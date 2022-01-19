Кто должен заменить Бенитеса в «Эвертоне»? Плюсы и минусы всех кандидатов

Роберто Мартинес

Плюсы: знает клуб, играет в атакующий футбол, развивает молодежь, ему помогает Тьерри Анри

Роберто Мартинес фантастически работал с «Эвертоном», по крайней мере, поначалу. Он принял крепкую команду после Дэвида Мойеса и усовершенствовал ее, сделав более атакующей. Он задействовал Стивена Нэйсмита в роли ложной «девятки», вывел на новый уровень Ромелу Лукаку и Джона Стоунза, а затем ушел и добился успеха со сборной Бельгии, которую заставляет играть в прекрасный атакующий футбол.

Он работает с игроками мирового класса (Лукаку, Кевином де Брюйне и Эденом Азаром), и было бы интересно посмотреть, что ему удастся с такими игроками как Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин. Кроме того, он взял бы с собой в клуб Тьерри Анри в качестве ассистента, а кто не любит Тьерри Анри? Его присутствие также было бы полезно при работе на трансферном рынке.

Минусы: тревожное прошлое в отношениях с фанатами

Карьера Мартинеса в «Эвертоне» начиналась хорошо, но закончилась совсем по-другому. «Он финишировал пятым в своем первом сезоне с командой Дэвида Мойеса, — сказал экс-форвард "ирисок" Виктор Аничебе, — Люди не помнят, что было до этого. Были протесты, чтобы убрать его из клуба, одна токсичная ситуация сменяла другую. Возвращать в клуб кого-то, против кого болельщики уже протестовали, неразумно, особенно учитывая, насколько фанаты расстроены тем направлением, в котором движется клуб. Их нужно поддерживать, а не расстраивать еще больше».

Данкан Фергюсон

Плюсы: легенда клуба, любит клуб, любим болельщиками, эпично празднует

«Большой Данк» раньше уже брал на себя обязанности временного главного тренера — с относительным успехом. С момента назначения Карло Анчелотти он был ассистентом, и сейчас снова стал «и.о». Он любит клуб, а болельщики любят его. Он мотивировал игроков, особенно Калверта-Льюина (его путь к известности начался как раз под руководством Фергюсона), настраивал их на необходимость отдать все силы, чтобы помочь клубу добиться успеха. Ну, и кто может забыть его эпические празднования?

Данкан Фергюсон globallookpress.com

Минусы: отсутствие опыта, эффект Сульшера

Карьера Данкана Фергюсона как тренера: четыре матча, одна победа и три ничьи. Окей, эта победа была над «Челси», но он не показал какого-то управленческого гения. Шансы, что он станет Пепом Гвардиолой или Зинедином Зиданом, невелики, поэтому, назначая его, вы рискуете увидеть работу на «базовых настройках», но при этом можете ждать хороший настрой на тяжелую работу.

И, конечно, все это может привести к эффекту Сульшера. Это явление, при котором неустойчивая череда хороших результатов в краткосрочной перспективе ошибочно принимается за управленческий талант, и менеджер, набор навыков которого хорошо работает в короткие периоды времени, получает полноценную работу и добивается нестабильных результатов. Это случилось с «Манчестер Юнайтед», и это может случиться с «Эвертоном».

Уэйн Руни

Плюсы: это Уэйн Руни!

Уэйн Руни сперва был болельщиком «Эвертона», затем играл за «Эвертон», затем стал кем-то вроде изгоя для этого клуба, когда перешел в «Манчестер Юнайтед», чтобы выиграть все, что было возможно на клубном уровне. А затем стал легендой «Эвертона», когда вернулся домой, чтобы провести там еще один сезон.

Теперь, будучи тренером, он хорошо справляется с нуждающимся в деньгах «Дерби Каунти». Он творит чудеса, чтобы поддерживать их на плаву. Как недавно сказал Рио Фердинанд после посещения тренировочной базы «Дерби»: «Я не ожидал такой уверенности от такого молодого тренера. Уазза хорош в деталях, его игра была основана на деталях. Люди могли бы подумать, что это были суматоха и удары из ниоткуда, но чтобы быть таким игроком, как он, нужно было понимать детали, и сейчас речь идет о том, чтобы донести это до команды».

История Руни вшита в ткань «Эвертона». И его возвращение в качестве тренера было бы огромным. Похожим на времена, когда Гвардиола тренировал «Барселону», Зидан — «Реал» или даже Фрэнк Лэмпард — «Челси» (в первый сезон). Герой, возвращающийся домой, чтобы спасти свой клуб.

Уэйн Руни globallookpress.com

Минусы: это Уэйн Руни...

Конечно, Руни в «Эвертоне» может повторить истории Алана Ширера в «Ньюкасле», Андреа Пирло в «Ювентусе» или Лэмпарда в «Челси» (во втором сезоне). Давление на него в ожидании успеха из-за истории отношений затмит футбольные задачи (которые, честно говоря, не должны быть большим риском, учитывая качество состава «Эвертона»), и это может стать тем, что потопит Руни.

Руни в конечном счете когда-нибудь будет тренировать «Эвертон». Это справедливо и является лишь вопросом времени. Но ему стоит прийти в клуб в подходящее время как для него самого, так и для клуба. И середина его первого полноценного сезона в качестве тренера вряд ли подходит и ему, и клубу.

