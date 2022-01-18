Бенитес снова провалился — он исчерпал себя в клубах

Спустя полгода после назначения «Эвертон» уволил главного тренера Рафаэля Бенитеса. Разбираемся, что не получилось у специалиста и пытаемся выяснить, какое будущее его ожидает.

Результаты — главная причина отставки Бенитеса

Многие наблюдатели утверждают, что «Эвертон» и его фанаты не восприняли Рафаэля Бенитеса, поскольку он бывший менеджер «Ливерпуля», но на самом деле его уволили, потому что результаты команды были откровенно слабыми. Одна победа в последних 13 матчах АПЛ — и, как бы почетно это ни было, в этом поединке «Ириски» драматично победил «Арсенал» на последних секундах — это тревожный факт.

Даже Пеп Гвардиола, как и любой другой тренер в мире, столкнулся бы с риском потерять работу в «Эвертоне» после столь неудачной серии. Самым унизительным моментом было поражение в мерсисайдском дерби со счетом 1:4, когда болельщики «Красных» насмешливо скандировали имя Бенитеса на стадионе «Гудисон Парк». Именно поражения от некоторых соперникам послабее привели испанца к краху.

Самая настоящая капитуляция 2:5 дома от «Уотфорда», который не выигрывал в четырех матчах, а за неделю до этого проиграл дома «Ливерпулю» с результатом 0:5, хотя «Эвертон» был впереди за 12 минут до конца основного времени матча; 0:1 от «Брентфорда», который не побеждал в предыдущих пяти матчах АПЛ; 1:3 от «Кристал Пэлас», который до этого не выигрывал в четырех поединках; 2:3 дома от «Брайтона», который выиграл в одном из предыдущих 13 матчей, а перед отставкой Бенитеса — 1:2 от «Норвича», который проиграл предыдущие шесть поединков лиги не забивал в ней с ноября.

Бенитес недостаточно работал с игроками индивидуально

Футболисты «Эвертона» — некоторые из тех, кто также играл под руководством Рональда Кумана, Сэма Аллардайса и Марко Силвы, что также были уволены, — тоже должны взять на себя свою долю ответственности за падение клуба. Они постоянно недостаточно выкладывались в течение нескольких сезонов или не смогли проявить себя, когда им выказывали доверие.

У «Ирисок» было восемь исполнителей национальных сборных среди стартового состава в матче против «Норвича», и, по крайней мере, на бумаге, тот должен комфортно чувствовать себя в середине таблицы АПЛ. Однако в этом сезоне игроки «Эвертона» совершали бесчисленное множество индивидуальных ошибок, которые стоили команде голов.

Передача-камикадзе Годфри в игре с «Вулверхэмптоном», превращение Дэвиса из героя в злодея в матче против «Уотфорда», грубость Таунсенда, который привез «Брентфорду» пенальти, подарок мяча капитаном Коулмэна в игре против «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас», плюс недавнее неверное решение Кина против «Норвича» — список ляпов можно продолжать.

Бенитес не сумел создать тактический порядок

Для менеджера, который пришел с репутацией человека, внимательного к деталям, Бенитес принимал несколько странных тактических решений на протяжении всего сезона. Он всегда был известен как тренер, умеющий строить надежную оборону, но неудачные показатели «Эвертона» по пропущенным голам со стандартных положений продолжают их преследовать, а различные системы зональной опеки, персональной опеки и гибридные подходы не остановили деградацию.

Нежелание играть с тремя центральными полузащитниками в тех случаях, когда в некоторых матчах это казалось очевидным, что игроков мерсисайдцев недостаточно в центре поля, также стоило коллективу очков, в то время как другие схемы также вызывали недоумение.

Бенитес сыграл с пятью защитниками дома против «Брайтона», выставив Коулмэна на левом фланге на незнакомой для него позиции, которая навеяла болезненные воспоминания о его дебюте, когда «Эвертон» потерпел самое большое в истории клуба поражение в еврокубках от «Бенфики» (0:5), после чего повторил этот трюк против кризисного «Халла» из Чемпионшипа в Кубке Англии, за что едва не поплатился вылетом. Против «Канареек» испанец переключился на схему 4-4-2, но дуэт в атаке Калверта-Льювина и Рондона оказался в значительной степени бессильным.

