Первые шаги в европейском футболе. Как Форлан покорял Англию с «Ман Юнайтед»

Самвспоминает нападающего, как «великого игрока». В любом случае, независимо от того, был ли Форлан оценен по достоинству, даже спустя годы уругвайца уважают на «Олд Траффорд».

Фанаты «красных дьяволов» до сих пор поют песню о Форлане на «Олд Траффорд». Особенно часто ее можно слышать во время встреч с «Ливерпулем». Ему удалось сделать свой знаменитый дубль на «Энфилде» и тем самым остаться в сердцах болельщиков «Юнайтед».

«Я четко слышал как 3000 гостевых фанатов громко пели», — написал он в своей колонке для The National в 2016 году. Они пели: «Wooahh, Diego, wooaah. He came from Uruguay, he made the Scousers cry».

«Я дал себе секунду, чтобы насладиться моментом. Наши фанаты пели так громко, что перекрикивали даже болельщиков "Ливерпуля". Когда они пели свою прекрасную песню, которую поют и по сей день, я подумал: "Я счастливый человек". Это тот самый момент, о котором ты мечтаешь в детстве, тот самый, ради которого я так много трудился».

Диего Форлан globallookpress

Героизм Форлана на «Энфилде» пришелся на середину трехмесячного периода, который безусловно был самым продуктивным для него в составе «Юнайтед». Это был период, благодаря которому его всегда будут с теплотой вспоминать на «Олд Траффорд».

Те голы в ворота «Ливерпуля» и блестящие победы позже над «Саутгемптоном» и «Челси» были справедливым вознаграждением за старания Форлана. Уругвайцу не хватало способностей и везения, но он с лихвой компенсировал это своим духом, решимостью и упорным трудом. Для некоторых людей этого достаточно.

«Уле Гуннар Сульшер, мой бывший партнер по "Манчестер Юнайтед", однажды сказал мне, что я тренируюсь усерднее, чем любой другой игрок, с которым он когда-либо играл», — сказал Форлан.

Даже самый суровый критик футбола, Рой Кин, был готов дать Форлану поблажку, видя его старания и желание играть.

«Если игрок старался, а Диего старался, то мы всячески помогали ему». — говорил Кин. «Диего честно трудился, поэтому видя его на тренировках, хотелось сказать: "Ничего, у тебя все получится завтра" ».

Форлан, возможно, единственный игрок, который вызвал у Кина сочувствие. Капитан видел, что в Форлане есть талант, однако ему редко удавалось проявить себя в «Юнайтед». Совершенно точно это происходило не из-за отсутствия попыток самого футболиста.

Конечно, этот талант в конце концов засверкал и почти ослепительно. К сожалению, Диего полностью раскрыл себя не в «Манчестер Юнайтед», а клуб продал его с убытком почти в 5 миллионов фунтов стерлингов.

После МЮ Форлан на протяжении семи сезонов блистал в составе «Вильярреала», а затем провел четыре прекрасных сезона в «Атлетико».

Действительно ли он был неудачником?

Почему же у Форлана ничего не получилось на «Олд Траффорд»? Больше всего Форлана осуждают за его низкую результативность в «Юнайтед» — всего 17 голов в 98 матчах. Однако несправедливо судить форварда по его голам.

В случае с Форланом необходимо знать больше информации, ведь чаще всего он выходил на поле не в основном составе. Уругваец 61 раз выходил с лавки для запасных и в 43 случаях его игровое время составляло всего 20 минут. В 16 случаях он имел только 10 минут. Этого едва ли хватало, чтобы проявить себя.

Некоторые игроки просто не могут преуспеть, появляясь на поле лишь в качестве замены, и Форлан был одним из таких. Только пять из своих голов за «Юнайтед» он забил после выхода на замену.

Диего Форлан globallookpress

Если Форлан выходил в стартовом составе, его показатель был равен одному голу в каждом третьем матче. Не очень-то и результативно, но, безусловно, вполне себе достойный результат.

Форлану было все сложнее добиваться места в стартовом составе, поскольку Сульшер проводил уже шестой сезон в МЮ и как раз самый результативный период норвежца пришелся на приход уругвайца.

Трудностей добавлял приход в команду Руда ван Нистелроя, который за короткий период времени забил 24 мяча.

Когда Форлану предоставили шанс играть вместе с Ван Нистелроем, из этого ничего не вышло. По словам Фергюсона, форвард «столкнулся с проблемой единоличности Руда».

«Руд хотел быть бомбардиром номер один, это его природа», — объяснял Фергюсон. «Форлан вообще не попадал в его поле зрения. Во время их игры в паре нападения, между ними не наблюдалось никакой химии».

За первые полсезона в клубе Форлан провел 7 матчей в старте и 11 раз выходил на замену, но нападающий завершил кампанию без голов, а «Юнайтед» остался без трофея.

Новый старт

Болельщики «Юнайтед» поддерживали его, и скорее сочувствовали, а не надеялись, поскольку футболист принял участие в 26 матчах, так и не забив гол ни в одном из них. 19 из этих поединков он провел в запасе. К счастью, затем Форлан разыгрался.

«Юнайтед» громил «Маккаби» Хайфа со счетом 4:1 в Лиге чемпионов, когда Форлана выпустили со скамейки запасных. У него было 35 минут на то, чтобы забить свой первый гол и 34 из них уже прошли. В ворота израильтян был назначен пенальти. Так как стандарт никак не повлиял бы на исход игры, Дэвид Бекхэм передал мяч своему отчаявшемуся товарищу по команде.