Фрэнк Лэмпард

Плюсы: фантастическая репутация, высокие шансы арендовать игроков у «Челси», хорошая интеграция молодежи

Лэмпард — одно из самых громких имен в английском футболе. 211 голов за «Челси», играя в полузащите — это, честно говоря, невероятно. И как тренер он хорошо справлялся в «Дерби», а затем чуть лучше, чем хорошо с «Челси», по крайней мере, в свой первый сезон, когда он принял команду, которая не могла подписать никого на замену Эдену Азару. Он использовал молодых талантов из академии клуба, чтобы удержать «синих» на тех же позициях, что было впечатляющим достижением.

Доверие к молодежи было неизменной чертой руководства Лэмпарда. Мейсон Маунт, Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои, Фикайо Томори и Тэмми Абрахам — все они действительно добились успеха под руководством Лэмпарда и сейчас зарекомендовали себя в европейском футболе как профессионалы высшего уровня. И, как и в «Дерби», есть все шансы, что в следующем сезоне Лэмпард возьмет себе несколько арендованных из «Челси» (Конор Галлахер? Билли Гилмор?).

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Минусы: очевидно, не очень хорош

Первый сезон Лэмпарда был впечатляющим, но, по правде говоря, уже тогда были видны трещины. Плохая форма в середине сезона привела к тому, что лондонцы потеряли преимущество, которое заработали в ходе удивительного старта. Это повторилось во втором сезоне, когда Лэмпард, казалось, не мог вывести свою команду из спада, в который они попали.

Как тренер, Лэмпард, кажется, чувствует себя хорошо, когда атмосфера в клубе уже положительная (несмотря на потерю Азара, у «Челси» был хороший состав и они только что выиграли Лигу Европы), но когда все становится немного мрачно, как сейчас в «Эвертоне», он может утонуть во всем этом.

Нуну Эшпириту Санту

Плюсы: веселый нрав, хороший послужной список, Жорже Мендеш, отличная борода

У Рафы Бенитеса много качеств, но веселье — не одно из них. Испанский тактик не из юмористических парней, и это, кажется, выражается в том, как его игроки устали от него. Между тем Нуну Эшпириту Санту невероятно весел. Приветливый парень, который, кажется, всем нравится. Он также доказал, что может отлично работать в клубе среднего уровня, таком как «Эвертон», учитывая его успехи в «Вулвз».

Прибытие Нуну также предвещало бы прибытие Жорже Мендеша, суперагента, представляющего португальского тренера (на самом деле Нуну был первым клиентом Мендеша еще в его игровые дни). А это значит, что «Эвертон», как и «Вулверхэмптон», станет убежищем для любых талантов, предоставленных Мендешом, которые столкнулись с трудностями или недовольны чем-то где-то еще. Гонсало Гедеш, например.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Минусы: оборонительный футбол, Жорже Мендеш, призрак «Тоттенхэма»

Для фанбазы, которая устала от Рафы Бенитеса, основной подход Нуно в тренерстве вряд ли будет достаточным для хорошего приема. Португалец также выступает за интенсивный оборонительный подход. Это также напомнило бы о его работе в «Тоттенхэме», где Нуну стал неудачным назначением, продержавшись менее половины сезона.

Кроме того, присутствие Жорже Мендеша может стать подавляющим до такой степени, что вся трансферная структура клуба будет вращаться вокруг сделок, которые он заключает, сделок, которые не всегда могут лежать в основе интересов «Эвертона».

Грэм Поттер

Плюсы: красивый атакующий футбол, молодой английский тренер

Грэм Поттер стал тренером «Брайтона» в 2019 году. Были сомнения относительно того, насколько хорошо он заменит Криса Хьютона, а он превратил клуб в яркий центр атакующего футбола. «Брайтон» стал обязательным для просмотра по телевидению, особенно в сезоне 2020/21, когда, будь у них стабильно забивающий голы форвард (например, Доминик Калверт-Льюин), они бы добились очень впечатляющих результатов. Применение его стиля игры к талантливой команде «Эвертона» звучит опьяняюще.

Грэм Поттер globallookpress.com

Минусы: долгосрочный проект

Начать играть в футбол в стиле Грэма Поттера не получится за один вечер. Например, для создания такой команды, как «Брайтон», требуется время. А то, что сейчас нужно «Эвертону» больше всего, — это результаты. Им нужен кто-то, кто придет, развернет команду и вытащит их из грязи. Идея попросить сделать это Поттера теоретически имеет смысл, но без предсезонной подготовки и с ограниченным временем на тренировки может потребоваться более простой подход, чтобы поднять «Эвертон» в таблице. Кто-то вроде Поттера может столкнуться с трудностями.

Кристоф Гальтье

Плюсы: творит чудеса в Лиге 1, создает крепкие команды

В прошлом сезоне Кристоф Гальтье привел «Лилль» к победе в Лиге 1. Они прервали доминирование ПСЖ и, несмотря на огромные финансовые трудности, сумели завоевать свой первый титул за десятилетие. Затем Гальтье ушел и присоединился к «Ницце», которая в настоящее время занимает второе место в Лиге 1 после того, как финишировала девятой в прошлом сезоне. Он развивает таланты, извлекая лучшее из того, что есть. Именно с таким парнем «Эвертон» мог бы преуспеть прямо сейчас.

Кристоф Гальтье globallookpress.com

Минусы: нет опыта в Англии

АПЛ — это уникальный зверь. Это не значит, что это самая сложная лига в мире, но она определенно уникальна, и управление клубом в ней требует определенных навыков и мышления. У Гальтье может быть такое мышление, но в равной степени может и не быть. Это риск, и «Эвертон», находящийся всего в шести очках от зоны вылета, возможно, не захочет пойти на такой риск.