Травмы подвели Бенитеса

Список отсутствующих игроков в составе «Эвертона» можно считать смягчающим обстоятельством для Бенитеса. В прошлом сезоне Калверт-Льювин забил 21 мяч во всех турнирах, но после того, как в августе отметился своим третьим голом в таком же количестве выездных матчей, форвард пропустил следующие четыре месяца из-за повреждения.

Два главных летних подписания Бенитеса — Таунсенд и Грей — были призваны обеспечить центрфорварду мерсисайдцев обеспечить доставку подач, которые превратили бы его в, возможно, самого доминирующего в воздухе игрока на своей позиции в АПЛ. То, что такой адресат в атаке команды отсутствовал до начала календарного года, оказалось серьезной проблемой.

Кроме того, центрхав Дукуре повредил палец ноги в то время, когда у него была хорошая форма, в то время как центрбек Йерри Мина отсутствовал более половины матчей «Эвертона» — тенденция, отражающая его время в клубе в целом. Без этих системообразующих исполнителей команды подопечные Бенитеса испытывали проблемы, а дублеры вроде Рондона, который забил лишь один гол в 15 матчах, не оказались адекватной заменой.

«Рафалюция» оказалась слишком радикальной

Со смелыми заявлениями вроде того, что восьмое место «ничего для меня не значит» и заявлениями о том, что 5-процентное улучшение по всем направлениям может принести значительную пользу, возможно, Бенитес пытался сделать слишком много и слишком рано в своих попытках изменить «Эвертон», несмотря на свои же слова о том, что «Рим не за один день строился».

Люка Динь стал последним в длинной череде игроков за эти годы, которые поссорились с 61-летним специалистом, и покинул клуб после того, что стало публичным конфликтом, в то время как наставник, похоже, не любил Хамеса Родригеса с самого начала. При этом Аллан показал, что и после Карло Анчелотти на «Гудисон парк» может быть жизнь для трансферов итальянца.

Вдобавок, бывший спортивный директор Марсель Брандс был еще одной крупной фигурой, которую в последний раз видели на печально известном мерсисайдском дерби 1 декабря, когда его на прощение у него случилась словесная перепалка с разгневанным болельщиком. По иронии судьбы уход нидерландца, казалось, укрепил позиции Бенитеса, поскольку он остался единолично ответственным за трансферную политику.

Наконец, популярный среди фанатов директор медицинских служб «Эвертона» Дэнни Доначи, сын помощника тренера, выигравшего Кубок Англии Джо Ройла, Уилли Доначи, покинул клуб в ноябре, а Бенитес пригласил Джеймса Харли в качестве главы научного отдела в июле, прежде чем Кристиан Фернандес присоединился к нему в качестве тренера по реабилитации в октябре на фоне смены кадров в клубе. После таких перетасовок имени испанца есть соблазн увидеть в его отставке проявление кармы.

Какое будущее ожидает Бенитеса

Что касаетя будущего Бенитеса, то не трудно увидеть, что после короткого пребывания у руля «Реала», уже ветеран тренерского цеха не получает приглашения со стороны признанных грандов, ведь затем он возглавлял «Ньюкасл», с которым вылетал из АПЛ, китайский «Далянь Ифан» и, наконец, «Эвертон».

Из этого следует, что будущее специалиста — в клубах подобного масштаба, где они преисполнены амбициями и хотят выйти на лучший уровень, тогда как послужной список испанца заставляет их обратить на него внимание. Другое дело, что специфическая манера работы опытного наставника вряд ли сулит им долгосрочный и успешный проект.

Даже в самые успешные для себя времена Бенитес был известен недостаточными качествами мэн-менеджмента, держа слишком большую дистанцию с подопечными, а также непоследовательными тактическими экспериментами из-за чего в раздевалке если не случались конфликты, то, по крайней мере, не было нужной сплоченности. С новым же поколением у него, кажется, еще меньше взаимпонимания, что будет стоить ему работы и на новом месте. Похоже, ему пора приниматься за национальные сборные.