«Пожалуйста. пожалуйста. Любой, у кого есть хоть капля человечности, скажет 'пожалуйста' в его поддержку», — умолял комментатор ITV Питер Друри, когда «Олд Траффорд» наблюдал за эпизодом.

Форвард сделал разбег в пять шагов и пробил низом, перехитрив вратаря. Радость самого Форлана была гораздо скромнее, чем у его товарищей по команде.

Совсем иначе было, когда он прервал свою сухую серию в Премьер Лиге, выйдя на замену в матче с «Астон Виллой». Благодаря его голу, МЮ сравнял счет.

После сильного паса верхом от Микаэля Сильвестра, Форлан поразил цель и на радостях снял футболку. Празднование этого гола было намного ярче, ведь это был его первый результативный удар в АПЛ.

Через неделю после своего первого гола в Премьер-лиге, выйдя со скамейки запасных, он забил шикарный мяч с 22 метров за пять минут до конца матча с «Саутгемптоном».

Знаменательный момент

Момент, который фанаты «Юнайтед» вспоминают с особой радостью, наступил в день матча с «Ливерпулем» на «Энфилд Роуд». Для вратаря «мерсисайдцев» Ежи Дудека он стал настоящим кошмаром.

Голкипер «Ливерпуля» допустил ошибку, которую просто не ждешь увидеть от профессионального вратаря, не говоря уже о вратаре уровня сборной.

Диего Форлан globallookpress

Дудек встал на колено, чтобы принять передачу Джейми Каррагера, однако мяч прошел сквозь него, словно через голограмму. Форлан воспользовался подарком, провел мяч к пустым воротам и с расстояния трех метров отправил его в сетку.

Прилив уверенности Форлана стал очевиден почти сразу же, когда Дудека во второй раз за три минуты положили на лопатки. На этот раз, уругваец воспользовался пасом Райана Гиггза и отправил круглого в район ближней штанги.

Форлан описал для The National в 2015 году свои чувства на тот момент: «В этот раз я побежал к выездной трибуне, и фанаты будто сошли с ума».

«Их лица выглядели так, будто вот-вот взорвутся. Мои товарищи по команде были в восторге, как за команду, так и за меня, поскольку знали, что у меня были тяжелые времена. Стюарды бросились вперед, чтобы оттеснить нас от болельщиков.

Райан Гиггз, благодаря которому я забил гол, указал стюардам в ярко-оранжевых куртках, куда им следует пойти.

Я повторил слова Гиггза. Никто не мог помешать нам насладиться этим моментом. Никто.

Я хотел перепрыгнуть через ограждение и оказаться среди болельщиков, что было бы абсолютно безответственно, но я был так счастлив, и чувства переполняли меня», — написал Форлан.

Форлану еще раз удалось испытать мощный выброс адреналина. Это произошло после того, как в дополнительное время он принял изысканный пас Верона и направил мяч в сетку ворот Карло Кудичини, обеспечив «красным дьяволам» драгоценную победу над «Челси» со счетом 2:1. Еще один повод снять с себя на радостях футболку.

Семь голов в его первой полноценной кампании на «Олд Траффорд» помогли «Юнайтед» отобрать титул чемпиона Премьер-лиги у «Арсенала». Несмотря на это стало ясно, что Форлану не удастся получить больше игрового времени. Фергюсон сделал ставку на схему с одним нападающим.

Безголевая серия из девяти матчей была прервана четырьмя голами в четырех матчах за 10 дней в трех разных соревнованиях. До того, как Фергюсон подписал Луи Саа из «Фулхэма», Форлан сумел забить еще только два гола в Премьер-лиге — дубль в компенсированное время в матче с «Астон Виллой» (4:0).

Затем Диего сыграл в Премьер-лиге только семь раз, трижды его клуб проигрывал, а нападающий так ни разу и не забил.

«Юнайтед» занял третье место и спас сезон победой в Кубке Англии. Форлану сыграть в финале не удалось.

Наследие «Юнайтед»

Летом Форлан был продан в Испанию, но он определенно не заслуживает, чтобы его ставили в один ряд с другими неудачными трансферами клуба. У «Юнайтед» было несколько гораздо менее успешных нападающих как до, так и после него.

Диего Форлан globallookpress

Форлан не считает свое время на «Олд Траффорд» провальным, но и не утверждает, что все было так хорошо, как он, возможно, надеялся.

Не следует забывать, что Форлан был еще в процессе своего становления, когда он прилетел в Англию. Ему было всего 22 года, и за его плечами было менее 100 матчей во взрослом футболе. Игрок поздно раскрылся, о чем свидетельствуют его последующие достижения.

В конце концов, Диего достиг своего пика к тридцати годам — на пару лет позже, чем многие другие профессиональные футболисты.

В 2008/09 годах Форлан выиграл «Трофей Пичичи», забив 32 гола в 33 матчах Ла Лиги, а также дважды становился обладателем «Золотой бутсы».

После своего 31 дня рождения уругвайский нападающий выиграл «Золотой мяч», «Золотую бутсу» и приз «Лучший гол турнира» на чемпионате мира 2010 года.

Главное событие в карьере уругвайца произошло только после того, как ему исполнилось 32 года. Он помог Уругваю стать победителем Копа Америка. Это достижение позволило ему стать третьим в своей семье, кому удавалось выигрывать данный трофей.

Все это произошло спустя 10 лет после того, как «Юнайтед» привез Форлана в Европу. В то время он еще только развивался. Даже если ему не удалось преуспеть в МЮ, он все равно остался в сердцах болельщиков, которые лучше всего запоминают моменты, а не цифры. Они до сих пор поют серенады человеку, который приехал из Уругвая и заставил «Скаузеров плакать».