казалось, что соглашение практически достигнуто, аргентинец позвонил своему агенту и попросил отменить переговоры, так как он передумал и больше не хочет покидать "Ювентус".

"Это было непростое лето", — сказал Дибала в интервью Corriere della Sera в октябре 2019 года. "Слышать, как твое имя связано с командами, в которые ты не хочешь идти, не очень приятная вещь.

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Но это футбол. Я думаю, что важнее было позволить моим выступлениям на поле говорить за меня самого, даже если до последнего дня никто не знал, что произойдет".

Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress

Холанн стал одним из самых востребованных молодых талантов в Европе после того, как в первой половине сезона 2019/20 сыграл за "Ред Булл Зальцбург".

Нападающий ранее работал с Уле Гуннаром Сульшером в "Молде" и, похоже, собирался объединиться со своим бывшим менеджером на "Олд Траффорд".

Но, по сообщениям, "Юнайтед" отказался от возможной сделки из-за требований агента Мино Райолы, и футболист решил перейти в дортмундскую "Боруссию".

Сейчас 21-летний Холанн является одним из самых востребованных игроков в мировом футболе. Он забил 53 гола в своих первых 53 матчах в Бундеслиге.